Tornada zniszczyły amerykańskie miasta. Relacje ocalałych

Gubernator Andy Beshear przekazał, że w samym Kentucky liczba ofiar śmiertelnych wynosi co najmniej 80, a prawdopodobnie przekroczy 100. - Myślisz, że poszedłbyś od drzwi do drzwi, aby sprawdzić i zobaczyć, czy ludzie są w porządku. Nie ma żadnych drzwi. (…) Pytanie brzmi: czy ktoś jest w gruzach tysięcy budynków? – cytuje gubernatora CNN.

"Na chwilę oderwałam od niego wzrok i zniknął"

W Mayfield w Kentucky, mieście liczącym około 10 tys. mieszkańców, z fabryki świec pozostała potężna sterta gruzu. Ratownicy ręcznie i z pomocą maszyn próbują przekopać się przez zniszczenia. - Jest tam co najmniej 15 stóp (4,5 m) metalu, samochody na wierzchu, beczki z żrącymi chemikaliami. To będzie cud, jeśli ktoś jeszcze zostanie w tym znaleziony żywy - ocenił Beshear dodając, że centrum miasta jest całkowicie zdewastowane. Prezes firmy, która jest właścicielem fabryki świec, Troy Propes, wierzy, że pracownicy przestrzegali protokołów bezpieczeństwa w czasie tornada. - Nasza fabryka została zbudowana jako zakład produkcyjny z betonowymi ścianami i konstrukcją ze stalowych ram. Można by sądzić, że jest to jedno z najbezpieczniejszych miejsc, ale nie było nic bezpiecznego w trakcie tej burzy – wyjaśniał w rozmowie z CNN.