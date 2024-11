Szef MSZ Ukrainy w Kongresie: nie będzie żadnych układów "ziemia za pokój"

- Co więcej, nagradzanie Rosji zdobyczami terytorialnymi nie przywróci pokoju, ale zamiast tego sprowokuje dalszą agresję. To jest appeasement, a nie pokój. Appeasement nigdy nie działała w przeszłości i nie będzie działać teraz - dodał.

Odnosząc się do coraz częstszych dyskusji - w tym w Stanach Zjednoczonych - na temat zakończenia wojny w Ukrainie , Sybiha zapewniał, że Kijów nie zaakceptuje żadnych układów ponad głowami Ukraińców i że będzie trzymać się zasady "nic o Ukrainie bez Ukrainy".

Sybiha: świat potrzebuje "pokoju poprzez siłę"

Minister skomentował też zmianę rosyjskiej doktryny nuklearnej, nazywając to "nuklearnym potrząsaniem szabelką", która ma celu przestraszyć Zachód.

- Ich nowa doktryna nuklearna i publiczna retoryka na temat użycia broni jądrowej to nic więcej niż szantaż. Używali go już wiele razy, gdy podejmowano mocne decyzje. Musimy pozostać trzeźwi, mieć jasny ogląd sytuacji i nie poddawać się pustemu strachowi - wzywał Sybiha.

Ukraiński minister stwierdził, że USA i świat potrzebują "pokoju poprzez siłę", odwołując się do hasła używanego w kampanii wyborczej Donalda Trumpa . Przekonywał też, że wojna w Ukrainie jest czymś więcej niż regionalnym konfliktem, o czym świadczy zacieśniająca się współpraca osi Rosja-Korea Północna-Iran.

- Ta oś jest egzystencjalnym wyzwaniem dla Zachodu. Potrzebujemy "pokoju poprzez siłę". Stany Zjednoczone nie mogą pozwolić sobie na to, by wydawać się słabe. Rosja, Korea Płn i Iran odbierają każdy przejaw słabości, jako zaproszenie do bezpośredniego szkodzenia amerykańskim interesom i bezpieczeństwu - mówił szef ukraińskiej dyplomacji.