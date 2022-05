Strzelanina w szkole w Teksasie. "Szukam mojej córki. Nie wiedzą, gdzie jest". Niektórzy rodzice "już nigdy nie odbiorą ze szkoły swoich dzieci"

Po strzelaninie w szkole podstawowej w teksańskim Uvalde, gdzie uzbrojony napastnik zastrzelił 21 osób, rodzice uczniów godzinami czekali na informacje. - Szukam mojej córki. Nie wiedzą, gdzie jest, co się z nią dzieje - mówił roztrzęsiony ojciec. - Nie możemy się niczego dowiedzieć - skarżył się inny mężczyzna. - Część rodzin jest w żałobie, a stan Teksas jest w żałobie razem z nimi, bo ci rodzice już nigdy nie odbiorą ze szkoły swoich dzieci - mówił na konferencji prasowej gubernator Teksasu Greg Abbott.

W szkole podstawowej Robb Elementary School w mieście Uvalde, położonym około 130 kilometrów od San Antonio, doszło we wtorek do masowej strzelaniny. Zginęło co najmniej 21 osób, w tym 19 uczniów i dwóch nauczycieli.

Po informacji o ataku rodzice uczniów chcieli jak najszybciej dowiedzieć się, czy ich dzieci są bezpieczne. Na miejscu trwała ewakuacja, helikopter i karetki przewoziły rannych do szpitali. Jak mówił w telewizji CNN jeden z ojców, w takich chwilach najtrudniejsze jest czekanie.

Ewakuacja uczniów ze szkoły podstawowej Robb Elementary School Marco Bello/Reuters/Forum

"Nie możemy się niczego dowiedzieć"

- Szukam mojej córki. Po ataku na szkołę nie wiedzą, gdzie jest, co się z nią dzieje. Wiecie, o czym mówię? Spisano listę uczniów przewiezionych do szpitala. Mojej córki nie ma na tej liście - powiedział Jessie Rodriguez. - Nie wiemy, do kogo się zwrócić. Ktoś musi nam powiedzieć, gdzie jest moja córka - żalił się.

Alfred Garza, ojciec 10-letniej dziewczynki, powiedział Reutersowi, że od wielu godzin czeka na informacje w sprawie swojej córki, która znajdowała się w szkole, gdy doszło do ataku. Jak mówił, nie otrzymał do tej pory żadnych wieści, czy jego dziecko żyje, czy zostało ranne. - Nie możemy się niczego dowiedzieć. Czy wszystko z nimi w porządku? Czy coś im się stało? Wciąż czekamy - mówił mężczyzna. Garza, podobnie jak dziesiątki innych rodzin, czekał w centrum obywatelskim w Uvalde, punkcie wyznaczonym przez władze dla bliskich uczniów z Robb Elementary School.

- Najważniejszą kwestią jest to, że kiedy rodzice odwożą swoje dzieci do szkoły, oczekują, że będą mogli je odebrać po zakończeniu zajęć. Teraz cześć z tych rodzin jest w żałobie, a stan Teksas jest w żałobie razem z nimi, bo ci rodzice już nigdy nie odbiorą ze szkoły swoich dzieci - mówił na konferencji prasowej gubernator Teksasu Greg Abbott.

Rodziny uczniów Robb Elementary School czekają na informacje w sprawie swoich bliskich Marco Bello/EPA/PAP

"Rzeź" w szkole podstawowej

W wyniku wtorkowej strzelaniny zginęło 21 osób - 19 dzieci w wieku od 7 do 10 lat oraz dwoje dorosłych, w tym napastnik. Sprawcą ataku był 18-letni Salvador Ramos, prawdopodobnie były uczeń liceum w Uvalde.

"Rzeź" - jak pisze Reuters - rozpoczął od postrzelenia swojej babci, która jednak uszła z życiem. Mężczyzna uciekł z miejsca przestępstwa i rozbił swój samochód w pobliżu szkoły Robb Elementary School. Tam porzucił auto i wszedł do budynku z pistoletem oraz prawdopodobnie z karabinem.

"Rozpoczął krwawą masakrę, która zakończyła się, gdy został zabity" - podaje Reuters. Jak pisze AP, 18-latek został zabity przez agenta straży granicznej, który wbiegł do szkoły, gdy usłyszał strzały. Funkcjonariusz w wymianie ognia został ranny, ale wyszedł z budynku o własnych siłach i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Na razie nie jest znany motyw działania sprawcy,

W szkole podstawowej w miejscowości Uvalde doszło do strzelaniny AARON M. SPRECHER/PAP/EPA

- W szkole podstawowej Uvalde w Teksasie doszło do tragedii. Uczą się tam dzieci z drugiej, trzeciej i czwartej klasy. Departament Bezpieczeństwa Publicznego Teksasu pomaga w prowadzeniu śledztwa i na tym etapie ustaliliśmy, że podczas tej ohydnej zbrodni podejrzany działał sam. Powiadomiliśmy rodziny ofiar i zapewniamy im odpowiednią pomoc - powiedział na konferencji prasowej szef miejscowej policji Pete Arredondo.

- To, co wydarzyło się w Uvalde, jest straszną tragedią. Wiemy już, kto był strzelcem, ten mężczyzna już nie żyje. Był to 18-latek mieszkający w tym mieście - przekazał Abbott. Dodał, że "teraz mamy przed sobą kilka zadań". - Po pierwsze, musimy dokładnie wyjaśnić, co wydarzyło się na miejscu zbrodni, a po drugie, musimy wykorzystać te informacje i zrobić wszystko, co konieczne, aby takie sytuacje już nigdy nie powtórzyły się w przyszłości i abyśmy mogli zapewnić bezpieczeństwo w naszych szkołach - oświadczył.

Broń kupił z okazji 18. urodzin

Amerykańska stacja telewizyjna NBC 5 podała w środę, że sprawca strzelaniny kupił dwie sztuki broni z okazji swoich 18. urodzin, które świętował w maju tego roku.

Funkcjonariusze teksańskiej policji analizują obecnie konto na Instagramie, na którym widać broń przypominającą tę, której użyto w ataku, by sprawdzić, czy jest ono powiązane z napastnikiem. Senator stanowy Teksasu Rolando Gutierrez również przyznał, że napastnik kupił broń legalnie, gdy skończył 18 lat.

Ruben Flores, 41-letni sąsiad, w którego domu Ramos spędził znaczną część swojego dzieciństwa, poinformował, że wraz z dorastaniem w domu chłopaka pojawiało się coraz więcej problemów. Według sąsiada coraz poważniejsze kłótnie pomiędzy nastolatkiem i jego matką skutkowały wizytami policji, a w końcu doprowadziły do tego, że Ramos przeprowadził się do swojej babci.

Uzbrojeni funkcjonariusze na miejscu masakry w Uvalde Marco Bello/Reuters/Forum

Apel Joe Bidena. "Kiedy, na miłość boską, przeciwstawimy się lobby broni palnej?"

Odnosząc się do masakry, prezydent USA Joe Biden wezwał we wtorek Kongres do wprowadzenia ograniczeń w dostępie do broni palnej.

- Jako naród musimy zapytać: kiedy, na miłość boską, przeciwstawimy się lobby broni palnej? - mówił w emocjonalnym wystąpieniu Biden.

"Tego rodzaju strzelaniny nigdzie nie zdarzają z taką częstotliwością jak w Stanach Zjednoczonych" [2022 Cable News Network All Rights Reserved]

Na przestrzeni ostatnich 13 lat w Teksasie doszło do ośmiu masowych strzelanin, z których wiele wywołało debatę publiczną na temat zmian prawnych uniemożliwiających ich przeprowadzanie. Zdaniem Uniwersytetu w Teksasie 40 procent mieszkańców stanu popiera zaostrzenie prawa w dostępie do broni. W ciągu 13 ostatnich lat jednak zdecydowana większość przyjętych przez republikańskie władze stanu ustaw rozszerza zakres dostępności do broni palnej.

Autor:momo/kg

Źródło: CNN, Reuters, PAP