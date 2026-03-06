Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Strzelanina przed barem w Teksasie. Policja publikuje "trudne do oglądania" nagrania

Austin strzelanina
Strzelanina w Austin. Fragment nagrania z policyjnej kamery
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Policja z Austin udostępniła nagrania z niedzielnej strzelaniny, w której zginęły trzy osoby, a 16 zostało rannych. Widać na nich napastnika z bronią i próbujących się ukryć ludzi. Policja zaznacza, że nagrania są "trudne do oglądania".

Strzelanina miała miejsce w niedzielę nad ranem w centrum Austin w Teksasie, przed barem popularnym wśród studentów. Jak informowała policja, 53-letni mężczyzna najpierw strzelał w stronę ludzi z pistoletu siedząc w samochodzie, a następnie wysiadł z pojazdu z karabinkiem AR-15, kontynuując atak. W jego trakcie zginęli: 19-letni Ryder Harrington, 21-letnia Savitha Shan i 30-letni Jorge Pederson. 16 innych osób zostało rannych. Zginął także napastnik.

Kupił synowi broń użytą w czasie masakry. Ojciec uznany winnym
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kupił synowi broń użytą w czasie masakry. Ojciec uznany winnym

Opublikowano nagrania ze strzelaniny

W czwartek policja opublikowała nagrania z kamer na policyjnych mundurach, monitoringu z okolicznych ulic oraz fragmenty zgłoszeń na numer alarmowy 911. - Słyszałem około sześciu strzałów, wszyscy schowali się na parterze (...) ukrywamy się między samochodami - mówiła jedna z osób dzwoniących. - Ludzie zostali postrzeleni, potrzebujemy pomocy - mówił inny zgłaszający.

Funkcjonariusze pojawili się na miejscu 57 sekund od zgłoszenia. Na nagraniach z policyjnych kamer widać m.in. ludzi, którzy uciekają lub chowają się za zaparkowanymi samochodami. Zarejestrowany został także uzbrojony mężczyzna, idący ulicą i oddający strzały w kierunku tłumu. Jedno z nagrań pokazuje funkcjonariusza biegnącego w stronę miejsca strzelaniny, mijającego osoby próbujące się ukryć. Słychać wydawane przez niego polecenia, by ludzie padli na ziemię. Widać też wymianę ognia z napastnikiem. Z nagrania wynika, że po kilku strzałach sprawca upadł na ziemię.

Lisa Davis, szefowa policji z Austin podkreśliła podczas konferencji prasowej, że nagrania są "trudne do oglądania" i słuchania, a to pokazujące podejrzanego strzelającego do ludzi jest "zbyt drastyczne, by pokazać je" opinii publicznej. - Ta scena dla wielu była przytłaczająca - podkreśliła.

Zabici i ranni na uniwersytecie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zabici i ranni na uniwersytecie

Kim był sprawca ataku?

Policja ustaliła, że sprawcą ataku był 53-letni Ndiaga Diagne, urodzony w Senegalu, ale posiadający amerykańskie obywatelstwo. Według CNN mężczyzna nie był dotąd znany organom ścigania.

Śledczy wciąż starają się ustalić motyw jego działania. Badają m.in. to, czy 53-latek działał pod wpływem sobotniego uderzenia Izraela i USA na Iran i sprawdzają, czy atak mógł mieć podłoże terrorystyczne. Wiadomo, że napastnik miał na sobie koszulkę z irańską flagą i bluzę z napisem "własność Allaha". Według amerykańskich mediów w trakcie przeszukania jego domu znaleziono m.in. irańską flagę i zdjęcia irańskich przywódców.

Napastnik otworzył ogień na lodowisku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Napastnik otworzył ogień na lodowisku

Opracowała Paulina Borowska / am

Źródło: CNN, BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Austin Police Department

Udostępnij:
Tagi:
USATeksasStrzelanina
Czytaj także:
Krystyna Janda i Jerzy Radziwiłowicz w "Człowieku z marmuru"
Jak dobrze znasz filmy Andrzeja Wajdy?
Kultura i styl
shutterstock_2551895645
Cios w finansowy raj. "Wszystko może być celem"
Alicja Skiba
Izraelscy żołnierze w Libanie
Nowe ataki w Iranie. Uderzono w centrum Teheranu
RELACJA
Mężczyzna podglądał pacjentkę w szpitalnej toalecie
Nagrywał kobietę w szpitalnej toalecie
Białystok
Wysoki poziom rzeki Bug i zamknięta droga powiatowa
Poziom Bugu coraz wyższy, zamknięta jedna z dróg
WARSZAWA
Donald Trump
Trump się nie martwi. "Jak wzrosną, to wzrosną"
BIZNES
Policja opublikowała wizerunek i szuka mężczyzny ze zdjęcia
Uderzył mężczyznę pięścią w twarz i złamał mu ząb
Rzeszów
Bielik leżał na drodze, był ranny
Ranny bielik leżał na poboczu. Wymagał natychmiastowej pomocy
Kujawsko-Pomorskie
Niemowlę potrzebowało pilnej pomocy. Ojciec zaatakował policjantów nożem
Niemowlę potrzebowało pilnej pomocy. Ojciec zaatakował policjantów nożem
Katowice
Rozbita szyba w lokalu
Strzelał w szyby restauracji w Lubinie. Na sumieniu miał jednak znacznie więcej
Wrocław
shutterstock_1313210075
Tak rosną ceny na stacjach
BIZNES
imageTitle
Jest niesamowita. Prevc z kolejną wygraną i nowym rekordem
EUROSPORT
shutterstock_2405813575
Siła wyższa. Ważny komunikat dotyczący dostaw gazu
BIZNES
W weekend czeka nas anomalia
Czeka nas weekend z dużą anomalią temperatury
METEO
Amerykańscy żołnierze "publikują filmy, na których płaczą"?
Amerykańscy żołnierze "publikują filmy, na których płaczą". A naprawdę?
KONKRET24
Donald Tusk na posiedzeniu zespołu koordynacyjnego w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie
Ewakuacja z Bliskiego Wschodu. Tusk podał dane
Polska
Wyłudzili pieniądze od seniorki, zatrzymała ich policja
Podstępem wyłudzili od 91-latki 50 tysięcy złotych
WARSZAWA
Karol Nawrocki i Adam Glapiński
Tajny plan prezydenta i szefa NBP
Wiktor Knowski, Marcin Złotkowski
imageTitle
30 lat po debiucie. Williams znów zagrała w Indian Wells
EUROSPORT
Pożar w zakładzie stolarskim w miejscowości Nowe Lipiny
Pożar w zakładzie stolarskim
WARSZAWA
Viktor Orban
Ukraińcy aresztowani. Kijów pisze o "zakładnikach" i odradza podróże na Węgry
Świat
Premier Donald Tusk
Tusk do Nawrockiego: proszę jak najszybciej dostarczyć konkrety
Polska
gaz magazyn shutterstock_603743891
Rynek jest szczególnie wrażliwy. "Musisz zaoferować wystarczająco wysoką cenę"
BIZNES
Marek Suski i Paweł Śliz
"Skandaliczne i haniebne". Wniosek o ukaranie Suskiego w komisji etyki
Polska
11-latka potrącona na hulajnodze
11-latka potrącona na przejściu dla pieszych. Nagranie
Katowice
Strefa Płatnego Parkowania
Co z płatną strefą parkowania na "Mordorze" i we Włochach? Są wyniki konsultacji
WARSZAWA
imageTitle
Tomasiak będzie skakał z marszu. Nawet nie powącha skoczni
EUROSPORT
Giełda w Dubaju
Rajd na ropie. Tego nie było od lat
BIZNES
Britney Spears (2018)
Tego "nie da się w żaden sposób usprawiedliwić". Szczegóły zatrzymania Britney Spears
Kultura i styl
pluca zapalenie pluc bakterie shutterstock_2626766731
Bakteria w oku i mózgu. Możliwy klucz do alzheimera
Zdrowie
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica