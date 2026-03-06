Strzelanina w Austin. Fragment nagrania z policyjnej kamery Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Strzelanina miała miejsce w niedzielę nad ranem w centrum Austin w Teksasie, przed barem popularnym wśród studentów. Jak informowała policja, 53-letni mężczyzna najpierw strzelał w stronę ludzi z pistoletu siedząc w samochodzie, a następnie wysiadł z pojazdu z karabinkiem AR-15, kontynuując atak. W jego trakcie zginęli: 19-letni Ryder Harrington, 21-letnia Savitha Shan i 30-letni Jorge Pederson. 16 innych osób zostało rannych. Zginął także napastnik.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kupił synowi broń użytą w czasie masakry. Ojciec uznany winnym

Opublikowano nagrania ze strzelaniny

W czwartek policja opublikowała nagrania z kamer na policyjnych mundurach, monitoringu z okolicznych ulic oraz fragmenty zgłoszeń na numer alarmowy 911. - Słyszałem około sześciu strzałów, wszyscy schowali się na parterze (...) ukrywamy się między samochodami - mówiła jedna z osób dzwoniących. - Ludzie zostali postrzeleni, potrzebujemy pomocy - mówił inny zgłaszający.

Funkcjonariusze pojawili się na miejscu 57 sekund od zgłoszenia. Na nagraniach z policyjnych kamer widać m.in. ludzi, którzy uciekają lub chowają się za zaparkowanymi samochodami. Zarejestrowany został także uzbrojony mężczyzna, idący ulicą i oddający strzały w kierunku tłumu. Jedno z nagrań pokazuje funkcjonariusza biegnącego w stronę miejsca strzelaniny, mijającego osoby próbujące się ukryć. Słychać wydawane przez niego polecenia, by ludzie padli na ziemię. Widać też wymianę ognia z napastnikiem. Z nagrania wynika, że po kilku strzałach sprawca upadł na ziemię.

Lisa Davis, szefowa policji z Austin podkreśliła podczas konferencji prasowej, że nagrania są "trudne do oglądania" i słuchania, a to pokazujące podejrzanego strzelającego do ludzi jest "zbyt drastyczne, by pokazać je" opinii publicznej. - Ta scena dla wielu była przytłaczająca - podkreśliła.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zabici i ranni na uniwersytecie

Kim był sprawca ataku?

Policja ustaliła, że sprawcą ataku był 53-letni Ndiaga Diagne, urodzony w Senegalu, ale posiadający amerykańskie obywatelstwo. Według CNN mężczyzna nie był dotąd znany organom ścigania.

Śledczy wciąż starają się ustalić motyw jego działania. Badają m.in. to, czy 53-latek działał pod wpływem sobotniego uderzenia Izraela i USA na Iran i sprawdzają, czy atak mógł mieć podłoże terrorystyczne. Wiadomo, że napastnik miał na sobie koszulkę z irańską flagą i bluzę z napisem "własność Allaha". Według amerykańskich mediów w trakcie przeszukania jego domu znaleziono m.in. irańską flagę i zdjęcia irańskich przywódców.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Napastnik otworzył ogień na lodowisku

Opracowała Paulina Borowska / am