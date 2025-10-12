Strzały w zatłoczonym barze na sielankowej wyspie

Agencja AP, powołując się na lokalne władze, poinformowała, że do strzelaniny doszło w zatłoczonym barze Willie's Bar and Grill.
"Wielu poszkodowanych i świadków uciekło, szukając schronienia przed strzałami do pobliskich lokali i domów" - poinformowało na platformie X biuro szeryfa hrabstwa Beaufort.
W komunikacie podkreślono, że wśród rannych cztery osoby są w stanie ciężkim.
Biuro szeryfa hrabstwa Beaufort przekazało, że otrzymało wiele zgłoszeń o strzelaninie przed godziną 1 w nocy lokalnego czasu. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze zastali tłum ludzi, niektórzy z nich mieli rany postrzałowe. W lokalu w trakcie strzelaniny miały przebywać setki osób.
Autorka/Autor: kkop/kg
Źródło: PAP, AP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock