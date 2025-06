Zastrzelona posłanka, ranny senator. Sprawca miał listę celów, szuka go policja

Stanowa posłanka z Minnesoty zamordowana, inny senator wielokrotnie postrzelony. "Celowy akt przemocy" Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Gubernator Tim Walz poinformował na sobotniej konferencji, że przedstawicielka stanu Minnesota w stanowej Izbie Reprezentantów Melissa Hortman i jej mąż zostali zastrzeleni w sobotę wczesnym rankiem. Dodał, że "wydaje się to być zabójstwem o podłożu politycznym".

Do ataku doszło w Brooklyn Park na przedmieściach Minneapolis.

Walz przekazał też, że przez tego samego napastnika w Champlin na przedmieściach Minneapolis zostali zaatakowani senator stanu Minnesota John Hoffman i jego żona. Zostali postrzeleni kilka razy, przeszli operacje i żyją.

Sprawca poszukiwany

Inspektor stanu Minnesota Drew Evans poinformował, że funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o godzinie 2 w nocy czasu lokalnego (9 rano czasu polskiego) w sprawie zdarzenia z udziałem Hoffmanów.

Około 1,5 godziny później funkcjonariusze pojechali do oddalonego o około 10 kilometrów domu Hortman, by sprawdzić, czy również nie została zaatakowana. Na miejscu służby zobaczyły sprawcę przebranego w mundur policyjny, który przyjechał samochodem wyglądającym "dokładnie jak wóz policyjny". Doszło do wymiany ognia, ale sprawca zdołał uciec. Trwa obława, w której bierze udział policja i FBI. Na miejscu okazało się też, że Hortman i jej mąż nie żyją.

Atak motywowany politycznie

Jak powiedział gubernator stanu Tim Walz, był to "celowy akt przemocy politycznej".

W samochodzie sprawcy znaleziono manifest polityczny i listę celów, na której były nazwiska polityków. Policja zidentyfikowała tożsamość napastnika, lecz nie podano jej jeszcze do wiadomości publicznej.

- Nasz stan stracił wspaniałego przywódcę, a ja straciłem najdroższą przyjaciółkę. Spikerka Hortman był kimś, kto służył mieszkańcom Minnesoty z wdziękiem, współczuciem, humorem i poczuciem służby, była stałym elementem i gigantem w Minnesocie każdego dnia - powiedział Walz. - To był akt ukierunkowanej przemocy politycznej. Pokojowy dyskurs jest podstawą naszej demokracji. Nie rozstrzygamy naszych różnic przemocą ani pod groźbą broni - dodał.

Atak potępiła też prokurator generalna USA Pam Bondi, która poinformowała, że w śledztwie weźmie udział FBI. - Tego rodzaju straszliwe akty przemocy nie będą tolerowane i będą ścigane z całą surowością prawa - zadeklarowała.

Prezydent Donald Trump powiedział, że został poinformowany o "strasznej strzelaninie, która miała miejsce w Minnesocie i która wydaje się być ukierunkowanym atakiem na ustawodawców stanowych". "Taka straszliwa przemoc nie będzie tolerowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki" - oświadczył w komunikacie, który cytuje Reuters.