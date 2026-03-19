Prezydent USA Donald Trump na początku miesiąca poinformował, że 31 marca Markwayne Mullin obejmie stanowisko Sekretarza Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych. Wcześniej jego kandydaturę musi zatwierdzić jednak Senat. Republikański senator z Oklahomy stawił się w środę przed senacką komisją ds. rządowych.
Uwagę mediów przykuły nie tylko zeznania polityka przed komisją, ale i to, co trzymał w dłoni. Na nagraniach i zdjęciach z przesłuchania widać, jak odpowiadając na pytania, ściska w dłoni niewielką piłeczkę. Mullin "od dawna wszędzie nosi przy sobie różową gumową piłeczkę" - zauważył portal USA Today.
"To mój smoczek"
- To mój smoczek - wyjaśnił kiedyś republikanin uczestnikom jednej z wycieczek w Waszyngtonie. - Noszę piłeczkę od czasów szkoły średniej. I nie wiem dlaczego - dodał polityk, co cytuje USA Today. Kilka tygodni temu Mullin zażartował w rozmowie ze wspomnianym portalem, że jego piłeczka powinna się znaleźć w kongresowej kapsule czasu, którą politycy planują zakopać dla potomnych.
Innym razem Mullin stwierdził, że piłeczka pomaga mu, by nie stracił impetu. - Pracuję tu [w Kongresie - red.] bardzo długo i ciągle jestem w ruchu - mówił polityk, cytowany w 2025 roku przez gazetę "Washington Examiner". - Ona w pewnym sensie pozwala mi utrzymać rytm - dodawał.
Prezenter Fox News Sean Hannity swego czasu zwrócił uwagę na zwyczaj senatora, mówiąc: - On wszędzie nosi tę piłeczkę. Nie jestem pewien, co to jest. Coś w rodzaju kocyka, czy co?
Mullin zastąpi Noem
Sekretarz Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych odpowiada m.in. za Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE), który realizuje politykę masowych deportacji. Markwayne Mullin ma zastąpić na stanowisku Kristi Noem, której dymisję Trump ogłosił 5 marca. "Z przyjemnością informuję, że Szanowny Senator Stanów Zjednoczonych z Wielkiego Stanu Oklahoma, Markwayne Mullin, obejmie stanowisko Sekretarza Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych (DHS) z dniem 31 marca 2026 r." - przekazał amerykański przywódca we wpisie na Truth Social.
