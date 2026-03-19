Kristi Noem podczas przesłuchania w Izbie Reprezentantów

Prezydent USA Donald Trump na początku miesiąca poinformował, że 31 marca Markwayne Mullin obejmie stanowisko Sekretarza Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych. Wcześniej jego kandydaturę musi zatwierdzić jednak Senat. Republikański senator z Oklahomy stawił się w środę przed senacką komisją ds. rządowych.

Uwagę mediów przykuły nie tylko zeznania polityka przed komisją, ale i to, co trzymał w dłoni. Na nagraniach i zdjęciach z przesłuchania widać, jak odpowiadając na pytania, ściska w dłoni niewielką piłeczkę. Mullin "od dawna wszędzie nosi przy sobie różową gumową piłeczkę" - zauważył portal USA Today.

Markwayne Mullin z piłeczką podczas przesłuchania przed senacką komisją

"To mój smoczek"

- To mój smoczek - wyjaśnił kiedyś republikanin uczestnikom jednej z wycieczek w Waszyngtonie. - Noszę piłeczkę od czasów szkoły średniej. I nie wiem dlaczego - dodał polityk, co cytuje USA Today. Kilka tygodni temu Mullin zażartował w rozmowie ze wspomnianym portalem, że jego piłeczka powinna się znaleźć w kongresowej kapsule czasu, którą politycy planują zakopać dla potomnych.

Innym razem Mullin stwierdził, że piłeczka pomaga mu, by nie stracił impetu. - Pracuję tu [w Kongresie - red.] bardzo długo i ciągle jestem w ruchu - mówił polityk, cytowany w 2025 roku przez gazetę "Washington Examiner". - Ona w pewnym sensie pozwala mi utrzymać rytm - dodawał.

Prezenter Fox News Sean Hannity swego czasu zwrócił uwagę na zwyczaj senatora, mówiąc: - On wszędzie nosi tę piłeczkę. Nie jestem pewien, co to jest. Coś w rodzaju kocyka, czy co?

Mullin zastąpi Noem

Markwayne Mullin Źródło: PAP/EPA/WILL OLIVER

Sekretarz Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych odpowiada m.in. za Urząd ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE), który realizuje politykę masowych deportacji. Markwayne Mullin ma zastąpić na stanowisku Kristi Noem, której dymisję Trump ogłosił 5 marca. "Z przyjemnością informuję, że Szanowny Senator Stanów Zjednoczonych z Wielkiego Stanu Oklahoma, Markwayne Mullin, obejmie stanowisko Sekretarza Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych (DHS) z dniem 31 marca 2026 r." - przekazał amerykański przywódca we wpisie na Truth Social.

Opracował Maciej Wacławik / az