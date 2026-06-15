Świat Senator i były lider republikanów Mitch McConnell trafił do szpitala Oprac. Michał Malinowski |

McConnell: Starali się zakłócić mechanizmy naszej demokracji. Nie udało im się (nagranie z 7 stycznia 2021 roku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: SHAWN THEW/EPA/PAP

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Mitch McConnell, senator republikanów z Kentucky, trafił do szpitala w niedzielę rano. Jego rzecznik prasowy David Popp nie podał powodów hospitalizacji. W oświadczeniu podał jedynie, że McConnell "otrzymuje doskonałą opiekę".

Reuters, powołując się na rozmowy z dwoma sąsiadami McConnella, poinformował, że polityk był widziany przez nich, gdy był zabierany na noszach przez sanitariuszy przed swoim domem w Waszyngtonie.

Problemy ze zdrowiem senatora McConnella

84-letni McConnell jest byłym liderem większości republikańskiej w Senacie, który pomógł przeprowadzić republikańskie ustawodawstwo i nominacje przez Kongres. W zeszłym roku ogłosił, że przejdzie na emeryturę po zakończeniu obecnej kadencji na początku 2027 roku.

Funkcję lidera republikanów pełnił od 2007 do 2024 roku. Jest jednym z parlamentarzystów najbardziej zaangażowanych w negocjacje i kreowanie porozumienia z demokratami i Białym Domem w sprawach budżetowych. W ostatnich latach opowiadał się za przeznaczeniem funduszy na pomoc Ukrainie i otwarcie sprzeciwiał się burzliwym działaniom Donalda Trumpa. Mówił między innymi, że Trump jest "praktycznie i moralnie" odpowiedzialny za atak na Kapitol, do którego doszło 6 stycznia 2021 roku.

Mitch McConell Źródło zdjęcia: SHAWN THEW/EPA/PAP

W ostatnich latach publicznie zmagał się z problemami zdrowotnymi, między innymi z zasłabnięciem podczas rozmowy z reporterami w 2023 roku. W lutym trafił do szpitala na osiem dni po wystąpieniu objawów grypy.