Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kristi Noem odpowiada na pytania o związek z doradcą. "To obraźliwe"

Kristi Noem w trakcie przesłuchania w Izbie Reprezentantów (4 marca 2026)
Kristi Noem podczas przesłuchania w Izbie Reprezentantów
Źródło: Reuters
Kristi Noem, sekretarz bezpieczeństwa krajowego USA, została zapytana o relacje ze swoim doradcą, niegdyś szefem kampanii Donalda Trumpa - Corey'em Lewandowskim. Podczas oficjalnego wysłychania na Kapitolu oceniła, że doniesienia to "bzdury z tabloidów".

W środę Kristi Noem stanęła przed komisją sprawiedliwości Izby Reprezentantów w związku ze wstrzymaniem finansowania (shutdownem) zarządzanego przez nią Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS). Noem mierzyła się również m.in. z pytaniami o ostatnie wydarzenia ze stanu Minnesota związane z polityką migracyjną obecnej administracji.

Ale sekretarz została też zapytana o sprawy osobiste - jej rzekome relacje z Corey'em Lewandowskim. Niegdyś był on jednym z najbardziej zaufanych współpracowników Donalda Trumpa i szefem jego sztabu wyborczego w 2016 roku, dziś jest bliskim doradcą Noem i zajmuje nieodpłatne stanowisko szefa jej sztabu w DHS.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dziewczynka po miesiącu opuściła areszt ICE. Zabrano ją tam, gdy jechała z mamą do szkoły

Dziewczynka po miesiącu opuściła areszt ICE. Zabrano ją tam, gdy jechała z mamą do szkoły

Czarną kredką narysowało patyczkowate postacie. "Wypuście nas"

Czarną kredką narysowało patyczkowate postacie. "Wypuście nas"

Monika Winiarska

Pytania o związki Noem i Lewandowskiego

Jak relacjonują amerykańskie media, kongresmenka z Partii Demokratycznej Sydney Kamlager-Dove w trakcie przesłuchania zapytała Noem wprost, czy miała ona "relacje seksualne" z Corey'em Lewandowskim w czasie swojego urzędowania na stanowisku szefowej DHS. Jak zauważa stacja CNBC, Noem - której mąż obecny był na sali - nie potwierdziła pod przysięgą, że nie miała takich relacji. - Jestem zszokowana, że dziś, w tej komisji, zajmujemy się rozpowszechnianiem bzdur z tabloidów - skomentowała Noem. - Jest on specjalnym pracownikiem rządu, zatrudnionym w Białym Domu, w rządzie federalnym są ich tysiące - dodała, mówiąc o Lewandowskim. - To obraźliwe, że poruszyła pani tę kwestię. Takie bzdury są obalane od lat - stwierdziła.

- To normalne, że czuje się pani urażona tym pytaniem - mówiła Kamlager-Dove. - Ale pytanie pozostaje i powinna pani być w stanie odpowiedzieć na nie jasno i bez wahania (...), powinna pani chcieć odpowiedzieć na to pytanie - dodała cytowana przez Politico.

Jak relacjonuje portal, o kwestię tę pytał również kolejny demokrata, Jared Moskowitz. - Naprawdę uważam, że powinna pani powiedzieć słowo 'nie', aby rozwiać wątpliwości - stwierdził. - Od lat temu zaprzeczam i nadal będę to robić - stwierdziła Noem, oskarżając następnie "socjalistyczną, liberalną lewicę" o atakowanie "konserwatywnych kobiet".

Corey Lewandowski i Donald Trump w czasie kampanii wyborczej w 2016 roku
Corey Lewandowski i Donald Trump w czasie kampanii wyborczej w 2016 roku
Źródło: ERIK S. LESSER/PAP/EPA

Jak pisze "The Atlantic", początkowo o rzekomej relacji Noem i Lewandowskiego mówiono tylko w wąskich politycznych i medialnych kręgach, potem pogłoski pojawiły się w tabloidach, aż w końcu zagościły też na łamach uznawanych mediów, jak "The Wall Street Journal". Gazeta opisywała je już przed rokiem, a w połowie lutego tego roku napisała, że w ostatnim czasie oboje mieli podróżować luksusowym samolotem po kraju. "Lewandowski i Noem, oboje w związkach małżeńskich, publicznie zaprzeczyli doniesieniom o romansie" - pisał "WSJ".

Jeden z najbardziej zaufanych ludzi Trumpa o Polsce, Rosji i kwestiach bezpieczeństwa po wyborach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jeden z najbardziej zaufanych ludzi Trumpa o Polsce, Rosji i kwestiach bezpieczeństwa po wyborach

Opracowała Paulina Borowska / am

Źródło: "Politico", "The Atlantic", CNBC, "Wall Street Journal", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER

Udostępnij:
Tagi:
USADonald TrumpIzba ReprezentantówWaszyngtonBiały Dom
Czytaj także:
Samolot linii Emirates Airlines po starcie z międzynarodowego lotniska w Dubaju
Jak ewakuować się z Emiratów? "Są dwie drogi"
Świat
Statek wycieczkowy "Mein Schiff 5" w Dosze
Tysiące turystów utknęło na wycieczkowcach w portach Zatoki Perskiej
Świat
imageTitle
Odśpiewany hymn i saluty. Zmiana postawy irańskich piłkarek
EUROSPORT
Pył saharyjski, Trzcinno
Nad Polskę może nadciągnąć pył saharyjski. Czego się spodziewać
METEO
Statek MSC Ela
Nie tylko ropa. Mają większy problem. "Są bardzo uzależnione"
BIZNES
Usuwali drzewa, wpadli do rzeki
Wycinali drzewa, wpadli do lodowatej rzeki
Olsztyn
F-35 shooting down Iranian jet
Starcie nad Teheranem. Tak F-35 walczył z irańskim myśliwcem
RELACJA
imageTitle
Mistrzowie nad przepaścią. Tylko kilka takich przypadków w historii
EUROSPORT
Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wojewoda zdjął krzyż w urzędzie, jest prawomocny wyrok
Lublin
Marek K.
"Wielki Mistrz" chce wyjść z więzienia
Martyna Sokołowska
Nielegalne odpady
W dokumentach wpisano minerały i piasek, ładunek był inny
Wrocław
chiny
Tak ma wyglądać najbliższe pięć lat. Jest nowy plan
BIZNES
Radiowóz Henryka Stolarka po wyciągnięciu ze stawu
"To nie oskarżony ma wyjaśnić, jak znalazł się tam jego odcisk"
Bartosz Żurawicz
Mężczyznę zatrzymano dzień po zdarzeniu
Wciągnął kobietę do auta, spłoszyli go przechodnie
Lubuskie
PKP Warszawa Falenica, kolej, pociągi, tory, linia otwocka
Dwa tygodnie bez pociągów. Tak pojadą autobusy
WARSZAWA
Wyrok wobec kierowcy zapadł już kilkanaście godzin po zatrzymaniu (zdjęcie ilustracyjne)
Wyłączona jawność procesu "króla whisky". Z powodu zagrożenia życia oskarżonego
Łódź
imageTitle
Gwiazda snowboardu ofiarą "pijanego turysty". Przeszła kilka operacji
EUROSPORT
Michael Jackson podczas procesu w 2002 roku
Przez lata bronili Michaela Jacksona. Teraz mówią o "praniu mózgu"
Kultura i styl
suski sklej brejza
"Skandaliczne" słowa Marka Suskiego. Odpowiedział
Polska
Porodówki do poprawy
Izby na SOR-ach zamiast porodówek. Szpitale się boją
Anna Bielecka
Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Program "zero procent, zero konkretów". Komentują propozycję Nawrockiego
Polska
imageTitle
Kane wypada z gry. Chwilowo nie zbliży się do rekordu Lewandowskiego
Najnowsze
Uderzył samochodem w bariery
17-latek chciał uciec policji. Rozbił auto na barierach
WARSZAWA
Karol Nawrocki
"Jak u Gierka". Była szefowa NBP o pomyśle prezydenta
BIZNES
Warszawa, lotnisko, samolot LOT-u
Usterka w samolocie do Pragi. Pasażerowie wrócili do Warszawy
WARSZAWA
Las w Amazonii, Brazylia
Owady nie są gotowe na to, co im szykujemy
METEO
Motocykl został kompletnie zniszczony
Ojciec i syn zginęli na Wisłostradzie. Jest akt oskarżenia
Alicja Glinianowicz
shutterstock_2712608549
"Prowadzi do postępującego uszkodzenia struktur mózgu". Dotyczy małych dzieci
Anna Bielecka
Wodowskaz w Elblągu na terenie Kapitanatu Portu (zdjęcie z grudnia 2025 roku)
Stany rzek. Tu sytuacja hydrologiczna nie jest dobra
METEO
imageTitle
Mbappe i Haaland oglądają jego plecy. "Najszybszy piłkarz w Europie"
Najnowsze
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica