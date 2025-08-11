Tłum na lotnisku Hartsfield-Jackson w Atlancie (wideo archiwalne) Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Na pokładzie znajdowało się 192 pasażerów.

Nikt nie odniósł obrażeń - poinformował przewoźnik.

Lotnisko w Atlancie w ubiegłym roku obsłużyło ponad 108 mln pasażerów.

Zdarzenie miało miejsce w niedzielę rano. Skrzydło samolotu ze 198 osobami na pokładzie, w tym sześcioma członkami załogi, "zetknęło się" z zaparkowanym samolotem, gdy maszyna linii Delta była holowana ze stanowiska postojowego w stronę pasa startowego - poinformował przewoźnik w oświadczeniu dla agencji AP.

Przedstawiciel linii dodał, że nikt nie odniósł obrażeń. Z informacji przedstawionych na portalu FlightAware wynika, że samolot miał lecieć z Atlanty do miasta Gwatemala. Pasażerowie z opóźnieniem polecieli do stolicy Gwatemali na pokładzie innego samolotu - podał portal ABC News.

Najruchliwsze lotnisko świata

Lotnisko Hartsfield-Jackson w Atlancie jest jednym z głównych portów lotniczych obsługiwanych przez Delta Air Lines, a jednocześnie od lat pozostaje najbardziej ruchliwym lotniskiem świata. Czołową pozycję w rankingu utrzymuje niemal nieprzerwanie od 27 lat - na drugie miejsce spadł jedynie w pandemicznym 2020 roku. W zeszłym roku port obsłużył ponad 108 mln pasażerów.