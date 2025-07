Samolot pasażerski musiał obniżyć lot, aby uniknąć zderzenia z myśliwcem

Samolot linii Southwest musiał obniżyć lot, aby uniknąć zderzenia w powietrzu Źródło: Reuters/flightradar24.com

Do zdarzenia doszło w piątek. Trasa lotu maszyny pasażerskiej linii Southwest o numerze WN 1496 jest widoczna w serwisie śledzącym ruch powietrzny Flightradar24.

Widać tam, jak samolot po starcie z lotniska Hollywood Burbank w Kalifornii wznosi się, po czym nieznacznie obniża lot z 4298 metrów do 4153 metrów wysokości, kiedy zbliżą się do myśliwca Hawker Hunter o numerze lotu N335AX.

Dwie stewardesy ranne

Dwie stewardesy z pokładu maszyny Southwest zostały ranne i otrzymały pomoc medyczną po tym, jak piloci wykonali manewr, aby uniknąć zderzenia - poinformowały linie lotnicze. Żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń.



Linie lotnicze i Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) wyjaśniły, że piloci podjęli działania po otrzymaniu ostrzeżeń o potencjalnej kolizji. Boeing 737 linii Southwest kontynuował lot do Las Vegas, gdzie wylądował bez żadnych problemów. FAA prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu.

Kolejny raz blisko tragedii

Do podobnej sytuacji doszło w ubiegłym tygodniu nad lotniskiem w Minot w Dakocie Północnej. Pilot samolotu pasażerskiego linii Delta SkyWest został zmuszony wykonać gwałtowne manewry, by uniknąć zderzenia z bombowcem. "Przepraszam za agresywny manewr. Wziął mnie z zaskoczenia" - przyznał pilot Embraera E175, zwracając się do pasażerów.

Siły Powietrzne USA wydały później oświadczeniem, w którym przekazano, że kontrolerzy ruchu lotniczego nie poinformowali załogi bombowca B-52, że w tym samym rejonie leci samolot pasażerski.

