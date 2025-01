"Największa w historii masowa operacja deportacyjna w toku"

Kwestia nielegalnej migracji była jednym z centralnych tematów kampanii wyborczej Trumpa. Wśród pierwszych podpisanych przez nowego prezydenta rozporządzeń znalazły się min. decyzje o zawieszeniu prawa do azylu.

Zapowiedź większej liczby aresztowań

Odpowiadający za deportacje Tom Homan, określany jako "car granicy", we wcześniejszym wywiadzie dla CNN zapowiedział, że choć priorytetem akcji deportacyjnej są osoby skazane za przestępstwa, to aresztowani będą też inni cudzoziemcy o nieuregulowanym statusie pobytu. Dodał, że agenci z Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) "wrócili do wykonywania swojej roboty, czego nie byli w stanie zrobić przez cztery lata".