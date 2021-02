"Oceniamy, że saudyjski książę zatwierdził operację w Stambule". Raport w sprawie zabójstwa dziennikarza

Wnioski zawarte w analizie wywiadu USA oparte są między innymi na fakcie bezpośredniego zaangażowania w morderstwo doradcy księcia oraz przykładach wykorzystywania przemocy w uciszaniu politycznych przeciwników w Arabii Saudyjskiej. Władze w Waszyngtonie określają jako nieprawdopodobne, by de facto rządzący krajem następca tronu Mohammad ibn Salman nie wiedział o operacji. Zgodnie z raportem 35-letni książę twierdził, że dziennikarz stanowi zagrożenie dla królestwa, i opowiadał się za użyciem przemocy, gdyby miało to być konieczne do jego uciszenia.

Biden zapoznał się z treścią raportu

Śmierć dziennikarza w konsulacie

Opozycyjny wobec władz w Rijadzie Dżamal Chaszodżdżi został zabity w saudyjskim konsulacie w Stambule, do którego poszedł 2 października 2018 roku, by załatwić formalności związane ze ślubem. Władze saudyjskie przez długi czas twierdziły, że nie mają nic wspólnego z jego zaginięciem, ale ostatecznie przyznały, że doszło do zabójstwa, gdy zawiodły próby nakłonienia dziennikarza do dobrowolnego powrotu do kraju. Zwłok nigdy nie odnaleziono. Saudyjski prokurator przyznał, że zostały rozczłonkowane i wyniesione z konsulatu.