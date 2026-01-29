Raperka Nicki Minaj reklamuje "konta Trumpa" dla niemowląt

Nicki Minaj reklamuje "konta Trumpa" dla niemowląt Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Departament Skarbu USA zadeklarował wpłatę 1000 dolarów na rachunki inwestycyjne wszystkich dzieci urodzonych w latach 2025-2028.

Jestem prawdopodobnie największą fanką prezydenta - mówiła Nicki Minaj podczas wydarzenia w Waszyngtonie.

Pochodząca z Trynidadu i Tobago raperka jeszcze niedawno publicznie krytykowała amerykańskiego prezydenta.

- Wierzę, że za dekady konta Trumpa zostaną zapamiętane jako jedna z najbardziej przełomowych innowacji politycznych wszech czasów - powiedział prezydent USA Donald Trump podczas wydarzenia w Waszyngtonie, na którym powitano wiele niemowląt, co miało podkreślić prorodzinny przekaz jego administracji.

Konta - nazwane na cześć Trumpa - powstały w zeszłym roku na mocy prezydenckiej ustawy One Big Beautiful Bill Act, sztandarowego projektu ustawy podatkowej i wydatkowej jego partii.

Departament Skarbu USA poinformował, że wpłaci 1000 dolarów na rachunki inwestycyjne wszystkich dzieci urodzonych w latach 2025-2028. Szacuje się, że około 25 milionów rodzin będzie uprawnionych do otrzymania wsparcia.

Konta oficjalnie zostaną uruchomione 4 lipca tego roku, a sekretarz skarbu Scott Bessent poinformował, że ponad 500 tysięcy rodzin już się zarejestrowało. Biały Dom zachęca rodziny do wpłacania dodatkowych składek na te konta, a niektórzy prywatni inwestorzy już wpłacili więcej, jak na przykład przedsiębiorca Michael Dell i jego żona Susan, którzy zainwestowali 6,25 miliarda dolarów.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała w środę, że konta te rozwiążą problem braku kont oszczędnościowych w wielu amerykańskich rodzinach.

Administracja spodziewa się, że bez dodatkowych wpłat konta będą warte 5800 dolarów do momentu ukończenia przez noworodki 18 lat. Leavitt powiedziała jednak, że jeśli rodziny będą wpłacać maksymalnie 5 tysięcy dolarów rocznie, konto może zgromadzić prawie 1,1 miliona dolarów do momentu ukończenia przez noworodki 28 lat. Nie podała jednak żadnych obliczeń wyjaśniających, w jaki sposób administracja ustaliła tę kwotę.

Trump i Nicki Minaj na jednej scenie

Aby promować konta, prezydent zaprosił na scenę raperkę Nicki Minaj, która w białym futrze wyróżniała się wśród tłumu oficjeli w ciemnych garniturach. - Jestem prawdopodobnie największą fanką prezydenta i to się nie zmieni - powiedziała Minaj, dodając, że nie zniechęci jej sprzeciw wobec jego polityki.

Nicki Minaj i Donald Trump Źródło: Win McNamee/Getty Images

Piosenkarka pokazała swoje charakterystyczne, brokatowe, pięciocentymetrowe paznokcie, trzymając Trumpa za rękę i wzywając fanów do bronienia go przed "kampaniami oszczerstw". Trump odwzajemnił się zachwytem nad paznokciami piosenkarki. - Powiedziałem, że sam zapuszczę swoje paznokcie - zażartował. - Jest taka dobra. Jest MAGA [Make America Great Again - red.], co mogę powiedzieć? Jest z nami od początku - dodał.

Tego samego dnia Minaj pochwaliła się na portalu X, że otrzymała "złotą kartę" i czeka na finalizację procesu przyznania jej amerykańskiego obywatelstwa. Pochodząca z Trynidadu i Tobago artystka przebywa w USA legalnie - przypomina "Forbes". W 2024 roku stwierdziła, że ​​nie jest obywatelką USA, mimo że zapłaciła miliony dolarów podatków.

Minaj krytykowała Trumpa

Czy znana raperka rzeczywiście - jak zasugerował Trump - popiera obecnego prezydenta "od zawsze"? Gdy w grudniu 2025 roku wychwalała go w wywiadzie, którego udzieliła wdowie po Charliem Kirku, Erice Kirk, portal CNN przypomniał, że jeszcze w 2020 roku stwierdziła, iż "nie zamierza płynąć z prądem za Trumpem".

Gdy biznesmen rozpoczął starania o prezydenturę w 2015 roku, Minaj w wywiadzie mówiła o jego "dziecinnym podejściu", a kiedy rok później został prezydentem, w utworze "Black Barbies" rapowała: "Dziewczyna z wyspy, Donald Trump chce, żebym wracała do domu".