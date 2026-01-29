Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Raperka Nicki Minaj reklamuje "konta Trumpa" dla niemowląt

Nicki Minaj - Donald Trump
Nicki Minaj reklamuje "konta Trumpa" dla niemowląt
Źródło: Reuters
Prezydent Donald Trump w środę wprowadził wspierane przez rząd konta inwestycyjne dla niemowląt w Stanach Zjednoczonych i wezwał amerykańskie firmy do wpłat na konta rodzinne pracowników. Do promocji kont prezydent zaprosił raperkę Nicki Minaj.
Kluczowe fakty:
  • Departament Skarbu USA zadeklarował wpłatę 1000 dolarów na rachunki inwestycyjne wszystkich dzieci urodzonych w latach 2025-2028.
  • Jestem prawdopodobnie największą fanką prezydenta - mówiła Nicki Minaj podczas wydarzenia w Waszyngtonie.
  • Pochodząca z Trynidadu i Tobago raperka jeszcze niedawno publicznie krytykowała amerykańskiego prezydenta.

- Wierzę, że za dekady konta Trumpa zostaną zapamiętane jako jedna z najbardziej przełomowych innowacji politycznych wszech czasów - powiedział prezydent USA Donald Trump podczas wydarzenia w Waszyngtonie, na którym powitano wiele niemowląt, co miało podkreślić prorodzinny przekaz jego administracji.

Konta - nazwane na cześć Trumpa - powstały w zeszłym roku na mocy prezydenckiej ustawy One Big Beautiful Bill Act, sztandarowego projektu ustawy podatkowej i wydatkowej jego partii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Wielka piękna ustawa" przyjęta. Flagowy projekt Trumpa coraz bliżej

"Wielka piękna ustawa" przyjęta. Flagowy projekt Trumpa coraz bliżej

BIZNES
"Polscy żołnierze ginęli w Afganistanie". Spór w Senacie USA o słowa Trumpa

"Polscy żołnierze ginęli w Afganistanie". Spór w Senacie USA o słowa Trumpa

Departament Skarbu USA poinformował, że wpłaci 1000 dolarów na rachunki inwestycyjne wszystkich dzieci urodzonych w latach 2025-2028. Szacuje się, że około 25 milionów rodzin będzie uprawnionych do otrzymania wsparcia.

Konta oficjalnie zostaną uruchomione 4 lipca tego roku, a sekretarz skarbu Scott Bessent poinformował, że ponad 500 tysięcy rodzin już się zarejestrowało. Biały Dom zachęca rodziny do wpłacania dodatkowych składek na te konta, a niektórzy prywatni inwestorzy już wpłacili więcej, jak na przykład przedsiębiorca Michael Dell i jego żona Susan, którzy zainwestowali 6,25 miliarda dolarów.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała w środę, że konta te rozwiążą problem braku kont oszczędnościowych w wielu amerykańskich rodzinach.

Administracja spodziewa się, że bez dodatkowych wpłat konta będą warte 5800 dolarów do momentu ukończenia przez noworodki 18 lat. Leavitt powiedziała jednak, że jeśli rodziny będą wpłacać maksymalnie 5 tysięcy dolarów rocznie, konto może zgromadzić prawie 1,1 miliona dolarów do momentu ukończenia przez noworodki 28 lat. Nie podała jednak żadnych obliczeń wyjaśniających, w jaki sposób administracja ustaliła tę kwotę.

Trump i Nicki Minaj na jednej scenie

Aby promować konta, prezydent zaprosił na scenę raperkę Nicki Minaj, która w białym futrze wyróżniała się wśród tłumu oficjeli w ciemnych garniturach. - Jestem prawdopodobnie największą fanką prezydenta i to się nie zmieni - powiedziała Minaj, dodając, że nie zniechęci jej sprzeciw wobec jego polityki.

Nicki Minaj i Donald Trump
Nicki Minaj i Donald Trump
Źródło: Win McNamee/Getty Images

Piosenkarka pokazała swoje charakterystyczne, brokatowe, pięciocentymetrowe paznokcie, trzymając Trumpa za rękę i wzywając fanów do bronienia go przed "kampaniami oszczerstw". Trump odwzajemnił się zachwytem nad paznokciami piosenkarki. - Powiedziałem, że sam zapuszczę swoje paznokcie - zażartował. - Jest taka dobra. Jest MAGA [Make America Great Again - red.], co mogę powiedzieć? Jest z nami od początku - dodał.

Tego samego dnia Minaj pochwaliła się na portalu X, że otrzymała "złotą kartę" i czeka na finalizację procesu przyznania jej amerykańskiego obywatelstwa. Pochodząca z Trynidadu i Tobago artystka przebywa w USA legalnie - przypomina "Forbes". W 2024 roku stwierdziła, że ​​nie jest obywatelką USA, mimo że zapłaciła miliony dolarów podatków.

Minaj krytykowała Trumpa

Czy znana raperka rzeczywiście - jak zasugerował Trump - popiera obecnego prezydenta "od zawsze"? Gdy w grudniu 2025 roku wychwalała go w wywiadzie, którego udzieliła wdowie po Charliem Kirku, Erice Kirk, portal CNN przypomniał, że jeszcze w 2020 roku stwierdziła, iż "nie zamierza płynąć z prądem za Trumpem".

Gdy biznesmen rozpoczął starania o prezydenturę w 2015 roku, Minaj w wywiadzie mówiła o jego "dziecinnym podejściu", a kiedy rok później został prezydentem, w utworze "Black Barbies" rapowała: "Dziewczyna z wyspy, Donald Trump chce, żebym wracała do domu".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
19 min
pc
Trump ciągle robi to samo. I wciąż mu to działa. Da się z nim negocjować?
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Bruce Springsteen
Legendarny muzyk opublikował piosenkę. Czy znów wkurzy Trumpa?
Protesty w Los Angeles - Gwardia Narodowa
Oszałamiająca kwota. Tyle kosztowało wysłanie gwardzistów przez Trumpa
BIZNES

Autorka/Autor: asty, wac//mro

Źródło: Reuters, Forbes, CNN

Źródło zdjęcia głównego: Win McNamee/Getty Images

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpMuzyka
Czytaj także:
Protestujący gromadzą się przed biurami ICE w Minneapolis
To tylko wisienka na torcie. USA "zmierzają w stronę Chin"
Natalia Szostak
imageTitle
WTA murem za Świątek i innymi zawodniczkami w sprawie wszechobecnych kamer
EUROSPORT
Pham Minh Chinh i Antonio Costa
Nowa ranga w relacjach. Wietnam "ramię w ramię" z Europą
BIZNES
Agresorka groziła mężczyźnie nożem
Przystawiła mu nóż do szyi i kazała jechać. Zarzuty dla 32-latki. Ta twierdzi, że "nic nie pamięta"
Łódź
Burza śnieżna w USA - zdjęcie poglądowe
Kolejna potężna zimowa burza tuż za rogiem. Poprzednia zabiła 68 osób
METEO
Anna Maria Żukowska
Dieta za pracę w neo-KRS? Żukowska: napisałam wniosek o wypłatę
Polska
Oskarżony Robert P.
Siedmiomiesięczny Wojtuś nie żyje, bo obudził ojca. Jest wyrok
Lubuskie
Wybuch gazu pod Radomskiem (woj. łódzkie)
Wybuch gazu rozerwał dom. Wnuk wyniósł ranną babcię
Łódź
imageTitle
Sabalenka i Switolina grają o finał Australian Open
RELACJA
Protesty w Teheranie (10.01.2026)
"Płakaliśmy i operowaliśmy". Leczą rannych w tajemnicy, obawiają się represji
Świat
Jarosław Kaczyński
Kaczyński w szpitalu. "To może być nawet zapalenie płuc"
Polska
Jedna z zastrzelonych krów żubra
Myślał, że to dziki, więc strzelał
Szczecin
Granica polsko-białoruska w okolicach Białowieży
Incydent na granicy z Białorusią. Komunikat wojska i Straży Granicznej
Polska
Donald Trump
Zaskakujący wzrost. Mocna reakcja na słowa Trump
BIZNES
Oblodzenia w Szczecinie
Tramwaje wróciły, ale nie wszystkie. Utrudnienia również na kolei
METEO
Flaga Teksasu
Wykonano pierwszą w tym roku karę śmierci w USA
Świat
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty zapowiada kolejny ruch w sprawie uposażenia Ziobry
Polska
Mężczyzna zdecydował się zejść dopiero po ponad dwóch godzinach
Wszedł na słup energetyczny i chodził po przewodach. A ludzie nie mieli prądu
Lubuskie
imageTitle
Uważaj, o co pytasz Djokovicia. Serb zirytowany. "Trochę brak szacunku"
EUROSPORT
Do wypadku doszło w czasie kuligu
Sanki były ciągnięte przez auto. 22-latek nie żyje, 21-latek ciężko ranny
Kielce
imageTitle
Lewandowski zaimponował Hiszpanom. "Rekordy zarezerwowane dla legend"
EUROSPORT
29 0730 jnj gosc-0002
Żukowska o zaproszeniu prezydenta: teatr polityczny
Polska
imageTitle
Zieliński żałuje straconej szansy. "Daliśmy przeciwnikom wejść sobie na głowę"
EUROSPORT
Protesty w Los Angeles - Gwardia Narodowa
Oszałamiająca kwota. Tyle kosztowało wysłanie gwardzistów przez Trumpa
BIZNES
Naczelnik WRD i jego zastępca odwołani po kontroli radarów (zdj. ilustracyjne)
Od dziś wyższe kary. "Powinniśmy duży nacisk położyć na to"
BIZNES
Utrudnienia po kolizji kilku aut na S2
Zderzenie siedmiu aut na obwodnicy
WARSZAWA
Rekordowa sprawa karna. Sędzia musi sam przeczytać 320 tysięcy kart dokumentów
Tysiąc sześćset tomów akt i jeden sędzia. "Każdą kartkę muszę wziąć do ręki i przeczytać"
Olsztyn
Plac Świętego Piotra
Prace na dachu Bazyliki Świętego Piotra. Trwają w tajemnicy
Świat
imageTitle
Zawał serca u 35-latka. Utytułowany Francuz musiał zakończyć karierę
EUROSPORT
Radomski Szpital Specjalistyczny (zdj. ilustracyjne)
Szpital wstrzymał przyjęcia. W wodzie wykryto bakterie
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica