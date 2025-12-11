Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Śmierć na wycieczkowcu. Wcześniej mężczyzna wypił 33 drinki z "pakietu napojów deluxe"

MS Navigator of the Seas
Statek wycieczkowy u brzegu Santorini
Źródło: Reuters
35-letni mężczyzna zmarł podczas rejsu wycieczkowcem. Jego serce zatrzymało się trzy godziny po tym, jak obezwładniła go załoga statku. Wcześniej wypił 33 drinki. Narzeczona mężczyzny złożyła pozew przeciwko organizatorowi rejsu.
Kluczowe fakty:
  • Mężczyzna skorzystał z wykupionego pakietu oferującego nielimitowane drinki, a po opuszczeniu baru nie umiał dotrzeć do swojej kabiny.
  • W pozwie przeciwko operatorowi rejsu narzeczona zmarłego twierdzi, że do jego śmierci przyczyniła się załoga, poprzez użycie siły, ale też również sama firma - poprzez zaniedbanie - mężczyźnie podawano bowiem alkohol, choć był już w stanie upojenia.
  • To drugi pozew w ostatnich tygodniach związany ze śmiercią na wycieczkowcu należącym do Royal Caribbean.

Niemal dokładnie przed rokiem, 13 grudnia, 35-letni Michael Virgil wraz z narzeczoną i ich 7-letnim synem wyruszyli w trzydniowy rejs z Los Angeles do Ensenady w Meksyku. Jak wynika z pozwu, wniesionego przez kobietę, rodzina weszła na pokład o godzinie 10.30. Ponieważ kabina nie była jeszcze gotowa, zostali poproszeni o przejście do baru. Kobieta, wraz z synem, po jakimś czasie opuścili to miejsce, w barze został jednak mężczyzna.

"Pakiet napojów deluxe" i 33 drinki

Oczekującemu w barze 35-latkowi miano zaserwować 33 drinki, ponieważ wykupił "pakiet napojów deluxe", który zezwalał gościom na zamawianie ich bez limitu. Później próbował dotrzeć do swojej kabiny, ale zgubił się. Jak pisze "The New York Times", nagrania z kamer pokazały, że mężczyzna błądził po statku, kopał w drzwi, wykrzykując wulgaryzmy w stronę innych pasażerów i członków załogi.

Z ujawnionego przez dziennik raportu lekarza medycyny sądowej wynika, że koło godziny 18 mężczyzna miał się rzucić na członków załogi, a ci unieruchomili go, przy czym co najmniej pięciu "prawdopodobnie wykorzystało cały ciężar ciała", również stając mu na plecach. Trwało to trzy minuty. 35-latkowi podczas szarpaniny wstrzyknięto ​​haloperidol, silny lek uspokajający, użyto również gazu pieprzowego. Mężczyzna przestał się ruszać, z nagrań wynika jednak, że członkowie załogi ustalili, iż "ma puls". Ułożyli go na boku i założyli kajdanki. Po jakimś czasie przeniesiono go do punktu opieki medycznej, gdzie po kilku godzinach stwierdzono jego zgon.

Lekarz medycyny sądowej z Los Angeles stwierdził, że przyczyną śmierci była asfiksja mechaniczna (fizyczne zablokowanie dopływu powietrza np. poprzez uciskanie klatki piersiowej) w połączeniu z otyłością i zatruciem etanolem, co w efekcie doprowadziło do niewydolności oddechowej i zatrzymania akcji serca.

Connie Aguilar o śmierci narzeczonego dowiedziała się w ich kabinie, do której zadzwoniła obsługa. Choć prosiła o powrót do Los Angeles, odmówiono jej tego, argumentując, że statek musi dopłynąć do portu w Ensenadzie. Musiała więc pozostać wraz z synem na statku do końca rejsu, czyli kolejne dwa dni. Ciało 35-latka było w tym czasie przechowywane w kostnicy na wycieczkowcu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
27-latka znaleziona martwa na wycieczkowcu

27-latka znaleziona martwa na wycieczkowcu

Zwłoki 18-latki na statku pod łóżkiem. Media: podejrzany brat

Zwłoki 18-latki na statku pod łóżkiem. Media: podejrzany brat

Śmierć na wycieczkowcu i pozew

W piątek, w sądzie w Miami, kobieta wniosła pozew o odszkodowanie za spowodowanie śmierci 35-latka przeciwko organizatorowi rejsów, firmie Royal Caribbean - podaje "NYT". To właśnie w Miami gigant branży turystycznej ma swoją siedzibę. Aguilar domaga się procesu z udziałem ławy przysięgłych. 

Jak podaje CBS News, w pozwie odnotowano, że pracownicy firmy Royal Caribbean mieli prawo odmówić podania alkoholu osobie pozostającej pod jego wpływem, ale nie zrobili tego, co określono jako zaniedbanie. Z dokumentów wynika, że armator reklamuje pasażerom swoje pakiety napojów "do woli", a bary są rozmieszczone "w każdym zakamarku statku". Cytowany przez portal prawnik kobiety stwierdził, że firma "przekłada zysk nad bezpieczeństwo". Tymczasem Royal Caribbean poinformowała w oświadczeniu rozesłanym do mediów, że jest "zasmucona śmiercią jednego z gości", ale nie komentuje sprawy w związku z toczącym się postępowaniem sądowym. Swoje dochodzenie w sprawie prowadzi FBI.

Jak podaje stacja CBS News, to drugi już pozew złożony w ostatnich tygodniach związany z nielimitowanym dostępem do alkoholu i śmiercią podczas rejsu statkiem Royal Caribbean. W październiku firma została pozwana w związku ze śmiercią 66-latki, która w 2024 roku wypadła za burtę wycieczkowca. Rodzina twierdzi, że kobiecie serwowano alkohol, mimo widocznych oznak upojenia. - Była kompletnie pijana w sposób, jakiego wcześniej nie widziałam. Smutno mi, że to moje ostatnie wspomnienie o niej - komentowała jej córka w rozmowie ze stacją.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: CNN, Fox29, New York Times, CBS News

Źródło zdjęcia głównego: Horacio Villalobos - Corbis/Getty Images

Udostępnij:
TAGI:
USAMorza i oceanyAlkoholSądturystyka
Czytaj także:
Lekarz rodzinny zleci więcej badań
Przyjmowała pacjentów mimo sądowego zakazu. 176 zarzutów
Katowice
imageTitle
LeBron wciąż to ma. 40-latek błysnął spektakularnymi akcjami
EUROSPORT
Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON o słowach prezydenta: na kłamstwa nie można się godzić
Polska
Dzieci w ciężkim stanie trafiły do szpitala w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Zasłabła po zatruciu czadem, uratowała ją 13-letnia córka
Opole
parking samochody
Blady strach padł na branżę, naciski rządów. Bruksela reaguje
BIZNES
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Bąkiewicz wezwany do zwrotu pieniędzy. "Setki tysięcy złotych do oddania"
Polska
35 min
pc
Wędzona makrela senatora KO. Po co politycy to robią?
WITajcie w mojej bańce
Szymon Hołownia
Co z karierą w ONZ? Wpis Hołowni z Nowego Jorku
Polska
Krzysztof Stanowski i Natalia Janoszek
Wyrok w sprawie Stanowski kontra Janoszek. "Żałuję, że nie mogę zacytować"
Polska
PKP Cargo nie może wozić polskiego wojska? Powraca zdementowany przekaz
Zmiana w radzie nadzorczej PKP Cargo
BIZNES
Odkrycie w Barnham
Niezwykłe ślady w palenisku. Przełomowe odkrycie archeologów
METEO
imageTitle
Ukraina wybrała stadion na baraże mistrzostw świata
EUROSPORT
Zatrzymała go policja
Wjechał pod prąd na rondo, bo "się zagapił". Nagranie
Wrocław
Szpital w Ostrzeszowie
Lekarze przechodzą do innego szpitala. Oddziały zawieszone
Poznań
tusk
Rozmowa Tuska z ambasadorem USA "pokazała, jak ważna jest Polska"
Polska
Zełenski, rozmowy
Europa "utknęła w pętli". "Polityka ustępstw nie może być długoterminową strategią"
Świat
W wypadku zginął pasażer, kierowca trafił do szpitala
Pasażer zginął na miejscu, kierowca zmarł w szpitalu
Katowice
imageTitle
Ekspresowa metamorfoza. Od rozczarowania kadry do gwiazdy jednej z najlepszych lig świata
Najnowsze
Twierdzą: "nisko upadliśmy". Jeśli to prawda, to kiedy?
Teraz twierdzą: "nisko upadliśmy". A jak było, gdy rządzili?
Zuzanna Karczewska
praca biuro shutterstock_2572543283
Polska druga od końca. Niepokojący wynik
BIZNES
Wojciech Skurkiewicz
"Proszę mnie nie dotykać". Dziennikarka przerwała wywiad z senatorem
Polska
ranny chłopiec
11-letni Roman opowiadał o mamie, tłumaczka nie wytrzymała
Świat
Niecodzienna interwencja straży miejskiej. Lis na dachu Amberexpo w Gdańsku
Lis na dachu biurowca
Trójmiasto
Rosyjskie okręty na Morzu Czarnym. Zdjęcie ilustracyjne
Pucz inspirowany z Kremla? Przy wybrzeżu były już rosyjskie okręty
Świat
Szkoła podstawowa w Siedlcach została ewakuowana
Zawroty głowy i omdlenia. Ewakuowali szkołę
WARSZAWA
Rozbita grupa przestępcza handlująca nielegalnym tytoniem
Zatrzymali 11 osób, przejęli gotówkę i samochody
Wrocław
imageTitle
Liga Mistrzów zapada w zimowy sen. Zobacz aktualną tabelę
Najnowsze
Plac Zamkowy w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Polska coraz popularniejsza wśród turystów. "Silny wzrost ruchu"
BIZNES
Konferencja Polski 2050 w Sejmie
Jest oficjalna lista kandydatów na szefa Polski 2050
Polska
Carmen Lau
Jej sfałszowane nagie zdjęcia dostają sąsiedzi. Aktywistka w szoku
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica