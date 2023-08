"Pomocy". Odręczna notatka uratowała porwaną kobietę

Uprowadzoną uratowała notatka

We wtorek matka kobiety zgłosiła jej zaginięcie, wskazując, że za porwaniem może stać Wilhoit. Tego samego dnia uprowadzona przekazała klientowi stacji benzynowej w miejscowości Seligman odręczną notatkę ze słowem "help" (pomocy), swoim imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu i opisem pojazdu oraz poprosiła go o powiadomienie służb, mówiąc, że została porwana. Ponadto wskazała, że mężczyzna zabiera ją do Kingman i Las Vegas.