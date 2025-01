Do tragedii doszło w sobotę w Westchester na Florydzie, około 20 km od centrum Miami. 37-letni właściciel mieszkania miał otworzyć ogień do mężczyzny, który wynajmował od niego mieszkanie po kłótni, "która przerodziła się w bójkę" - podał portal NBC 6 South Florida, powołując się na miejscowe służby. 57-latek zginął na miejscu.

Podejrzany sam zadzwonił na policję

W cytowanym przez lokalne media raporcie policji podano, że uzbrojony w półautomatyczną broń 37-letni właściciel zapukał w okno, próbując wejść do budynku, aby wyregulować termostat w korytarzu. "Gdy ofiara otworzyła drzwi wejściowe, (...) wtargnął do domu i zaczął go bić". Następnie rzekomo miał wyciągnąć wynajmującego na podwórko, gdzie postrzelił go "kilka razy w głowę" - podano w policyjnej dokumentacji.