Każda ofiara siedziała osobno. Zbrodnia w metrze

Na przedmieściach Chicago w pociągu metra doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęły cztery osoby. Policja, która zabezpieczyła nagrania z kamer monitoringu twierdzi, że ofiary, których nazwiska, wiek i płeć wciąż nie są znane, prawdopodobnie spały.

W Forest Park na przedmieściach Chicago zginęły od kul cztery osoby. Do strzelaniny doszło w poniedziałek w metrze. Według zastępcy szefa policji Forest Park, Christophera China, strzelanina miała miejsce w trakcie jazdy.

Wszystkie ofiary to pasażerowie. Jak podało lokalne radio, w wagonie znaleziono wiele łusek po nabojach. Nie wygląda na to, aby zabójstwo miało świadków, bo do policji nie dotarło bowiem zgłoszenie o przestępstwie.