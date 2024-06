Robert Morris, pastor z Dallas w Teksasie, wydał w sobotę oświadczenie na portalu Christian Post, w którym przyznał się do - jak to ujął - "niewłaściwego zachowania seksualnego w stosunku do młodej damy". Oświadczenie pojawiło się po tym, jak w piątek na blogu chrześcijańskim Wartburg Watch pojawiła się relacja kobiety, która oskarżyła pastora o to, że była przez niego wykorzystywana w latach 80. Pierwszy raz miało do tego dojść, gdy miała 12 lat. Mężczyzna był już wtedy duchownym i miał ją wykorzystywać nadal do 16. roku życia. Morris w swoim oświadczeniu nie podał imienia ani wieku swojej ofiary, ale przyznał, że jego "niewłaściwe zachowanie" trwało kilka lat. "Kiedy miałem dwadzieścia kilka lat, dopuściłem się niewłaściwych zachowań seksualnych w stosunku do młodej damy w domu, w którym mieszkałem. Było to całowanie i pieszczoty, a nie współżycie płciowe, ale było to niewłaściwe. Takie zachowanie miało miejsce kilka razy w ciągu następnych kilku lat" – stwierdził pastor w swoim oświadczeniu. ZOBACZ TEŻ: "Washington Post": księża przez dekady molestowali dzieci rdzennej ludności Ameryki