Jednego współpasażera miał ugryźć, innych atakować. Został zatrzymany na lotnisku 

Służby informują o zatrzymaniu jednego z pasażerów poniedziałkowego lotu Delta Air Lines z Atlanty do Los Angeles. Mężczyzna miał atakować inne osoby na pokładzie, a jedną z nich ugryźć. W sprawie wszczęto dochodzenie.

Amerykańskie media informują o interwencji, do jakiej doszło w poniedziałek na lotnisku w Los Angeles. Około godziny 11:45 lokalnego czasu służby zatrzymały tam jednego z pasażerów Delta Air Lines. Podróżujący lotem 501 z Atlanty do LA mężczyzna miał ugryźć jednego ze współpasażerów i uderzyć kilku innych.

W związku ze sprawą na płycie lotniska pojawili się funkcjonariusze policji, strażacy i ratownicy medyczni. Odpowiedzialny za ataki pasażer został przewieziony do pobliskiego szpitala na badanie - informuje CNN. Stacja zaznacza, że na ten moment nie wiadomo, co później stało się z mężczyzną. Może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub cywilnej – dodaje.