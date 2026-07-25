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Świat

Trzecia kadencja "będzie jeszcze lepsza". Trump żartował i krytykował dziennikarzy

Donald Trump
Trump o przełożonej gali korespondentów: to była próba masowego morderstwa i zamach na demokrację
Źródło wideo: Reuters, TVN24
Źródło zdj. gł.: Mark Schiefelbein/Associated Press/East News
W Waszyngtonie odbyła się przełożona po kwietniowej próbie ataku gala Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu (WHCA). Donald Trump wygłosił na niej przemówienie, w którym żartował z "trzeciej kadencji", atakował z nazwiska krytycznych dziennikarzy, chwalił Secret Service i kpił z Joe Bidena.

W Waszyngtonie odbyła się przełożona z kwietnia gala Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu (WHCA). Pierwotnie wydarzenie zostało przerwane, gdy uzbrojony mężczyzna usiłował wtargnąć do sali balowej z zamiarem zabicia prezydenta USA Donalda Trumpa i członków jego administracji.

Gala rozpoczęła się w piątek wieczorem w hotelu Waldorf Astoria w Waszyngtonie, który do 2021 roku, gdy trafił do nowych właścicieli, działał jako Trump International Hotel.

Przemówienie Donalda Trumpa na uroczystej kolacji Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu dobiegło końca po godzinie i czterech minutach.

- Jest tu mnóstwo niezwykłych ludzi, wielu z nich lubię. Niektórych wcale nie lubię, ale większość darzę szacunkiem. Muszę powiedzieć, że wykonujecie świetną pracę, naprawdę znakomitą. I to dla mnie zaszczyt - powiedział Trump do zgromadzonych na początku wystąpienia.

Trump wrócił do próby ataku z kwietnia

Prezydent odniósł się do kwietniowej kolacji przerwanej z powodu próby ataku. - Dziś spotykamy się ponownie, aby odpowiedzieć na ten haniebny atak z niezachwianą determinacją i pokazać, że w Ameryce nie poddajemy się przemocy politycznej. Nie możemy na to pozwolić. W naszym kraju wierzymy w wolność słowa. Rozwiązujemy nasze spory nie za pomocą kul, lecz poprzez otwartą i żywą debatę. I żaden obłąkany frajer z bronią nigdy tego nie zmieni - oświadczył.

- Ale podobnie jak moja prezydentura, za drugim razem zawsze jest lepiej. (...) A za trzecim razem będzie jeszcze lepiej... Tylko żartuję - kontynuował Trump. Założył też czerwoną czapkę z napisem "Trump 2028".

Donald Trump
Donald Trump
Źródło zdjęcia: Mark Schiefelbein/Associated Press/East News

Z przymrużeniem oka mówił też, że nie chciał założyć kamizelki kuloodpornej, bo to by go pogrubiło i że następna gala będzie nosiła jego imię. Zapowiedział, że za rok też weźmie udział w kolacji korespondentów.

Uszczypliwe komentarze wobec dziennikarzy

W dalszej części wystąpienia prezydent zmienił ton i zaczął obrażać poszczególnych dziennikarzy i polityków opozycji. Zarzucił mediom, że rozpowszechniają fałszywe informacje. Ocenił, że na sali zgromadziła się rekordowa liczba osób z "zespołem obsesyjnej niechęci do Trumpa".

Wśród osób, które znalazły się na celowniku prezydenta byli Kaitlan Collins i Jake Tapper ze stacji CNN oraz Josh Dawsey z "Wall Street Journal". Wcześniej tego samego wieczoru Trump musiał obserwować, jak Collins i Dawsey odbierają nagrody dziennikarskie - co, jak sam przyznał, sprawiło, że nie był to dla niego łatwy wieczór.

Atakował też m.in. gubernatora Kalifornii, Demokratę Gavina Newsoma, i po raz kolejny stwierdził, że dziennik "New York Times" upada.

- Mimo wszystkich kłopotów, jakie mi sprawiacie, a sprawiacie mi ich naprawdę mnóstwo, i wielu zmartwień, mam nadzieję, że wszyscy wiecie, iż bardziej niż ktokolwiek na tej sali wierzę w wolną prasę. Może nie całkiem... Dlatego jestem dumny z tego, że jestem najbardziej otwartym i transparentnym prezydentem w historii - oświadczył. - Nie macie pojęcia, jakie macie szczęście. Kiedy mnie już nie będzie, wszyscy zbankrutujecie. Wasz model biznesowy przestanie istnieć. Naprawdę. (...) Nie będzie już nikogo, o kim warto pisać. Nikt inny nikogo nie obchodzi - powiedział.

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Trump uzasadnia budowę sali balowej

Administracja wykorzystuje incydent z użyciem broni, do którego doszło podczas kwietniowej kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu, jako argument uzasadniający powstanie tej sali oraz jej astronomiczny koszt budowy.

Trump nawiązał do tego również tego wieczoru. - Budujemy coś, co będzie wspaniałe, i myślę, że w świetle tego, co przeszliśmy, ludzie to rozumieją - powiedział.

Podczas przemówienia prezydent wielokrotnie chwalił funkcjonariusza Secret Service Victora Gonzalesa, który podczas podejmowanej interwencji został postrzelony. - To, czego dokonał, było niesamowite - powiedział Trump. - Oddajemy ci hołd i dziękujemy z całego serca. Bardzo dziękujemy. Świetna robota - dodał.

Prezydent USA mówił, że tuż po ataku wiedział, iż "trzeba będzie zorganizować to (bal korespondentów - red.) od nowa i to tak szybko, jak to możliwe". - Próba masowego morderstwa, która miała wtedy miejsce, była też zamachem na naszą demokrację - stwierdził.

Donald Trump przed Białym Domem
Donald Trump przed Białym Domem
Źródło zdjęcia: SHAWN THEW/PAP/EPA

Prezydent powrócił do krytyki Bidena

Trump zakpił ze swojego poprzednika, Joe Bidena, chwaląc się galą UFC, którą w czerwcu zorganizował na południowym trawniku Białego Domu. - Zanim się tu pojawiłem, jeśli chciało się zobaczyć, jak ktoś traci przytomność na południowym trawniku Białego Domu, wystarczyło zadać pytanie Joe Bidenowi - powiedział.

Następnie prezydent zażartował, że będzie organizował walki UFC w Białym Domu w każdy weekend.

Źródło: CNN
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Tagi:
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