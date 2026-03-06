Lotniskowiec "został trafiony i płonie"

Irański okręt IRIS Dena zatopiony przez okręt podwodny. Nagranie z peryskopu. Źródło: Reuters

- Tylko w ciągu ostatniej godziny amerykańskie bombowce B-2 zrzuciły dziesiątki bomb penetrujących - powiedział szef Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) admirał Brad Cooper. Zaatakowano między innymi ukryte głęboko pod ziemią wyrzutnie pocisków balistycznych oraz irański odpowiednik dowództwa sił kosmicznych. Masa jednej takiej bomby to około 900 kilogramów.

Cooper przekazał też, że liczba irańskich ataków balistycznych od soboty spadła o 90 procent, a ataków dronowych o 83 procent. W tym czasie USA zintensyfikowały działania.

Szef Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) admirał Brad Cooper Źródło: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/PAP/EPA

Podsumował, że w wyniku amerykańskich ataków na jednostki irańskiej marynarki wojennej zniszczono już ponad 30 okrętów. Po jednym z amerykańskich uderzeń płonie okręt lotniskowy służący do transportowania dronów.

- Nasze połączone siły bezwzględnie zniszczyły irańską obronę powietrzną w ciągu ostatnich kilku dni i polują na kolejne systemy - podkreślił dowódca. Zapowiedział, że w kolejnej fazie operacji siły będą niszczyć irańskie zdolności do produkcji rakiet balistycznych.

"Siły amerykańskie nie szczędzą wysiłków, by zatopić całą irańską marynarkę wojenną. Dziś irański lotniskowiec z dronami, mniej więcej wielkości lotniskowca z czasów II wojny światowej, został trafiony i teraz płonie" - przekazał CENTCOM.

U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026 Rozwiń Źródło: X

Hegseth: w USA nie będzie fali nowych uchodźców z Bliskiego Wschodu

Szef Pentagonu Pete Hegseth, który występował na konferencji prasowej razem z adm. Cooperem, powiedział, że w USA nie będzie fali nowych uchodźców z Bliskiego Wschodu. Dodał, że w regionie są kraje, które będą w stanie zagwarantować tego rodzaju wsparcie.

- Iran, atakując kraje sojusznicze, które w przeciwnym razie wolałyby pozostawać poza tym (konfliktem), właściwie wciągnął je do amerykańskiej orbity - wyraził przekonanie Hegseth, który w czwartek udał się na Florydę, gdzie mieści się kwatera główna CENTCOM.

Hegseth podkreślił, że irańskie społeczeństwo powinno na razie pozostawać w bezpiecznych miejscach ze względu na trwające amerykańsko-izraelskie ataki. Dodał jednak, że "nadejdzie moment", gdy prezydent Donald Trump i Irańczycy zdecydują, że już czas, by skorzystać z tej okazji i powstać przeciwko władzom w Teheranie.

Opracował Adam Styczek/ft