Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Lotniskowiec "został trafiony i płonie"

Centralne Dowództwo USA zamieściło nagranie z ataku na irański lotniskowiec dronów
Irański okręt IRIS Dena zatopiony przez okręt podwodny. Nagranie z peryskopu.
Źródło: Reuters
Szef Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) admirał Brad Cooper poinformował, że w ciągu ostatnich 72 godzin amerykańskie bombowce uderzyły w prawie 200 celów w Iranie, w tym w okolicach Teheranu. Przekazał, że amerykańskie siły zniszczyły już ponad 30 irańskich okrętów. CENTCOM opublikował w nocy nagranie, na którym widać atak na irański lotniskowiec z dronami.

- Tylko w ciągu ostatniej godziny amerykańskie bombowce B-2 zrzuciły dziesiątki bomb penetrujących - powiedział szef Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) admirał Brad Cooper. Zaatakowano między innymi ukryte głęboko pod ziemią wyrzutnie pocisków balistycznych oraz irański odpowiednik dowództwa sił kosmicznych. Masa jednej takiej bomby to około 900 kilogramów.

Cooper przekazał też, że liczba irańskich ataków balistycznych od soboty spadła o 90 procent, a ataków dronowych o 83 procent. W tym czasie USA zintensyfikowały działania.

Szef Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) admirał Brad Cooper
Szef Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM) admirał Brad Cooper
Źródło: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/PAP/EPA

Podsumował, że w wyniku amerykańskich ataków na jednostki irańskiej marynarki wojennej zniszczono już ponad 30 okrętów. Po jednym z amerykańskich uderzeń płonie okręt lotniskowy służący do transportowania dronów.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: "Nie ma ani jednego okrętu". Amerykanie podsumowują ataki na Iran

- Nasze połączone siły bezwzględnie zniszczyły irańską obronę powietrzną w ciągu ostatnich kilku dni i polują na kolejne systemy - podkreślił dowódca. Zapowiedział, że w kolejnej fazie operacji siły będą niszczyć irańskie zdolności do produkcji rakiet balistycznych.

"Siły amerykańskie nie szczędzą wysiłków, by zatopić całą irańską marynarkę wojenną. Dziś irański lotniskowiec z dronami, mniej więcej wielkości lotniskowca z czasów II wojny światowej, został trafiony i teraz płonie" - przekazał CENTCOM.

Hegseth: w USA nie będzie fali nowych uchodźców z Bliskiego Wschodu

Szef Pentagonu Pete Hegseth, który występował na konferencji prasowej razem z adm. Cooperem, powiedział, że w USA nie będzie fali nowych uchodźców z Bliskiego Wschodu. Dodał, że w regionie są kraje, które będą w stanie zagwarantować tego rodzaju wsparcie.

- Iran, atakując kraje sojusznicze, które w przeciwnym razie wolałyby pozostawać poza tym (konfliktem), właściwie wciągnął je do amerykańskiej orbity - wyraził przekonanie Hegseth, który w czwartek udał się na Florydę, gdzie mieści się kwatera główna CENTCOM.

Hegseth podkreślił, że irańskie społeczeństwo powinno na razie pozostawać w bezpiecznych miejscach ze względu na trwające amerykańsko-izraelskie ataki. Dodał jednak, że "nadejdzie moment", gdy prezydent Donald Trump i Irańczycy zdecydują, że już czas, by skorzystać z tej okazji i powstać przeciwko władzom w Teheranie.

OGLĄDAJ: "Amerykanie odrobili lekcję z Iraku"
trump

"Amerykanie odrobili lekcję z Iraku"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/CENTCOM

Udostępnij:
Tagi:
USAIranPentagonPete Hegseth
Czytaj także:
Amerykański myśliwiec F/A-18F Super Hornet startuje z lotniskowca USS Gerald R. Ford (CVN 78)
Tyle kosztuje jeden dzień "Epickiej Furii"
Świat
Zniszczenia po ataku irańskiego drona w mieście Manama w Bahrajnie
Wybuchy w stolicy. Zniszczony hotel i budynki mieszkalne
RELACJA
Kristi Noem
Dymisja w rządzie Trumpa, nowy sondaż, burza po słowach Suskiego
Warto wiedzieć
Pierwsza grupa Polaków ewakuowanych z Bliskiego Wschodu dotarła do Polski
Pierwsza grupa Polaków ewakuowanych z Bliskiego Wschodu wróciła do kraju
Polska
Mgła, poranek
To będzie kolejny słoneczny dzień
METEO
imageTitle
Huśtawka nastrojów u Majchrzaka. Zmierzy się z Djokoviciem
EUROSPORT
Zderzenie motocyklisty z dzikiem na S8
Motocyklista zderzył się z dzikiem na trasie S8
WARSZAWA
imageTitle
Krótka przygoda Linette w Indian Wells
EUROSPORT
imageTitle
Bez kibiców nie ma meczu. Wisła odmawia gry we Wrocławiu
EUROSPORT
imageTitle
Poważne wyróżnienie dla Piotra Zielińskiego. Dobrze na nie zapracował
Najnowsze
Mgła, zimno, noc
Kierowcy, tu nocą i nad ranem trzeba uważać
METEO
pc
Skąd pieniądze na "polski SAFE"? Trzy słowa posła PiS
Polska
Paweł Wojtunik, były szef CBA
"Posiada unikalne kompetencje". Wojtunik w Orlenie
BIZNES
Wulkan Kilauea
Wszedł na teren strefy zastrzeżonej. Następnego dnia znaleźli jego ciało
METEO
Koncepcja pomnika gen. broni Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego
W Warszawie stanie pomnik zasłużonego generała
WARSZAWA
imageTitle
Fatalne wieści od Gąsienicy-Daniel. Koniec sezonu dla polskiej alpejki
EUROSPORT
25 min
Ali Chamenei
Całe życie czekał na śmierć Chameneiego. "Zabił wielu Irańczyków"
Czarno na białym
Karol Nawrocki
Jest SAFE prawdziwy i jest opowieść, a nawet dwie
Jakub Sobieniowski
imageTitle
Oba nadgarstki złamane. Na jakiś czas ściganie ma z głowy
Najnowsze
tusk-nawrocki
Co z zaproszeniem prezydenta dla premiera? Jest odpowiedź
Polska
Pożar karetki na autostradzie A4
Na autostradzie zapaliła się karetka. Wiozła pacjenta
Kraków
imageTitle
Zuchwała kradzież w przededniu paraigrzysk. Trwa śledztwo
Najnowsze
Viktor Orban wysłał oddział antyterrorystów do Bośni i Hercegowiny
Orban grozi Ukrainie. "Pokonamy ich"
BIZNES
Budowa metra na Bemowie
Budowa bemowskiego odcinka metra coraz bliżej końca
WARSZAWA
Kristi Noem
Trump zdymisjonował Kristi Noem
Świat
sklejka Bahrain
Pożar w głównej rafinerii kraju po irańskim ataku
RELACJA
Trzęsienie ziemi w Luizjanie
Trzęsienie ziemi w USA. Jedno z najsilniejszych w historii stanu
METEO
imageTitle
Zdobył srebro i wypalił: nie jest to jakiś bezwartościowy wyczyn
EUROSPORT
Pod jednym z bojerów załamał się lód
Pod ślizgaczem załamał się lód. Nagranie
WARSZAWA
Samolot Embraer 170 linii LOT
LOT uruchamia specjalne rejsy powrotne
BIZNES
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica