Gubernator Missouri nie skorzystał z prawa łaski wobec zabójcy mimo apelu papieża

W liście skierowanym w minionym tygodniu do gubernatora Missouri Mike'a Parsona przedstawiciel papieża Franciszka pisał, że papież chciałby zwrócić uwagę gubernatora na "prosty fakt człowieczeństwa pana Johnsona i świętości każdego ludzkiego życia".

Gubernator: stan jest przygotowany do wymierzenia sprawiedliwości i wykonania wyroku

61-letni mężczyzna został skazany za zabicie trzech pracowników sklepu w Columbii w Missouri podczas napadu rabunkowego w 1994 roku. Przyznał się, że do ataku użył broni palnej, młotka i śrubokrętu. W domu jego dziewczyny policja znalazła 443 dolary.

"Stan jest przygotowany do wymierzenia sprawiedliwości i wykonania wyroku, który pan Johnson otrzymał zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego Missouri" – cytuje AP uzasadnienie republikańskiego gubernatora, który odmówił zamienienia kary głównej na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego.

Adwokat Johnsona, Jeremy Weis argumentował, że zgładzenie Johnsona naruszyłaby 8. Poprawkę do Konstytucji USA zabraniającą egzekucji osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jak wyjaśnił wiele testów IQ i innych badań wykazało, że mężczyzna ma zdolności intelektualne dziecka. Urodził się z syndromem tzw. alkoholowego zespołu płodowego, a w 2008 roku stracił około 20 proc. tkanki mózgowej w wyniku usunięcia łagodnego guza.

Działacze na rzecz sprawiedliwości rasowej i dwoje demokratycznych członków Izby Reprezentantów USA z Missouri, Cori Bush i Emanuel Cleaver, wezwali Parsona do okazania łaski Johnsonowi, który jest czarnoskóry. Sąd Najwyższy Missouri w sierpniu odmówił wcześniej wstrzymania egzekucji, a w piątek nie zgodził się na ponowne rozpatrzenie sprawy.

Prawnicy: to nie jest sprawa zamknięta

Weis i inni prawnicy Johnsona zwrócili się w poniedziałek do Sądu Najwyższego USA o odroczenie egzekucji. "To nie jest sprawa zamknięta: Johnson jest niepełnosprawny intelektualnie" - napisali w petycji do sądu.