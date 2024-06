38-latek w stanie krytycznym trafił do szpitala w stanie Ohio po tym, jak podszedł zbyt blisko toru kolejki górskiej, informują amerykańskie media. Według świadka zdarzenia mężczyzna wrócił w pobliże kolejki, ponieważ "coś zgubił".

Do zdarzenia doszło ok. godz. 20 czasu miejscowego w środę na terenie parku rozrywki Kings Island w mieście Mason w stanie Ohio. W oświadczeniu cytowanym przez amerykańskie media rzecznik parku podał, że 38-letni mężczyzna "prawdopodobnie został potrącony", gdy znalazł się w pobliżu składu kolejki górskiej o nazwie Banshee.

Na miejscu mężczyźnie udzielono pierwszej pomocy, następnie został on zabrany do szpitala. W czwartek rano stan poszkodowanego określano jako krytyczny - przekazał portal stacji ABC News.

Potrącony przez kolejkę górską

O szczegółach wypadku opowiedział jego świadek w rozmowie z lokalną stacją WCPO. Jak przekazał, 38-latek "powiedział pracownikowi parku, że zgubił coś po drodze i musi po to wrócić". Pracownik miał odpowiedzieć, że nie może nic zrobić, dopóki wagonik się nie zatrzyma, ale mężczyzna miał krążyć w pobliżu, by w końcu przejść przez bramkę. Świadek podkreślił w rozmowie z telewizją, że mężczyzna "był ubrany podobnie jak personel parku, więc niektórzy myśleli, że jest on pracownikiem".