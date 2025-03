Matka prosi, by jej dzieci uznano za zmarłe. 15 lat temu zaginęły, gdy były u ojca

Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Matka chce uznania dzieci za zmarłe

Ojciec nie został oskarżony o zabójstwo

Chociaż służby uważają, że Skelton zabił dzieci, nigdy nie znalazły na to dostatecznych dowodów. Mężczyzna podczas przesłuchań twierdził, że oddał synów "tajnej" organizacji, "aby chronić ich przed matką", nie podając jednak żadnych namiarów na tę organizację. Sąd nie dał wiary tym wyjaśnieniom, jednak na ich podstawie skazał go za bezprawne uwięzienie dzieci. To "kara, która zatrzyma go za kratkami, podczas gdy policja będzie dalej prowadzić śledztwo w kierunku zabójstwa" - pisał lokalny portal MLive po ogłoszeniu wyroku w 2011 roku. Skelton, z którym Zuvers chciała się rozwieść jeszcze przed zniknięciem chłopców, odsiaduje wyrok do dziś. Na wolność ma wyjść w listopadzie 2025 roku, podał portal "Detroit News".