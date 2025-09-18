Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Masakra na farmie. Trzech policjantów nie żyje

2025-09-17T223428Z_1_LWD583017092025RP1_RTRWNEV_C_5830-PENNSYLVANIA-SHOOTING-SCENE-0006
Strzelanina w stanie Pensylwania, trzech policjantów nie żyje
Źródło: Reuters
Pięciu policjantów zostało postrzelonych, z czego trzech śmiertelnie, na południu stanu Pensylwania w USA. Dwóch funkcjonariuszy jest w stanie krytycznym. Do tragedii doszło w czasie interwencji służb na rodzinnej farmie w związku ze śledztwem w sprawie przemocy domowej.

Do tragedii doszło w czasie interwencji funkcjonariuszy na farmie położonej w okolicy North Codorus Township między miastem York a Hanover w Pensylwanii. Policja nie podała do tej pory szczegółowych okoliczności.

Agencja AP przekazała, że na miejscu pojawiło się co najmniej 30 wozów policyjnych, a służby zabezpieczyły miejsce strzelaniny.

Strzelanina w stanie Pensylwania, trzech policjantów nie żyje
Strzelanina w stanie Pensylwania, trzech policjantów nie żyje
Źródło: Reuters

Jak podaje NBC News, powołując się na trzy źródła zaznajomione ze sprawą, policjanci najprawdopodobniej wykonywali nakaz aresztowania. Inne media donoszą, że wykonywali nakaz przeszukania.

Komisarz policji stanowej Christopher Paris poinformował, że funkcjonariusze przebywali w gminie Codorus w związku ze śledztwem w sprawie przemocy domowej. - Byli tam, aby kontynuować śledztwo, które rozpoczęło się wczoraj - powiedział na konferencji prasowej kilka godzin po strzelaninie. Odmówił podania szczegółów. Przekazał również, że podejrzany napastnik został zastrzelony. Stan obu ocalałych funkcjonariuszy jest krytyczny, ale stabilny, przebywają w szpitalu WellSpan York - dodał.

- Nie potrafię znaleźć słów, które mogłyby ukoić smutek, jakiego doświadczyła nasza społeczność - podkreślił komisarz. - Nie spoczniemy, dopóki nie przeprowadzimy dokładnego, sprawiedliwego i kompetentnego śledztwa - zakończył.

"Nie potrafię znaleźć słów"

Gubernator Pensylwanii Josh Shapiro przyjechał na miejsce, poprosił o modlitwę za rodziny policjantów. - To tragiczny i druzgocący dzień dla hrabstwa York i naszego stanu - oświadczył. - Opłakujemy stratę trzech cennych dusz, które służyły hrabstwu, tej wspólnocie i temu państwu - dodał.

Shapiro przyznał również, że otrzymał telefon od prokurator generalnej USA Pam Bondi, która zaoferowała mu wszelkie niezbędne wsparcie federalne.

Autorka/Autor: momo/kab, adso

Źródło: PAP, NBC News, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
USAPolicjaPrzestępstwabrońDostęp do broni w USA
Czytaj także:
Propozycja zakazu sprzedaży alkoholu nocą
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Dziś decyzja Rady Warszawy
WARSZAWA
Burza tropikalna Gabrielle
Koniec ciszy na Atlantyku. Nadciąga Gabrielle
METEO
imageTitle
Osłabiona Barcelona na podbój Anglii. Kiedy mecz z Newcastle?
EUROSPORT
18 0650 kosiniak-0004
Kosiniak-Kamysz w Kijowie
Świat
imageTitle
Wczesna pora meczu Świątek. Wiadomo, o której godzinie początek
EUROSPORT
imageTitle
Wielka wpadka faworytów. Brazylia w strachu
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski na miejscu rosyjskiego ataku w rejonie sołomiańskim
Rosjanie "nie będą mieli wystarczających sił". Zełenski o dwóch operacjach
Świat
Policjanci zatrzymali kompletnie pijanego kierowcę tira
Tir już zjeżdżał w bariery. Kierowca był kompletnie pijany
WARSZAWA
imageTitle
Medalowe szanse Polaków, nadzieja w Bukowieckiej
EUROSPORT
Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie w Holandii przed szczytem NATO
Incydent na trasie lotu Air Force One
Świat
Statek wycieczkowy kursujący w sezonie przez Zalew Wiślany z Fromborka do Piasków
Przekop nie dla żeglarzy ze świata. Nie mają tu czego szukać
Tomasz Słomczyński
Karol Nawrocki, Radosław Sikorski
Sikorski razem z Nawrockim. Pierwsza taka wizyta
Polska
Prezydent USA Donald Trump i król Karol III
Tak wyglądał bankiet na zamku Windsor
Świat
Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro trafił do szpitala, ma raka skóry
Świat
Bankiet na zamku Windsor
Bankiet na zamku, syn Kurskiego z zarzutami, przyczyna śmierci opozycjonisty
Polska
Pochmurno, chłodniej
Dziś będzie chłodno, pochmurno i wietrznie
METEO
imageTitle
Liverpool grał do końca. Bayern wykorzystał prezenty
EUROSPORT
imageTitle
Finaliści Ligi Mistrzów poza zasięgiem rywali
EUROSPORT
42 min
pc
Wolno im więcej? "Izrael zbombardował stolicę państwa, które mu nie zagrażało"
Podcast o zagranicy
imageTitle
Orlen Wisła nie zwalnia tempa w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński w Sejmie podczas wystąpienia Karola Nawrockiego. Zdjęcie z 6 sierpnia
"I tu się pojawia prezydent Nawrocki...". Profesor Dudek o "ojcu chrzestnym"
Polska
Broń palna
Za często mylą ludzi z dzikami. Są szanse na zmiany
Marzanna Zielińska
Andrzej Domański
Minister o relacjach z prezydentem. "Sytuacja jest jasna"
BIZNES
Próba przed spektaklem "Najlepsze miasto świata. Opera o Warszawie"
Muzyką, elektroniką, multimediami opowiedzą o "najlepszym mieście świata"
Piotr Bakalarski
Światło w niebie, Warszawa
Tajemnicze punkty świetlne na warszawskim niebie
WARSZAWA
Świerszczak melodyjny
Nie widziano go w Polsce od ponad 30 lat
METEO
imageTitle
Mniejsi i debiutanci na pierwszy ogień. Wielki powrót Norwegów
EUROSPORT
Marynarka Wojenna
Zielone światło dla nowych okrętów podwodnych
Michał Tracz
Tomasz Siemoniak
"Wszystko na to wskazuje". Siemoniak o tym, co spadło na dom w Wyrykach
Polska
Jacek Siewiera
"Archaiczny łańcuch wymiany informacji". Co ujawniają wydarzenia w Wyrykach
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica