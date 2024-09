Miał sześć lat, gdy został porwany z parku. Rodzina odnalazła go po 73 latach  

Luis Albino miał sześć lat, gdy został uprowadzony z parku w Kalifornii, a następnie wywieziony na wschodnie wybrzeże USA. Po 73 latach rodzina go odnalazła. Dzięki siostrzenicy, która postanowiła "dla zabawy" wykonać internetowy test DNA.

Test DNA "dla zabawy"

Wznowienie śledztwa

Jak podaje amerykański portal, w marcu Alequin skontaktowała się z policyjną jednostką ds. osób zaginionych i powiadomiła ją o wynikach testów DNA. Funkcjonariusze wznowili wówczas śledztwo w sprawie zniknięcia Albina. Wykorzystali przy tym pomoc FBI, które przeprowadziło z mężczyzną rozmowę i pobrało od niego próbki materiału genetycznego. Późniejsza analiza wykazała, że były one zgodne z DNA Alidy Alequin i jej krewnych. Po 73 latach policja ustaliła miejsce pobytu Luisa Albino.

Z uwagi na fakt, iż dochodzenie w sprawie pozostaje w toku, policja dzieli się informacjami na temat Albina w sposób ograniczony. Funkcjonariusze nie precyzują, gdzie dokładnie mieszka mężczyzna, kto go wychowywał ani jak dokładnie doszło do jego uprowadzenia. Lokalne media wspominają, że jest on emerytowanym strażakiem. W przeszłości miał też służyć w armii.