Pas gruzów i spalone samochody. Taka jest skala katastrofy

We wtorek samolot UPS rozbił się tuż po wystartowaniu z lotniska im. Muhammada Alego w Louisville, na terenie przemysłowym. Na opublikowanych ze zdarzenia filmów widać, jak jedno ze skrzydeł maszyny zapaliło się jeszcze podczas startu, a następnie - po gwałtownym obniżeniu lotu - uderzyła ona o ziemię, powodując potężną eksplozję.

W katastrofie zginęło trzech członków załogi samolotu, zaś reszta ofiar śmiertelnych znajdowała się w pobliżu lub w środku budynków, w które uderzono. Burmistrz Louisville Craig Greenberg przekazał w środę, że liczba ofiar katastrofy wzrosła do 12.

Zdjęcia satelitarne sprzed i po katastrofie

Na opublikowanych przez firmę Vantor zdjęciach satelitarnych widać skalę zniszczeń po rozbiciu się maszyny, co stanowi wyraźny kontrast w stosunku do ujęć tego samego obszaru przemysłowego z 29 września.

Na zdjęciach można zobaczyć rozległy obszar gruzów i wypalonego terenu, co zostało spowodowane potężnym wybuchem samolotu. Nagrania z momentu rozbicia się maszyny opublikowali w internecie naoczni świadkowie.

Ostatnie ujęcie pokazuje cały obszar katastrofy lotniczej samolotu UPS. W lewym dolnym rogu widać również uszkodzony dach jednego z budynków, w który maszyna uderzyła, zanim runęła na ziemię.

