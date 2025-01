Jest oświadczenie Białego Domu po prezydenckim spięciu. Nie będzie wojny celnej

Kolumbia zgodziła się przyjąć deportowanych ze Stanów Zjednoczonych migrantów - poinformował w oświadczeniu sekretarz prasowy Białego Domu w niedzielę wieczorem. Wcześniej prezydent Kolumbii Gustavo Petro ogłosił 25-procentowe cła na import z USA. Była to odpowiedź na taryfy, restrykcje wizowe i sankcje nałożone na Kolumbię przez prezydenta Donalda Trumpa za odmowę przyjęcia lotów deportujących.

Odpowiedź na kroki Trumpa

Kolumbia do niedawna uznawana była za jednego z głównych sojuszników USA w Ameryce Łacińskiej. Oba kraje blisko współpracowały między innymi w walce z producentami i przemytnikami narkotyków. Relacje ochłodziły się jednak, odkąd w 2022 roku władzę w Kolumbii przejął Petro, pierwszy lewicowy prezydent w historii kraju.

Prezydent Kolumbii opublikował nagranie, na którym widać rzekomo migrantów deportowanych do Brazylii , wychodzących z samolotu ze związanymi lub skutymi rękami i nogami. "USA nie mogą traktować kolumbijskich migrantów jak przestępców" - zaznaczył.

Kancelaria Petro ogłosiła później, że jego samolot prezydencki jest do dyspozycji, by zapewnić "godny powrót" do kraju obywateli, którzy mieli w niedzielę zostać deportowani samolotami wojskowymi.