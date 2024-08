Kolorowa paczka znaleziona na plaży, wewnątrz kokaina

Na jednej z plaż na Florydzie turyści odnaleźli paczkę pełną najprawdopodobniej kokainy, poinformowały lokalne władze. To kolejny podobny przypadek - w ostatnich miesiącach u wybrzeży tego stanu co najmniej kilkukrotnie odnajdywano podobne pakunki z narkotykiem o wartości milionów dolarów.

Biuro szeryfa hrabstwa Monroe poinformowało w tym tygodniu w mediach społecznościowych, że w niedzielę około godz. 11 goście kurortu Islands of Islamorada na Florydzie odnaleźli paczkę zawierającą "prawdopodobnie kokainę". Pakunek został znaleziony na plaży i zawierał 16 "kostek" tego narkotyku.

Zgodnie z procedurą, paczka została przekazana amerykańskiemu Urzędowi Celnemu i Ochrony Granic (U.S. Customs and Border Protection). Nie doprecyzowano, ile odnaleziona paczka ważyła, nie było więc możliwe oszacowanie jej czarnorynkowej wartości. Na opublikowanym przez służby zdjęciu widać jednak, że była wielkości mniej więcej dwóch ludzkich dłoni, owinięta taśmą klejąca i przyklejone do niej było kolorowe zdjęcie pojazdu typu Buggy.

Paczki z kokainą na plaży

CBS News przypomina, że to kolejny podobny przypadek, ponieważ w tym roku na wybrzeżach Florydy co najmniej pięć razy odnajdywano już pakunki z narkotykami. W zeszłym miesiącu na jednej z plaż znaleziono w sumie 25 paczek z kokainą, które ważyły łącznie ok. 31 kg, a ich wartość urząd celny oszacował na milion dolarów. Z kolei w czerwcu natrafiono na ok. 29 kg kokainy pływającej w paczkach w morzu. Również w 2023 roku paczki zawierające kokainę kilkukrotnie były odnajdywane w tej okolicy.

Stacja zauważa, że 90 proc. kokainy trafiającej do Ameryki Północnej pochodzi z Kolumbii, a handlarze narkotyków próbują ją przemycać do USA m.in. łodziami i statkami poprzez Morze Karaibskie i Ocean Spokojny. Czasami też celowo wyrzucają je do wody, by nie dać się złapać organom ścigania, albo by zostały wyłowione przez innych przemytników, którzy wwiozą je do USA.

Autorka/Autor:pb//mm

Źródło: CBS News, tvn24.pl