Świat

Miliony stron dokumentów, tysiące nagrań i zdjęć. Wśród nich lista donosów na Trumpa

Jeffrey Epstein
Prywatna wyspa Jeffrey'a Epsteina (wideo bez dźwięku)
Źródło: Reuters
Amerykański departament sprawiedliwości opublikował w piątek około trzy miliony stron dokumentów z akt spraw dotyczących Jeffreya Epsteina. Wśród nich jest między innymi przygotowane przez FBI zestawienie donosów dotyczących rzekomych przestępstw seksualnych Donalda Trumpa. Biały Dom stwierdził, że są one fałszywe.

Jak powiedział zastępca prokuratora generalnego Todd Blanche na konferencji prasowej, w skład najnowszej i ostatniej transzy dokumentów wchodzi również dwa tysiące filmów wideo i 180 tysięcy zdjęć.

Urzędnik zaznaczył, że resort zdecydował się nie publikować dokumentów, które zawierają dane osobowe lub wrażliwe informacje na temat ofiar Epsteina, a także materiałów zawierających pornografię dziecięcą, czy dotyczących trwających śledztw. Poinformował jednak, że żaden z dokumentów nie został wstrzymany ze względu na względy bezpieczeństwa narodowego.

Lista donosów

Trzy tysiące opublikowanych dokumentów zawiera w sobie nazwisko Donalda Trumpa. Jeden z nich to lista donosów dotyczących rzekomych przestępstw seksualnych Trumpa. Został on przygotowany przez FBI w 2025 roku i zawiera donosy telefoniczne i online, zgłoszone FBI i nowojorskiej prokuraturze.

Cel przygotowania listy nie jest jasny. Wiele z donosów ma sensacyjny charakter i dotyczy orgii, gwałtów i zmuszania nieletnich do seksu przez Epsteina, Trumpa, a także Billa Clintona i innych prominentnych osób.

Z adnotacji wynika, że znaczna większość zgłoszeń została uznana za niewiarygodne, anonimowe, lub z drugiej ręki, a tylko w jednym przypadku sprawa została skierowana do dalszego zbadania, choć nie wiadomo z jakim efektem.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Zdjęcia, nagrania, rejestry lotów. Opublikowali materiały w sprawie Epsteina

Komentując ten dokument, Biały Dom zaznaczył, że wiele z 3,5 miliona stron dokumentów opublikowanych w piątek przez Departament Sprawiedliwości zawiera nieprawdziwe informacje i sensacyjne twierdzenia, w tym te zgłoszone przed wyborami 2020 roku.

"Mówiąc jasno, zarzuty te są bezpodstawne i fałszywe, a gdyby miały choćby cień wiarygodności, z pewnością byłyby już wykorzystane jako broń przeciwko prezydentowi Trumpowi" - napisano w oświadczeniu Białego Domu. Wcześniej resort sprawiedliwości powiedział, że w aktach nie ma żadnych dowodów na przestępstwa lub niestosowne zachowanie prezydenta.

Donald Trump i młode kobiety
Donald Trump i młode kobiety
Źródło: House Oversight Democrats

Musk i pytania, "którego dnia są najdziksze imprezy"

Wśród ujawnionych dokumentów jest też korespondencja Epsteina z szeregiem ludzi ze świata elit, które zdają się sugerować, że ich związki z Epsteinem były bardziej zażyłe, niż twierdzili.

Są to między innymi e-maile między Epsteinem i Elonem Muskiem, w których ten drugi zimą 2012 roku - już po skazaniu Epsteina za wykorzystywanie nieletnich w 2008 roku - pytał o możliwość odwiedzenia go na jego wyspie Little St. James na amerykańskich Wyspach Dziewiczych.

Epstein obiecał wysłać po niego helikopter, a Musk pytał "którego dnia są najdziksze imprezy". Musk twierdził wcześniej, że to Epstein zapraszał go na swoją wyspę, lecz on mu odmówił.

Ofiary rozczarowane po opublikowaniu akt sprawy Epsteina
Ofiary rozczarowane po opublikowaniu akt sprawy Epsteina

Gates i choroby podczas stosunków z "rosyjskimi dziewczynami"

W innych e-mailach, pisanych do siebie i do Billa Gatesa, Epstein pisał, że pomógł założycielowi Microsoftu zdobyć leki na choroby, których nabawił się podczas stosunków z "rosyjskimi dziewczynami".

Przedstawiciel Fundacji Gatesa powiedział "New York Timesowi", że twierdzenia te są "absurdalne i fałszywe".

Epstein korespondował też między innymi z obecnym ministrem handlu Howardem Lutnickiem, który był jego sąsiadem w Palm Beach na Florydzie. W jednym z e-maili z 2012 roku. Lutnick pytał o możliwość odwiedzenia go na wyspie i z korespondencji wynika, że do spotkania doszło.

W 2015 roku z kolei zapraszał go na kolację z Hillary Clinton, na której zbierał pieniądze na jej kampanię wyborczą.

Wiadomości te przeczą dotychczasowym twierdzeniom ministra, który twierdził w ubiegłorocznym wywiadzie, że kiedy odwiedził dom Epsteina w 2005 był tak zdegustowany, że zerwał z nim kontakty. Lutnick nazwał wówczas też Epsteina "najlepszym szantażystą świata".

Piszą o blokowaniu wideo z ICE i wpisów o Epsteinie. Jest reakcja TikToka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Piszą o blokowaniu wideo z ICE i wpisów o Epsteinie. Jest reakcja TikToka

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Rick Friedman/Rick Friedman Photography/Corbis/Getty Images

Jeffrey EpsteinUSADonald TrumpElon MuskBill Gates
