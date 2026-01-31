Prywatna wyspa Jeffrey'a Epsteina (wideo bez dźwięku) Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak powiedział zastępca prokuratora generalnego Todd Blanche na konferencji prasowej, w skład najnowszej i ostatniej transzy dokumentów wchodzi również dwa tysiące filmów wideo i 180 tysięcy zdjęć.

Urzędnik zaznaczył, że resort zdecydował się nie publikować dokumentów, które zawierają dane osobowe lub wrażliwe informacje na temat ofiar Epsteina, a także materiałów zawierających pornografię dziecięcą, czy dotyczących trwających śledztw. Poinformował jednak, że żaden z dokumentów nie został wstrzymany ze względu na względy bezpieczeństwa narodowego.

Lista donosów

Trzy tysiące opublikowanych dokumentów zawiera w sobie nazwisko Donalda Trumpa. Jeden z nich to lista donosów dotyczących rzekomych przestępstw seksualnych Trumpa. Został on przygotowany przez FBI w 2025 roku i zawiera donosy telefoniczne i online, zgłoszone FBI i nowojorskiej prokuraturze.

Cel przygotowania listy nie jest jasny. Wiele z donosów ma sensacyjny charakter i dotyczy orgii, gwałtów i zmuszania nieletnich do seksu przez Epsteina, Trumpa, a także Billa Clintona i innych prominentnych osób.

Z adnotacji wynika, że znaczna większość zgłoszeń została uznana za niewiarygodne, anonimowe, lub z drugiej ręki, a tylko w jednym przypadku sprawa została skierowana do dalszego zbadania, choć nie wiadomo z jakim efektem.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Zdjęcia, nagrania, rejestry lotów. Opublikowali materiały w sprawie Epsteina

Komentując ten dokument, Biały Dom zaznaczył, że wiele z 3,5 miliona stron dokumentów opublikowanych w piątek przez Departament Sprawiedliwości zawiera nieprawdziwe informacje i sensacyjne twierdzenia, w tym te zgłoszone przed wyborami 2020 roku.

"Mówiąc jasno, zarzuty te są bezpodstawne i fałszywe, a gdyby miały choćby cień wiarygodności, z pewnością byłyby już wykorzystane jako broń przeciwko prezydentowi Trumpowi" - napisano w oświadczeniu Białego Domu. Wcześniej resort sprawiedliwości powiedział, że w aktach nie ma żadnych dowodów na przestępstwa lub niestosowne zachowanie prezydenta.

Donald Trump i młode kobiety Źródło: House Oversight Democrats

Musk i pytania, "którego dnia są najdziksze imprezy"

Wśród ujawnionych dokumentów jest też korespondencja Epsteina z szeregiem ludzi ze świata elit, które zdają się sugerować, że ich związki z Epsteinem były bardziej zażyłe, niż twierdzili.

Są to między innymi e-maile między Epsteinem i Elonem Muskiem, w których ten drugi zimą 2012 roku - już po skazaniu Epsteina za wykorzystywanie nieletnich w 2008 roku - pytał o możliwość odwiedzenia go na jego wyspie Little St. James na amerykańskich Wyspach Dziewiczych.

Epstein obiecał wysłać po niego helikopter, a Musk pytał "którego dnia są najdziksze imprezy". Musk twierdził wcześniej, że to Epstein zapraszał go na swoją wyspę, lecz on mu odmówił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ofiary rozczarowane po opublikowaniu akt sprawy Epsteina

Gates i choroby podczas stosunków z "rosyjskimi dziewczynami"

W innych e-mailach, pisanych do siebie i do Billa Gatesa, Epstein pisał, że pomógł założycielowi Microsoftu zdobyć leki na choroby, których nabawił się podczas stosunków z "rosyjskimi dziewczynami".

Przedstawiciel Fundacji Gatesa powiedział "New York Timesowi", że twierdzenia te są "absurdalne i fałszywe".

Epstein korespondował też między innymi z obecnym ministrem handlu Howardem Lutnickiem, który był jego sąsiadem w Palm Beach na Florydzie. W jednym z e-maili z 2012 roku. Lutnick pytał o możliwość odwiedzenia go na wyspie i z korespondencji wynika, że do spotkania doszło.

W 2015 roku z kolei zapraszał go na kolację z Hillary Clinton, na której zbierał pieniądze na jej kampanię wyborczą.

Wiadomości te przeczą dotychczasowym twierdzeniom ministra, który twierdził w ubiegłorocznym wywiadzie, że kiedy odwiedził dom Epsteina w 2005 był tak zdegustowany, że zerwał z nim kontakty. Lutnick nazwał wówczas też Epsteina "najlepszym szantażystą świata".

OGLĄDAJ: TVN24 HD