W sobotę wieczorem na autostradzie I-75 w stanie Kentucky w USA uzbrojony w karabin mężczyzna strzelał do przejeżdżających samochodów. Trafił dziewięć pojazdów. Lokalne media donoszą, że strzały padały z lasu lub wiaduktu.

Według biura szeryfa hrabstwa Laurel domniemanym sprawcą jest 32-letni Joseph A. Couch. Mężczyzna nie został jeszcze ujęty. Drugą dobę trwa policyjna obława. Do okolicznych mieszkańców zaapelowano o pozostanie w domach. Napastnika uznano za uzbrojonego i niebezpiecznego.

Poszukiwania sprawcy

W niedzielę popołudniu w lesie przy autostradzie znaleziono karabin AR-15, który zdaniem śledczych został użyty w strzelaninie. Policja podejrzewa, że to stamtąd strzały oddawał sprawca, który zaparkował swój samochód w lesie i podszedł bliżej autostrady.

Śledczy opisują go jako białego mężczyznę mierzącego około 178 cm wzrostu i ważącego około 70 kilogramów.

- Musimy zajrzeć za każde drzewo, bo co jeśli on tam jest? - oświadczył burmistrz.

Broń w USA

Przemoc z użyciem broni to powszechne zjawisko w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest więcej sztuk broni palnej niż ludzi. Według stanu z 31 sierpnia, tylko w 2024 roku doszło tam do 432 masowych strzelanin. Zginęło 527 osób, a 1755 zostało rannych. Masowa strzelanina to w USA cztery lub więcej osób zabitych z broni palnej w miejscu publicznym, ich sprawcy nie są uwzględniani.