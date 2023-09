"Proszę pani, nie jestem pewien, gdzie jest samolot". Zapis rozmowy pilota rozbitego F-35 z numerem alarmowym

W ostatni poniedziałek amerykańska armia poinformowała o odnalezieniu rozbitego myśliwca F-35 w Karolinie Południowej. Dzień wcześniej zwróciły się do obywateli o pomoc w zlokalizowaniu tej nowoczesnej, "niewidzialnej" dla radarów maszyny, której pilot katapultował się w okolicach Charleston w stanie Karolina Południowa. Media opublikowały właśnie zapis rozmowy z numerem alarmowym 911, na którym pilot informuje o katastrofie i prosi dyspozytorkę o pomoc.

Nagranie z numeru alarmowego. Pilot F-35 prosi o pomoc

Jak pisze na swoich stronach amerykańskie publiczne radio NPR czterominutowe nagranie pokazuje "dziwaczne okoliczności w jakich znalazły się trzy niezidentyfikowane z nazwisk osoby - mieszkaniec North Charleston w Południowej Karolinie spokojnie wyjaśniający, że pilot właśnie spadł na spadochronie na jego podwórko, pilota, który nie wie, co stało się z jego odrzutowcem F-35, oraz zdziwionej dyspozytorki, który próbuje to wszystko zrozumieć".

Wówczas do rozmowy włączył się sam lotnik, informując że ma 47 lat, katapultował się po awarii samolotu na wysokości około 2 tys. stóp (ponad 600 m) i czuje się "ok", tylko trochę bolą go plecy. Właściciel domu potwierdził, że pilot "wygląda dobrze". A lotnik tłumaczył dalej: "Proszę pani, rozbił się wojskowy odrzutowiec. Jestem pilotem. Muszę prosić o pomoc. Nie jestem pewien gdzie jest samolot" - tłumaczył dyspozytorowi. "Musiał się gdzieś rozbić, ja się katapultowałem".