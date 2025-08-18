Logo strona główna
Świat

Niemowlę i kobieta znalezieni w aucie na dnie kanału

Kanał, w którym nurkowie znaleźli samochód
Kalifornia. Miejsce, w którym odnaleziono samochód Owen
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025
Kalifornijska policja poinformowała o odnalezieniu samochodu należącego do kobiety, po której ślad zaginął, gdy w lipcu wraz z córką wracała do domu. Nurkowie stwierdzili w pojeździe obecność dwóch ciał.
Kluczowe fakty:
  • Samochód znajdował się na dnie kanału.
  • W środku nurkowie znaleźli ciała osoby dorosłej i niemowlęcia.
  • Obecna na miejscu rodzina Whisper Owen potwierdziła, że znaleziony samochód należał do niej.

Whisper Owen oraz jej ośmiomiesięczna córka Sandra McCarty z hrabstwa Sacramento po raz ostatni widziane były 15 lipca. Uliczna kamera zarejestrowała przejazd samochodu kobiety, chevroleta trailblazera, w mieście Atwater na północ od Fresno kilka godzin po tym, jak razem z córką wyjechała ze spotkania z rodziną - informowało biuro szeryfa hrabstwa Fresno.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kartki znalezione w lesie uratowały matkę z synem

Kartki znalezione w lesie uratowały matkę z synem

51-latek zniknął w turystycznym raju. Rodzina wynajęła detektywa

51-latek zniknął w turystycznym raju. Rodzina wynajęła detektywa

Dwa ciała w zatopionym samochodzie

W niedzielę nurkowie odnaleźli pojazd pasujący do opisu tego należącego do Whisper Owen w kanale w Oakdale, około 45 minut na północ od Atwater - poinformowało biuro szeryfa w San Joaquin. W samochodzie były ciała osoby dorosłej i niemowlęcia. Rzecznik biura szeryfa dodał, że obecna na miejscu rodzina Owen potwierdziła, że znaleziony samochód należał do niej. Miejscowe biuro medycyny sądowej jak dotąd nie zidentyfikowało ciał.

Kanał, w którym nurkowie znaleźli samochód
Kanał, w którym nurkowie znaleźli samochód
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Policja prowadzi dochodzenie w celu ustalenia, jak pojazd znalazł się w wodzie. W oświadczeniu podano, że służby zapewnią "dodatkowe wsparcie" dla bliskich ofiar.

Zaginęły po wizycie lekarskiej

Zaginięcie Whisper Owen i jej ośmiomiesięcznej córki Sandry McCart odbiło się szerokim echem w Stanach Zjednoczonych. Media już w lipcu informowały, że w dniu zniknięcia kobieta zabrała córkę na rutynowe badania kontrolne u lekarza. Następnie Owen widziała się z matką i bratem. W drogę powrotną miała ruszyć późnym popołudniem tak, by do domu dotrzeć przed zmrokiem.

Matka i córka zaginęły po wizycie u lekarza, Whisper Owen i Sandra McCarty
Matka i córka zaginęły po wizycie u lekarza, Whisper Owen i Sandra McCarty
Źródło: CNN, Fresno County Sheriff's Office

Rodzina dopiero po trzech dniach zorientowała się, że kobieta nie dotarła do domu. Kontakt telefoniczny z nią był utrudniony, ponieważ jej aparat od roku nie działał i w razie potrzeby używała komórki partnera. Mężczyzna z kolei był przekonany, że Owen nie wróciła, bo po wizycie u lekarza zatrzymała się u matki.

W rozmowie z CNN w lipcu Torres opowiadała o "rozpaczliwych" poszukiwaniach zaginionej córki z dzieckiem. - To tak jakby rozpłynęły się w powietrzu - mówiła.

33 min
Zaginięcie Emanueli Orlandi. Największa tajemnica Watykanu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zaginięcie Emanueli Orlandi. Największa tajemnica Watykanu

Superwizjer

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

TAGI:
USAKaliforniadziecko
