Niemowlę i kobieta znalezieni w aucie na dnie kanału

W środku nurkowie znaleźli ciała osoby dorosłej i niemowlęcia.

Obecna na miejscu rodzina Whisper Owen potwierdziła, że znaleziony samochód należał do niej.

Whisper Owen oraz jej ośmiomiesięczna córka Sandra McCarty z hrabstwa Sacramento po raz ostatni widziane były 15 lipca. Uliczna kamera zarejestrowała przejazd samochodu kobiety, chevroleta trailblazera, w mieście Atwater na północ od Fresno kilka godzin po tym, jak razem z córką wyjechała ze spotkania z rodziną - informowało biuro szeryfa hrabstwa Fresno.

Dwa ciała w zatopionym samochodzie

W niedzielę nurkowie odnaleźli pojazd pasujący do opisu tego należącego do Whisper Owen w kanale w Oakdale, około 45 minut na północ od Atwater - poinformowało biuro szeryfa w San Joaquin. W samochodzie były ciała osoby dorosłej i niemowlęcia. Rzecznik biura szeryfa dodał, że obecna na miejscu rodzina Owen potwierdziła, że znaleziony samochód należał do niej. Miejscowe biuro medycyny sądowej jak dotąd nie zidentyfikowało ciał.

Policja prowadzi dochodzenie w celu ustalenia, jak pojazd znalazł się w wodzie. W oświadczeniu podano, że służby zapewnią "dodatkowe wsparcie" dla bliskich ofiar.

Zaginęły po wizycie lekarskiej

Zaginięcie Whisper Owen i jej ośmiomiesięcznej córki Sandry McCart odbiło się szerokim echem w Stanach Zjednoczonych. Media już w lipcu informowały, że w dniu zniknięcia kobieta zabrała córkę na rutynowe badania kontrolne u lekarza. Następnie Owen widziała się z matką i bratem. W drogę powrotną miała ruszyć późnym popołudniem tak, by do domu dotrzeć przed zmrokiem.

Rodzina dopiero po trzech dniach zorientowała się, że kobieta nie dotarła do domu. Kontakt telefoniczny z nią był utrudniony, ponieważ jej aparat od roku nie działał i w razie potrzeby używała komórki partnera. Mężczyzna z kolei był przekonany, że Owen nie wróciła, bo po wizycie u lekarza zatrzymała się u matki.

W rozmowie z CNN w lipcu Torres opowiadała o "rozpaczliwych" poszukiwaniach zaginionej córki z dzieckiem. - To tak jakby rozpłynęły się w powietrzu - mówiła.