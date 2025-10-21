Joe Biden zakończył cykl radioterapii

Joe Biden o działaniach administracji Donalda Trumpa: wyrządziła wiele szkód w 100 dni Źródło: Marcin Wrona/Fakty TVN

Rzecznik Joe Bidena przekazał stacji CNN, że były prezydent USA zakończył cykl radioterapii w związku z wykrytym u niego rakiem prostaty. O tym, że Biden przechodzi radioterapię, informowano tydzień temu. Nie jest obecnie jasne, jakie będą dalsze kroki w leczeniu byłego prezydenta.

Córka byłego prezydenta, Ashley Biden, w relacjach na Instagramie opublikowała krótkie nagranie, na którym widać jej ojca uderzającego w dzwon - to tradycja praktykowana przez wielu pacjentów onkologicznych w USA po zakończeniu terapii. Wideo zostało zarejestrowane w Penn Medicine Radiation Oncology w Filadelfii. "Dziękujemy niesamowitym lekarzom, pielęgniarkom i personelowi Penn Medicine. Jesteśmy bardzo wdzięczni!" - napisała.

W maju tego roku, czyli już po zakończeniu sprawowania urzędu prezydenta, przedstawiciele Joe Bidena poinformowali, że zdiagnozowano u niego "agresywną postać" raka prostaty, który rozprzestrzenił się na kości. We wrześniu przekazano zaś, że Biden przeszedł operację, mającą na celu usunięcie nowotworowych komórek ze skóry. Zabieg ten nazywany jest chirurgią mikrograficzną Mohsa.

Od czasu zakończenia pełnienia urzędu Biden rzadko pojawia się publicznie. Według CNN w niedzielę ma jednak wygłosić przemówienie w Bostonie, gdzie otrzyma nagrodę za całokształt osiągnięć w Instytucie Edwarda M. Kennedy'ego. W przyszłym miesiącu będzie również główną postacią podczas wydarzenia organizowanego przez Partię Demokratyczną stanu Nebraska w Omaha.

W listopadzie Biden skończy 83 lata.

