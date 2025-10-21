Logo strona główna
Świat

Joe Biden zakończył cykl radioterapii

Joe Biden
Joe Biden o działaniach administracji Donalda Trumpa: wyrządziła wiele szkód w 100 dni
Źródło: Marcin Wrona/Fakty TVN
Joe Biden zakończył cykl radioterapii - poinformował jego rzecznik. U byłego prezydenta zdiagnozowano raka prostaty.

Rzecznik Joe Bidena przekazał stacji CNN, że były prezydent USA zakończył cykl radioterapii w związku z wykrytym u niego rakiem prostaty. O tym, że Biden przechodzi radioterapię, informowano tydzień temu. Nie jest obecnie jasne, jakie będą dalsze kroki w leczeniu byłego prezydenta.

Biden: wyrażam uznanie dla Trumpa
Biden: wyrażam uznanie dla Trumpa

Biden zakończył cykl radioterapii

Córka byłego prezydenta, Ashley Biden, w relacjach na Instagramie opublikowała krótkie nagranie, na którym widać jej ojca uderzającego w dzwon - to tradycja praktykowana przez wielu pacjentów onkologicznych w USA po zakończeniu terapii. Wideo zostało zarejestrowane w Penn Medicine Radiation Oncology w Filadelfii. "Dziękujemy niesamowitym lekarzom, pielęgniarkom i personelowi Penn Medicine. Jesteśmy bardzo wdzięczni!" - napisała.

Joe Biden po zakończeniu cyklu radioterapii
Joe Biden po zakończeniu cyklu radioterapii
Źródło: Instagram/ashleyblazerbiden

Stan zdrowia Joe Bidena

W maju tego roku, czyli już po zakończeniu sprawowania urzędu prezydenta, przedstawiciele Joe Bidena poinformowali, że zdiagnozowano u niego "agresywną postać" raka prostaty, który rozprzestrzenił się na kości. We wrześniu przekazano zaś, że Biden przeszedł operację, mającą na celu usunięcie nowotworowych komórek ze skóry. Zabieg ten nazywany jest chirurgią mikrograficzną Mohsa.

Od czasu zakończenia pełnienia urzędu Biden rzadko pojawia się publicznie. Według CNN w niedzielę ma jednak wygłosić przemówienie w Bostonie, gdzie otrzyma nagrodę za całokształt osiągnięć w Instytucie Edwarda M. Kennedy'ego. W przyszłym miesiącu będzie również główną postacią podczas wydarzenia organizowanego przez Partię Demokratyczną stanu Nebraska w Omaha.

W listopadzie Biden skończy 83 lata.

Biały Dom pokazał wyniki badań Trumpa
Biały Dom pokazał wyniki badań Trumpa

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

