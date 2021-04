Izba Reprezentantów za ustanowieniem nowego stanu USA

Drugi raz w ciągu roku Izba Reprezentantów przyjęła ustawę przewidującą ustanowienie Dystryktu Kolumbii 51. stanem. Szanse, że ustawa wejdzie w życie są niemal zerowe - by pokonać przeszkody formalne, w Senacie potrzeba 60 głosów. Demokraci nie mają tylu senatorów, a co najmniej dwoje polityków z tej partii zapowiada sprzeciw.

Po raz pierwszy w historii ustawę, która w przypadku zatwierdzenia przez Senat uznawałaby Dystrykt Kolumbii za 51. stan USA przegłosowano w Izbie Reprezentantów w czerwcu ubiegłego roku. To sprawa wywołująca mocne polityczne podziały. W tym i w poprzednim roku za opowiedzieli się demokraci, a przeciwko byli republikanie.

Również obecnie szanse, że ustawa wejdzie w życie są niemal zerowe. By pokonać przeszkody formalne, w Senacie potrzeba 60 głosów. Demokraci nie mają tylu senatorów, a co najmniej dwójka z tej partii zapowiada swój przeciw.

Gdyby jednak nowe prawo udało się przeforsować, to stolica USA formalnie skurczyłaby się i obejmowała niewielki obszar w centrum, w tym National Mall (wielkie narodowe błonia), pomniki, Biały Dom i inne budynki federalne. Nieliczni mieszkańcy tego terenu mogliby głosować w stanie, w którym mieszkali wcześniej. Reszta obecnego Dystryktu Kolumbii stałaby się natomiast nowym stanem.

Ustawę poparł we wtorek oficjalnie Biały Dom, deklarując że zapewni ona mieszkańcom Dystryktu Kolumbii "od dawna oczekiwaną pełną reprezentację w Kongresie".

Sprzeciw republikanów

Mieszkańcy Waszyngtonu, czyli około 700 tysięcy osób, nie mają obecnie swojego przedstawiciela z prawem głosu w Kongresie. Politycy Partii Demokratycznej chcą to zmienić, tworząc nowy stan. Przytaczają argumenty historyczne oraz mówią o konieczności zaprowadzenia sprawiedliwości rasowej. Blisko połowa mieszkańców stolicy USA to osoby czarnoskóre.

Republikanie postulują inne rozwiązania – na przykład wcielenie Waszyngtonu do stanu Maryland. Twierdzą także, że amerykańscy ojcowie założyciele nie chcieli, by miasto było stanem.

Dyskusje w cieniu gwałtownych protestów

Lokalne organizacje w stolicy USA stoją na stanowisku, że ograniczenie praw wyborczych nie było intencją ojców założycieli. Argumentują, że obecne prawo to relikt, który należy zmienić.

Sprawa nowego stanu spotyka się ze zwiększonym zainteresowaniem po gwałtownych protestach wywołanych zabiciem przez policję w Minneapolis pod koniec maja Afroamerykanina George'a Floyda. W Waszyngtonie pokojowe za dnia antypolicyjne i antyrasistowskie demonstracje po zmroku przeradzały się czasem w gwałtowne zamieszki; dochodziło do plądrowania sklepów. Ówczesny prezydent Donald Trump zdecydował się skierować na stołeczne ulice Gwardię Narodową. Z uwagi na to, że Dystrykt Kolumbii nie jest stanem, miał do tego prawo.