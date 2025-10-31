Mieli zaatakować w Halloween. FBI udaremniło "brutalny" zamach

Miasto Dearborn w stanie Michigan Źródło: Google Earth

Dyrektor FBI Kash Patel poinformował w piątek, że służba aresztowała osoby planujące zamach terrorystyczny w stanie Michigan.

Patel poinformował o akcji Biura we wpisie na platformie X. "Dziś rano FBI udaremniło potencjalny zamach terrorystyczny i aresztowało w Michigan kilka osób, które miały planować brutalny atak w weekend Halloween" - napisał.

This morning the FBI thwarted a potential terrorist attack and arrested multiple subjects in Michigan who were allegedly plotting a violent attack over Halloween weekend. More details to come. Thanks to the men and women of FBI and law enforcement everywhere standing guard 24/7… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) October 31, 2025 Rozwiń

Zamach planowano w "dzień dyni"

Dwóch anonimowych policjantów zaznajomionych ze sprawą powiedziało amerykańskiej stacji CNN, że plan zamachu powstał na anonimowym czatach internetowych. Na wczesnym etapie dyskusji dostęp do nich uzyskał jeden z agentów FBI. Decyzję o przeprowadzeniu interwencji podjęto po tym, gdy w śledzonych rozmowach pojawiła się wzmianka o "dniu dyni".

Według funkcjonariuszy, z którymi rozmawiała CNN, zamach miał być zainspirowany przez ISIS (tak zwane Państwo Islamskie). Podobną opinię wyraziła inna grupa policjantów, która w rozmowie z NBC News przekazała, że grupa niedoszłych zamachowców była powiązana z "obcym ekstremizmem". Nie podali jednak więcej szczegółów.

Rzecznik biura FBI w Detroit Jordan Hall potwierdził CNN, że ich agenci byli obecni w piątek rano w miastach Dearborn i Inkster, gdzie prowadzili działania śledcze. - Obecnie nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego - oświadczył rzecznik. W obu miastach miało dojść do aresztowań.

Według CNN aresztowano dwie osoby, a trzy inne są przesłuchiwane.

Agenci FBI w Dearborn w stanie Michigan Źródło: JEFF KOWALSKY/AFP/East News

To nie pierwszy taki przypadek

Jest to już drugi udaremniony zamach terrorystyczny w Michigan w tym roku. W maju aresztowano 19-letniego byłego żołnierza Gwardii Narodowej, który usiłował wtargnąć z karabinem do bazy wojskowej w Warren pod Detroit i przeprowadzić zamach w imieniu tak zwanego Państwa Islamskiego.

W poprzednich latach udaremniono również zamach skrajnie prawicowych członków organizacji paramilitarnej, którzy planowali uprowadzić gubernatorkę stanu Gretchen Whitmer.

