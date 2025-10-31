Mieli zaatakować w Halloween. FBI udaremniło "brutalny" zamach

Dyrektor FBI Kash Patel poinformował w piątek, że służba aresztowała osoby planujące zamach terrorystyczny w stanie Michigan.
Patel poinformował o akcji Biura we wpisie na platformie X. "Dziś rano FBI udaremniło potencjalny zamach terrorystyczny i aresztowało w Michigan kilka osób, które miały planować brutalny atak w weekend Halloween" - napisał.
Zamach planowano w "dzień dyni"
Dwóch anonimowych policjantów zaznajomionych ze sprawą powiedziało amerykańskiej stacji CNN, że plan zamachu powstał na anonimowym czatach internetowych. Na wczesnym etapie dyskusji dostęp do nich uzyskał jeden z agentów FBI. Decyzję o przeprowadzeniu interwencji podjęto po tym, gdy w śledzonych rozmowach pojawiła się wzmianka o "dniu dyni".
Według funkcjonariuszy, z którymi rozmawiała CNN, zamach miał być zainspirowany przez ISIS (tak zwane Państwo Islamskie). Podobną opinię wyraziła inna grupa policjantów, która w rozmowie z NBC News przekazała, że grupa niedoszłych zamachowców była powiązana z "obcym ekstremizmem". Nie podali jednak więcej szczegółów.
Rzecznik biura FBI w Detroit Jordan Hall potwierdził CNN, że ich agenci byli obecni w piątek rano w miastach Dearborn i Inkster, gdzie prowadzili działania śledcze. - Obecnie nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego - oświadczył rzecznik. W obu miastach miało dojść do aresztowań.
Według CNN aresztowano dwie osoby, a trzy inne są przesłuchiwane.
To nie pierwszy taki przypadek
Jest to już drugi udaremniony zamach terrorystyczny w Michigan w tym roku. W maju aresztowano 19-letniego byłego żołnierza Gwardii Narodowej, który usiłował wtargnąć z karabinem do bazy wojskowej w Warren pod Detroit i przeprowadzić zamach w imieniu tak zwanego Państwa Islamskiego.
W poprzednich latach udaremniono również zamach skrajnie prawicowych członków organizacji paramilitarnej, którzy planowali uprowadzić gubernatorkę stanu Gretchen Whitmer.
Autorka/Autor: ms/akr
Źródło: PAP, CNN, NBC
Źródło zdjęcia głównego: JEFF KOWALSKY/AFP/East News
Temat: Państwo Islamskie