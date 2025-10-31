Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Państwo Islamskie

Mieli zaatakować w Halloween. FBI udaremniło "brutalny" zamach

Agenci FBI w Dearborn w stanie Michigan
Miasto Dearborn w stanie Michigan
Źródło: Google Earth
Agenci FBI udaremnili potencjalny zamach terrorystyczny w stanie Michigan - poinformował w piątek szef Biura Kash Patel. Niedoszłych sprawców namierzono na czatach internetowych, a planowaną datę ataku miała zdradzić wzmianka o "dniu dyni" - podało CNN.

Dyrektor FBI Kash Patel poinformował w piątek, że służba aresztowała osoby planujące zamach terrorystyczny w stanie Michigan.

Patel poinformował o akcji Biura we wpisie na platformie X. "Dziś rano FBI udaremniło potencjalny zamach terrorystyczny i aresztowało w Michigan kilka osób, które miały planować brutalny atak w weekend Halloween" - napisał.

Zamach planowano w "dzień dyni"

Dwóch anonimowych policjantów zaznajomionych ze sprawą powiedziało amerykańskiej stacji CNN, że plan zamachu powstał na anonimowym czatach internetowych. Na wczesnym etapie dyskusji dostęp do nich uzyskał jeden z agentów FBI. Decyzję o przeprowadzeniu interwencji podjęto po tym, gdy w śledzonych rozmowach pojawiła się wzmianka o "dniu dyni".

Według funkcjonariuszy, z którymi rozmawiała CNN, zamach miał być zainspirowany przez ISIS (tak zwane Państwo Islamskie). Podobną opinię wyraziła inna grupa policjantów, która w rozmowie z NBC News przekazała, że grupa niedoszłych zamachowców była powiązana z "obcym ekstremizmem". Nie podali jednak więcej szczegółów.

Rzecznik biura FBI w Detroit Jordan Hall potwierdził CNN, że ich agenci byli obecni w piątek rano w miastach Dearborn i Inkster, gdzie prowadzili działania śledcze. - Obecnie nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego - oświadczył rzecznik. W obu miastach miało dojść do aresztowań.

Według CNN aresztowano dwie osoby, a trzy inne są przesłuchiwane.

Agenci FBI w Dearborn w stanie Michigan
Agenci FBI w Dearborn w stanie Michigan
Źródło: JEFF KOWALSKY/AFP/East News

To nie pierwszy taki przypadek

Jest to już drugi udaremniony zamach terrorystyczny w Michigan w tym roku. W maju aresztowano 19-letniego byłego żołnierza Gwardii Narodowej, który usiłował wtargnąć z karabinem do bazy wojskowej w Warren pod Detroit i przeprowadzić zamach w imieniu tak zwanego Państwa Islamskiego.

W poprzednich latach udaremniono również zamach skrajnie prawicowych członków organizacji paramilitarnej, którzy planowali uprowadzić gubernatorkę stanu Gretchen Whitmer.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/akr

Źródło: PAP, CNN, NBC

Źródło zdjęcia głównego: JEFF KOWALSKY/AFP/East News

Temat: Państwo Islamskie

Udostępnij:
TAGI:
FBIUSAPolicjaTerroryzm
Czytaj także:
Rzeźba "Ameryka" Maurizio Cattelana
"Ameryka" do kupienia. Cena zwala z nóg
BIZNES
Tomahawk
Tomahawki dla Ukrainy? CNN: jest decyzja Pentagonu
Świat
shutterstock_2263082775
Wody Polskie zawiadomiły prokuraturę w sprawie działki pod CPK
BIZNES
Robert Telus
Mus owocowy ze zdjęciem Telusa i faktura. "Nie zgadza się nic"
Polska
imageTitle
152 sędziów pod lupą prokuratury
EUROSPORT
Żubr - zdjęcie poglądowe
Żubr poturbował turystkę
METEO
Xi Jinping
"Punkt zwrotny". Zmieniają podejście do Chin
BIZNES
imageTitle
Największa transakcja w historii NBA sfinalizowana
EUROSPORT
Do zdarzenia doszło w pobliżu placu zabaw (zdjęcie ilustracyjne)
Z placu zabaw zniknęli dwaj chłopcy, "ogłoszono alarm"
Kraków
Atak zimy na Islandii
Takiego śniegu w październiku tam jeszcze nie było
METEO
Zdjęcie ilustracyjne. Oznakowane przez technika kryminalistyki miejsce zdarzenia w Przemyślu
Tragiczny wypadek, nie żyje policjant
Opole
Elektryczny pustostan
Wezwanie dotyczyło "nieobyczajnych wybryków". Strażników poraziło co innego
WARSZAWA
Podejrzana to 54-letnia Małgorzata R.
Piły herbatę, potem zabijała. 30 lat więzienia za śmierć dwóch kobiet
Poznań
Jesse Eisenberg
Słynny aktor postanowił oddać nerkę nieznajomej osobie
Kultura i styl
37 min
pc
"Niedobra dla nas informacja". Amerykanie zmniejszą liczbę wojsk w Europie
Rozmowy na szczycie
glejaki AdobeStock_1456904474
Przełom w leczeniu glejaków. Lek atakuje "piętę achillesową komórek nowotworowych"
Zdrowie
Kamera uchwyciła moment uderzenia pociągu w ciężarówkę w Holandii
Co robił kierowca tira? Wstrząsające nagranie
Świat
Rob Jetten
Wygrana D66 i szansa dla lidera partii. "Populistyczna fala nie jest czymś stałym"
Świat
Uszkodzona szyba w szkole
Strzelał w kierunku szkoły, zarzuty i areszt
Opole
Zbigniew Ziobro
Pięć ważnych rzeczy, które znaleźliśmy we wniosku w sprawie Ziobry
Sebastian Klauziński, Maria Pankowska
karta platnosc internet shutterstock_2656041237
Utrudnienia w bankach. "Wystąpią przerwy w dostępie do usług"
BIZNES
Ciało kobiety znaleziono za granicą (zdjęcie ilustracyjne)
Wyciągnęli kobietę z szamba, nie przeżyła. Obok było wychłodzone dziecko
WARSZAWA
imageTitle
Legenda Manchesteru United zrezygnowała z pracy z powodu syna
EUROSPORT
Huragan Melissa pozbawił prądu znaczną część Jamajki
Wyspa pogrążyła się w ciemnościach. Zdjęcia
METEO
Wojciech Młynarski recytuje swój "O rozsądku wiersz"
Paulina Młynarska wspomina ojca: jego wewnętrzny świat był pełen bólu
Polska
Wybuch gazu w Rawie Mazowieckiej. Trzy osoby poparzone
Wybuchł gaz, budynek częściowo runął, są poszkodowani
Łódź
Ulice stolicy Nigru, Niamey
Zero restauracji, jeździć tylko w opancerzonych pojazdach. USA ostrzegają
Świat
Siedziba Komisji Europejskiej
Bruksela apeluje do Polski, Słowacji i Węgier. "Nie istnieje żadne uzasadnienie"
BIZNES
Policjanci zgubili notatnik służbowy (zdjęcie ilustracyjne)
Naczelnik "po użyciu" w komendzie, wcześniej miał prowadzić auto
WARSZAWA
Czerniakowska stoi
Prace wodociągowców paraliżują Wisłostradę
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica