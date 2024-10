Pochodzący z Las Vegas 49-letni Vem Miller został zatrzymany przez zastępców szeryfa hrabstwa Riverside w pobliżu wiecu zorganizowanego w Coachella Valley w stanie Kalifornia. To miejsce znane z corocznego festiwalu muzyki i sztuki. Do zatrzymania doszło o godzinie 16:59 czasu lokalnego - godzinę przed planowanym wystąpieniem Trumpa na scenie.

Trump "nie był w niebezpieczeństwie"

Z kolei funkcjonariusz FBI, cytowany przez stację CBS News powiedział, że nic nie wskazuje na to, aby mogło dojść do próby zamachu. "Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi" - napisało BBC. Władze federalne prowadzą dochodzenie w sprawie zdarzenia i to do nich będzie należała decyzja o wniesieniu dodatkowych zarzutów - dodała brytyjska stacja.