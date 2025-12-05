Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nowy architekt sali balowej Trumpa. Poprzednia firma "zbyt mała"

Wyburzono część wschodniego skrzydła Białego Domu
W Białym Domu powstanie nowa sala balowa
Źródło: Reuters
Według źródeł "Washington Post" firma, która dotychczas pracowała nad projektem budowy sali balowej przy Białym Domu, była za mała, by poradzić sobie z tym zadaniem. W związku z tym, jak informuje dziennik, prezydent USA Donald Trump zatrudnił nowego architekta.

W ubiegłym tygodniu gazeta "Washington Post" podała, że Donald Trump sprzeczał się o skalę projektu z architektem Jamesem McCrerym II, którego wybrał do zaprojektowania sali balowej.

Architekt zalecał powściągliwość, gdyż obawiał się, że planowana budowa sali o powierzchni ponad 8 tysięcy metrów kwadratowych może przyćmić główny budynek Białego Domu, który ma powierzchnię około 5 tysięcy metrów kwadratowych.

Wyburzono część wschodniego skrzydła Białego Domu
Wyburzono część wschodniego skrzydła Białego Domu
Źródło: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Byłoby to naruszeniem ogólnej zasady architektonicznej, zgodnie z którą dobudowywany aneks nie powinien dominować nad głównym budynkiem.

Jednak - jak zaznaczył w czwartek stołeczny dziennik - to nie z powodu tych nieporozumień zakończyła się współpraca z McCrerym przy projekcie. Decydującym czynnikiem miało być to, że biuro McCrery'ego było zbyt małe, by poradzić sobie z tym zadaniem.

WH
Wyburzono część wschodniego skrzydła Białego Domu
Źródło: Reuters

Trump zmienia architekta sali balowej

Zespół architekta pracował nad projektem przez trzy miesiące, do końca października - przekazało jedno ze źródeł. Nie wiadomo, czy McCrery odszedł dobrowolnie, jednak współpracę zakończono w dobrej atmosferze.

Trump wybrał na jego miejsce Shaloma Baranesa, który od wielu lat projektuje i odnawia budynki rządowe w Waszyngtonie - przekazał Biały Dom.

"Washington Post" pisał w ubiegłym tygodniu, powołując się na źródło, że McCrery nie chciał zrezygnować z pracy nad projektem, gdyż obawiał się, że inny architekt stworzy budynek gorszej jakości.

Pod budowę sali balowej rozebrano całe Wschodnie Skrzydło Białego Domu, co nie spodobało się części Amerykanów. Sala ma pomieścić około 1000 osób, a koszty jej powstania szacowane są na 300 milionów dolarów.

Jak ogłosił Trump, obiekt nie jest budowany z pieniędzy podatników. Na opublikowanej liście darczyńców są firmy i osoby prywatne. Również sam Trump zapowiedział, że wyłoży środki na jej powstanie.

OGLĄDAJ: Dlaczego wszyscy mówią o sali balowej Donalda Trumpa
Biały Dom

Dlaczego wszyscy mówią o sali balowej Donalda Trumpa

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpBiały Dom
Czytaj także:
Laptop, komputer, handel, zakupy
Chińska platforma pod presją. Władze domagają się blokady strony
BIZNES
imageTitle
15-latek nie został wpuszczony na mecz. Skomentował go z nietypowego miejsca
EUROSPORT
Sopot, 20.08.2025. Kazik Staszewski podczas koncertu "Słowa mają moc" w Operze Leśnej w Sopocie w trzecim dniu Top of The Top Sopot Festival 2025
Kazik w szpitalu, co z koncertem? "Postanowiliśmy podjąć wyzwanie". Kto zaśpiewa?
Kultura i styl
Szczyt zdrowotny u prezydenta
Karol Nawrocki zapowiada weto. Trwa szczyt medyczny u prezydenta
Zdrowie
Kot uratowany po powodzi w Sumatrze
Odnaleźli go w ruinach. Przeżył tydzień bez jedzenia i wody
METEO
KACZYŃSKI (TUSK I PLAN ROZMYTY)
Posłowie wysłuchali premiera. Co dalej?
Polska
Ledwo nie doszło do stłuczki
Kamera podgląda kierowców. Policja pokazuje nagranie
Lublin
Jarosław Kaczyński
Koniec tajnego posiedzenia. Kaczyński: Nie wyciągniecie ze mnie niczego
Polska
shutterstock_2165815709
Nowy pomysł w sprawie zakupu aut. "Niewykonalne"
BIZNES
imageTitle
Odrobił straty w imponującym stylu. "Jedno z najlepszych zwycięstw"
EUROSPORT
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Ładował makulaturę, nie żyje
Poznań
Rustem Umierow
Rozmowy Ukrainy z USA dobiegły końca
Świat
Nie sądził, że rozmawia z policjantką
Ukradł telefon, żądał pieniędzy. Nie wiedział, że rozmawia z policjantką
Białystok
Cary-Hiroyuki Tagawa
Był dumny z grania złoczyńców. Nie żyje Cary-Hiroyuki Tagawa
Kultura i styl
Puszka z napojem gazowanym
Zapowiedź dużej podwyżki podatku od napojów bezalkoholowych
BIZNES
Fala ciepła nad Polską między 9-11 grudnia, prognoza odchylenia temperatury powyżej normy na wysokości 1,5 kilometra
Przewrót w modelach. Najnowsze prognozy na grudzień i święta
Arleta Unton-Pyziołek
Karol Nawrocki
Będą miliardy dla NFZ. Prezydent podpisał ważną ustawę
Zdrowie
Ciało kobiety znalezione na S5. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało kobiety na drodze ekspresowej
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Kraj mniejszy niż Bytom. Sprawili, że popularny koktajl będzie bić rekordy
EUROSPORT
W Legionowie żerowały dziki (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleźli martwego dzika z ASF. Prokuratura sprawdza
Łódź
shutterstock_2670919977
Kłopoty z działaniem niektórych stron i aplikacji. Reakcja firmy
BIZNES
Donald Trump
"Miał 23 lata i umarł, krwawiąc". Decyzja Trumpa oburzyła Madonnę
Zuzanna Kuffel
Moment ataku na rosyjski MiG-29
"Duchy" zaatakowały, Rosjanie stracili myśliwiec
Świat
Prezydent RP Karol Nawrocki
Dziś szczyt u prezydenta. "Będzie któryś z wiceministrów"
Zdrowie
Kaczyński
Kaczyński zdecydował w sprawie kryptowalut
Polska
Paweł Szramka oddający głos podczas wtorkowego głosowania
PiS razem z PSL. Nowa koalicja odwołała starostę. To były poseł
Michał Malinowski
Fabryka VW w Dreźnie
Niemiecki producent aut zamyka w kraju pierwszą fabrykę. Powstanie centrum AI
BIZNES
pap_20250628_1KA
Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci Barbary Skrzypek
Polska
Admirał Frank Bradley stanął przed Kongresem USA
Padł rozkaz "zabić ich wszystkich"? "Jedna z najbardziej niepokojących rzeczy, jakie widziałem"
Świat
Foka wypłynęła na brzeg w porcie w Kołobrzegu
Nietypowy gość w Kołobrzegu. "Po prostu odpoczywa"
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica