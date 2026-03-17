Świat

"Oto co dostajemy". Trump w ogniu krytyki po serii sprzecznych wypowiedzi

Donald Trump
Trump: domagam się, aby te kraje przybyły i chroniły swoje terytorium
Źródło: Reuters
Media, eksperci i politycy zwracają uwagę na serię zaskakujących, często sprzecznych ze sobą wypowiedzi, które w ostatnich dniach wygłosił Donald Trump. Dotyczą m.in. wojny w Iranie, pomocy sojuszników w cieśninie Ormuz i przejęcia Kuby. Prezydent USA twierdzi też, że został pochwalony za atak na Iran przez jednego z byłych prezydentów USA. Wszyscy jednak temu zaprzeczyli.

Prezydent Donald Trump wielokrotnie zapewniał, że wojna z Iranem była konieczna, jej celem była obrona narodu amerykańskiego, i że USA odnoszą spektakularny sukces. - Na froncie wojennym radzimy sobie bardzo dobrze, delikatnie mówiąc. Gdyby ktoś zapytał: jak oceniasz to w skali od 1 do 10? Powiedziałbym, że około 15 - stwierdził. Sugerował też, że Stany Zjednoczone mogą ogłosić zwycięstwo w każdej chwili.

W niedzielę na pokładzie Air Force One mówił jednak w innym niż wcześniej tonie. Apelował m.in. do sojuszników z Europy i do innych krajów, że powinny pomóc w zabezpieczeniu cieśniny Ormuz. - Naprawdę domagam się, aby te kraje przybyły i chroniły swoje własne terytorium. Bo to jest ich terytorium - powiedział - Powinny przybyć i pomóc nam w ochronie. Można by argumentować, że w ogóle nie powinniśmy tam być [w cieśninie Ormuz - red.], bo jej nie potrzebujemy. Mamy dużo ropy naftowej. Jesteśmy podwójnie największym producentem na świecie - kontynuował Trump.

Jasne stanowisko Tuska w sprawie Iranu i wojska
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jasne stanowisko Tuska w sprawie Iranu i wojska

Polska

"Nie musieliśmy brać udziału w tej wojnie"

Niedzielna wypowiedź spotkała się z natychmiastową odpowiedzią krytyków w mediach społecznościowych, którzy zarzucili Trumpowi wszczęcie niepotrzebnej wojny, a następnie wysuwanie żądań, aby inni pomogli w jej zakończeniu. "Błaganie, groźby. Co następne?", "Podoba mi się jego desperacja" - to niektóre z komentarzy na platformie X.

Kuzyn sierżanta Tylera Simmonsa, jednego z sześciu lotników, którzy zginęli w zeszłym tygodniu w katastrofie samolotu tankującego KC-135 nad zachodnim Irakiem, w rozmowie z telewizją WCMH jeszcze przed tą wypowiedzią Trumpa powiedział, że rodzina przeżywa "najgorszy koszmar, jaki moglibyśmy sobie wyobrazić". - Można było temu zapobiec - powiedział Stephan Douglas. - Nie musieliśmy brać udziału w tej wojnie. To nie ma sensu, a oto co dostajemy - dodał.

Trump potrzebuje sojuszników czy nie?

Portal CNN podsumował ostatnie wypowiedzi amerykańskiego przywódcy na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie, wskazując: "Trump upierał się, że nie potrzebuje pomocy sojuszników w Iranie. Teraz żąda, żeby interweniowali". Prezydent USA zapewniał, że nie potrzebuje choćby pomocy Hiszpanii, gdy ta 3 marca odmówiła Stanom Zjednoczonym dostępu do swoich baz lotniczych - przypomina CNN.

Kiedy kilka dni później Wielka Brytania rozważała wysłanie lotniskowców w ten region, Trump twierdził jednak, że taka pomoc jest zupełnie niepotrzebna. "W porządku, premierze Starmer, już ich [lotniskowców -red.] nie potrzebujemy" - napisał prezydent USA 7 marca w mediach społecznościowych.

W poniedziałek Trump stwierdził, że "nie potrzebuje nikogo", kto mógłby pomóc w zakończeniu blokady cieśniny Ormuz. - Nikogo nie potrzebujemy. Jesteśmy najsilniejszym krajem na świecie, mamy zdecydowanie najsilniejszą armię. Nie potrzebujemy ich. Ale to ciekawe. W niektórych przypadkach niemal to robię [proszę o pomoc - red.], nie dlatego, że ich potrzebujemy, ale dlatego, że chcę sprawdzić, jak zareagują - mówił Trump w Waszyngtonie.

Który "były prezydent" USA pochwalił atak na Iran?

Również w poniedziałek Trump zapewniał dziennikarzy, że rozmawiał z jednym z byłych prezydentów USA, który powiedział mu, że popiera atak na Iran. - Wszyscy prezydenci wiedzieli. Rozmawiałem z pewnym prezydentem, którego właściwie lubię, poprzednim prezydentem, byłym prezydentem. Powiedział: "Żałuję, że tego nie zrobiłem, żałuję, że tego nie zrobiłem". Ale oni tego nie zrobili. Ja to robię - powiedział obecny prezydent.

Nie wyjawił, o którego prezydenta chodzi, tłumacząc, że to mogłoby mu zaszkodzić. Jednak wszyscy czterej żyjący poprzednicy Trumpa zaprzeczyli, jakoby rozmawiali z Trumpem o Iranie - wynika z ich oświadczeń, które cytują media.

"Trump to pie*rzony kłamca" - skomentował Mike Sington, były dyrektor wykonawczy NBCUniversal, na platformie X ."Tylko jednego prezydenta nie wymieniłeś. Naszego 45.! [Donald Trump był 45. prezydentem USA - red.] Trump ewidentnie rozmawiał sam ze sobą i sam sobie powiedział, że nie zrobił tego [nie zaatakował Iranu - red.] między 2017 a 2020 rokiem", "Trump nigdy nie powiedział, że były prezydent, z którym rozmawiał, wciąż żyje" - ironizowali inni użytkownicy wspomnianej platformy.

Iran użyłby broni jądrowej?

Podczas spotkania w Gabinecie Owalnym w poniedziałek Trump mówił o Iranie także w kontekście broni jądrowej. Jego zdaniem atak na to państwo był uzasadniony, ponieważ "gdyby mieli broń jądrową, użyliby jej". To twierdzenie, na które brak dowodów - zauważył "Guardian".

"Myślę, że mogę zrobić z Kubą, co chcę"

Tego samego dnia amerykański przywódca oświadczył też, że mógłby mieć "zaszczyt" przejęcia Kuby. - Wierzę, że będę miał zaszczyt przejęcia Kuby - mówił w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym. - To wielki zaszczyt. (...) Czy to poprzez jej wyzwolenie, czy przejęcie. Myślę, że mogę zrobić z nią, co chcę - dodał. Kubę określił jako państwo pogrążone w kryzysie, dysponujące jedynie "pięknym krajobrazem i wspaniałymi ludźmi".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Upadły kraj. Nie mają pieniędzy, nie mają ropy, nie mają niczego"

"Upadły kraj. Nie mają pieniędzy, nie mają ropy, nie mają niczego"

BIZNES
Polska ambasada ostrzega przed podróżą na popularną wyspę

Polska ambasada ostrzega przed podróżą na popularną wyspę

BIZNES

Opracował Maciej Wacławik / az

Źródło: The Guardian, CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Czytaj także:
Kierowniczka marketu została zwolniona (zdj. ilustracyjne)
Poseł interweniował na prośbę kierowniczki marketu. Kobieta została zwolniona
WARSZAWA
Senator Elizabeth Warren
Senatorka ostrzega przed narzędziem Muska. "Może stanowić poważne zagrożenie"
BIZNES
W mieszkaniu gdzie przebywał 8-latek wspólnie z jego matką zatrzymano 50-letniego mężczyznę
Wtargnęli do domu i uprowadzili ośmiolatka. Dwie osoby z zarzutami
Łódź
Zapadł wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Zasztyletowała partnera w sylwestrową noc. Wyrok
Trójmiasto
Groźne zapalenie opon mózgowych na Podlasiu
Epidemia groźnej choroby w Anglii. Są już dwie ofiary śmiertelne
Zdrowie
Budynek na terenie zakładu pogrzebowego w Penrose, Kolorado
Rozkładające się zwłoki 190 zmarłych w domu pogrzebowym. Zapadł wyrok w głośnej sprawie
Świat
Robert Bąkiewicz w sądzie w Słubicach
Bąkiewicz nazywał strażników zdrajcami ojczyzny. Sąd umorzył sprawę
Lubuskie
Hawaje
"Nigdy nie spodziewałam się, że mój dom zniknie"
METEO
imageTitle
Skorupskiego zabraknie w barażach
EUROSPORT
Wyrok sądu
Teściową zabił, żonie groził śmiercią. Trzy dni przed rozprawą rozwodową
Kujawsko-Pomorskie
Pałac na Wyspie. Wielki, neoklasycystyczny pałac z eleganckimi kolumnami i rzeźbami, siedzący nad spokojnym zbiornikiem wodnym i otoczony bujną zielenią. shutterstock_2623082159
Niespodziewany efekt konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zyskuje Polska
BIZNES
imageTitle
Rośnie lista nieobecnych w Miami
EUROSPORT
Pożar rafinerii Szahran w Teheranie, 8 marca 2026 roku
Niebo płonie, pętla się zaciska. "Pytanie, kto się pierwszy udusi"
Bartosz Żurawicz
Matt-Clark
Aktor Matt Clark nie żyje
Kultura i styl
Staw w Parku Szymańskiego
Martwe ryby w parku. Dzielnica nie zarybia, więc skąd się wzięły?
Magdalena Gruszczyńska
gielda shutterstock_2480837631
Kasandryczne wizje analityków. Sytuacja "lose-lose"
BIZNES
Ostrzeżenia przed przymrozkami
Ochłodzenie zostanie z nami na dłużej. Ile stopni będzie
METEO
Gregory Bovino
Stał za nalotami służb imigracyjnych. Ogłosił, co zamierza zrobić
Świat
imageTitle
Raków i Lech muszą odrabiać straty. Kiedy mecze Ligi Konferencji?
EUROSPORT
Kierująca Renault była kompletnie pijana
Z trzema promilami przejechała ponad 100 kilometrów
Lubuskie
Antykoncepcja awaryjna, tabletka "dzień po"
"Dzień po" bez wizyty u lekarza. Ministerstwo Zdrowia nie kończy programu w aptekach
Piotr Wójcik
imageTitle
Neymar wściekły. "Nie mogę milczeć"
EUROSPORT
Marek Suski
Suski "złapał się za pierś". Wezwali pogotowie
Polska
Trybunał
Sprawa w TK w sprawie TK odroczona bez terminu
Polska
Zatrzymano dziewięć osób
Rozbili gang handlujący ludźmi. Wśród zatrzymanych strażnicy graniczni
Katowice
Premier Donald Tusk
Tusk cytuje Morawieckiego
BIZNES
Otyłość u dzieci
Niepokojące wyniki badań: coraz więcej polskich dzieci ma problemy ze snem i wagą
Zdrowie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Mołdawii
Ambasador Rosji dostał butelkę brudnej wody
Świat
imageTitle
"Noc grozy". Piłkarz i jego rodzina ofiarami napadu
EUROSPORT
Katastrofa smoleńska
Prokuratura częściowo umarza śledztwo z Tuskiem w tle. "Ani jednego dowodu"
Polska
