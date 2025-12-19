Trump o wojnie w Ukrainie: co za bałagan Źródło: Reuters/TVN24

Donald Trump zapytany o swoje oczekiwania dotyczące planowanych w nadchodzący weekend rozmów na temat zakończenia wojny, stwierdził: "No cóż, zbliżają się do czegoś, ale mam nadzieję, że Ukraina szybko z tym ruszy".

- Mam nadzieję, że szybko ruszą, bo Rosja już tam jest. I wiecie, za każdym razem, gdy (Ukraińcy – red.) zwlekają zbyt długo, Rosja zmienia zdanie - powiedział prezydent USA podczas ceremonii podpisania rozporządzenia liberalizującego przepisy w sprawie marihuany.

Trump po raz kolejny przyznał, że wydawało mu się, że doprowadzenie do zakończenia wojny będzie łatwiejsze. Jako źródło trudności wskazał "animozję i nienawiść" między stronami konfliktu. - Ale istnieje szansa, że to załatwimy, być może wkrótce. Pamiętajcie, że 25-30 tysięcy ludzi jest tam zabijanych każdego miesiąca, (to są) młodzi ludzie - zaznaczył.

Negocjacje na Florydzie

Jak poinformowała w czwartek ambasadorka Ukrainy w USA Olha Stefaniszyna, w czwartek i piątek przedstawiciele ukraińskiej delegacji, Rustem Umierow i Andrij Hnatow, odbędą dwustronne rozmowy ze stroną amerykańską na Florydzie.

Natomiast portal Politico podał w środę, że delegacje USA i Rosji spotkają się w nadchodzący weekend w Miami w ramach rozmów na temat zakończenia wojny w Ukrainie. W skład rosyjskiej delegacji wejść ma wysłannik Władimira Putina Kiriłł Dmitrijew, a stronę amerykańską będą reprezentować wysłannicy Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner.

Amerykańscy urzędnicy już w poniedziałek zapowiadali, że może dojść do rozmów w Miami, sugerując, że będą to rozmowy z Ukraińcami na szczeblu roboczym i wojskowym, dotyczące szczegółów kwestii terytorialnych i gwarancji bezpieczeństwa.

Do spotkań dochodzi po poniedziałkowych negocjacjach w Berlinie. Amerykańscy wysłannicy oznajmili po nich, że uzgodnili mocne gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, i zapewnili, że są w stanie przekonać do nich Moskwę. Według ich relacji europejscy rozmówcy wyrazili zaskoczenie tymi zapewnieniami.

Moskwa nie zdradza oznak zmiany dotychczasowego twardego stanowiska. W środę Putin zapowiedział, że Rosja nie zrezygnuje z misji "wyzwolenia swoich historycznych ziem" i że może zrobić to albo w drodze negocjacji, albo siłą.

