Trump "powiedział przywódcom, że zamierza spotkać się z Putinem i Zełenskim"

Donald Trump miał ujawnić te plany w rozmowie z europejskimi przywódcami w środę - podały źródła amerykańskiego dziennika. Jak uściślono, w spotkaniach uczestniczyliby tylko Donald Trump, Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski. Nie przewidziano udziału innych liderów. Jeden z rozmówców gazety, zaznajomiony z przebiegiem rozmowy, zaznaczył, że Europejczycy zdawali się zaakceptować plan Trumpa.

Nie wiadomo, czy Putin albo Zełenski zgodzili się na pomysł amerykańskiego przywódcy.

Donald Trump Źródło: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL

Jak podał "NYT", w rozmowie uczestniczyli także premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, kanclerz Niemiec Friedrich Merz i sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Według agencji AFP, która powołuje się na ukraińskie źródła, w środowej rozmowie uczestniczył też prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Ze strony amerykańskiej brali w niej udział - oprócz Trumpa - wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i wysłannik prezydencki Steve Witkoff, który składa wizytę w Moskwie.

Steve Witkoff spotkał się z Władimirem Putinem Źródło: EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT

Wcześniej tego dnia Zełenski rozmawiał telefonicznie z Trumpem. Ujawnił, że w rozmowie uczestniczyli też liderzy państw europejskich. "Nasze wspólne stanowisko z partnerami jest absolutnie jasne: wojna musi się zakończyć. I musi to być uczciwe zakończenie. W rozmowie brali również udział liderzy europejscy i jestem wdzięczny każdemu z nich za wsparcie. Omówiliśmy to, co zostało przedstawione w Moskwie" - poinformował Zełenski.

Wcześniej Trump ocenił, że środowe spotkanie w Moskwie Witkoffa z Putinem było bardzo produktywne i przyniosło wielkie postępy. Prezydent zapowiedział dalszą pracę nad zakończeniem wojny w Ukrainie. W piątek mija 10-dniowe ultimatum, jakie Trump dał rosyjskiemu przywódcy na zakończenie walk.

