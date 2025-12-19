Amerykańscy żołnierze otwierają nową bazę w Polsce Źródło: Paweł Szot/Fakty TVN

Prezydent USA Donald Trump podpisał w czwartek ustawę o obronie narodowej (National Defense Authorization Act, NDAA), która precyzuje jak w kolejnych 12 miesiącach wyglądały będą wydatki Waszyngtonu na Siły Zbrojne. Znalazły się w niej m.in. fundusze na wsparcie Ukrainy, państw bałtyckich, a także ograniczenia dotyczące ewentualnej redukcji wojsk USA z Europy.

Tegoroczna ustawa została podpisana przez Trumpa bez obecności mediów, za zamkniętymi drzwiami. Autoryzuje ona wydatki na obronność na kwotę 901 mld dolarów - o 8 mld więcej, niż wnioskował prezydent.

Ograniczona możliwość redukcji wojsk USA w Europie

Jednym z elementów ustawy jest uniemożliwienie redukcji Sił Zbrojnych USA w Europie poniżej poziomu 76 tysięcy na dłużej niż 45 dni, dopóki szef Pentagonu i szef Dowództwa Europejskiego (EUCOM) nie przedstawią Kongresowi oddzielnych raportów uzasadniających podjęcie decyzji. Dokumenty te muszą uwzględnić wyjaśnienie dotyczące tego, dlaczego taki ruch jest zgodny z interesami bezpieczeństwa narodowego USA i potwierdzić, że decyzja została podjęta w konsultacji ze wszystkimi sojusznikami NATO i partnerami Sojuszu.

Według EUCOM na Starym Kontynencie stacjonuje obecnie ponad 80 tys. amerykańskich żołnierzy, z czego około 10 tysięcy w Polsce.

W ustawie wymieniono też osiem amerykańskich inwestycji na łączną kwotę 504 mln dolarów, które przeprowadzone będą w bazach USA w Polsce - bazie sił lądowych w Powidzu, bazie lotniczej w Łasku i Wrocławiu oraz na poligonie w Drawsku Pomorskim. Utrzymanie tych baz finansowane jest przez nasz kraj.

"To ważny moment dla Polski"

Podpisanie dokumentu skomentował na X chargé d’affaires ambasady RP w Waszyngtonie Bogdan Klich.

"Dziękuję prezydencie Stanów Zjednoczonych za podpisanie NDAA – ustawy ograniczającej możliwość redukcji wojsk w Europie. Dziękuję kongresmenom i senatorom za jej przyjęcie w ponadpartyjnym porozumieniu Republikanów i Demokratów" - napisał. Dodał, że "to ważny moment dla Polski"

Co jeszcze znalazło się w ustawie?

W dokumencie będącym owocem wielu miesięcy negocjacji między partiami i izbami Kongresu zawarto też zapisy dotyczące obecności sił USA w Korei Południowej. W ustawie przeznaczono 400 mln dolarów na rok 2026 na program Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), w ramach którego firmy z USA otrzymają pieniądze na zakup uzbrojenie dla Ukrainy.

Ponadto 175 mln dolarów przeznaczonych zostanie na program Baltic Security Initiative, którego celem jest wzmocnienie obronności państw bałtyckich.

Dokument zakłada też wzrost wynagrodzeń dla żołnierzy o 4 procent.

Ustawa w środę została przegłosowana przez Senat stosunkiem głosów 77:20. Wcześniej, 11 grudnia, została przegłosowana przez Izbę Reprezentantów.

