Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nowa "broń masowego rażenia". Jest podpis Trumpa

Donald Trump
Największe w historii aresztowania członków mafii fentanylowej w USA (7.05.2025)
Źródło: Office of Public Affairs/U.S. Department of Justice/EPA
Fentanyl uznany za broń masowego rażenia - rozporządzenie w tej sprawie podpisał prezydent USA Donald Trump. Dokument stwierdza, że nielegalny fentanyl jest "bliższy broni chemicznej niż narkotykowi", a śmiertelna dawka wynosi dwa miligramy. Trump stwierdził w uzasadnieniu, że "wrogowie USA używają go, by zabijać Amerykanów".
Kluczowe fakty:
  • W zeszłym roku w USA z powodu przedawkowania fentanylu zmarło około 48 tysięcy osób.
  • Fentanyl był w ostatnich latach najczęstszym powodem śmierci Amerykanów.
  • Po rozporządzeniu Donalda Trumpa, które uznaje fentanyl za broń masowego rażenia, mogą zostać wszczęte nowe śledztwa, a w walkę z zagrożeniem zaangażuje się Pentagon.

Donald Trump nazwał przemyt syntetycznego narkotyku "wojną, w której ginęło 200-300 tysięcy osób rocznie". Prezydent USA podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym fentanyl jest traktowany jako broń masowego rażenia. Jak ocenił, "nie ma wątpliwości, iż przeciwnicy Ameryki przemycają fentanyl do Stanów Zjednoczonych, po części dlatego, że chcą zabijać Amerykanów".

Pięć osób z zarzutami po śmierci 19-letniego wnuka Roberta De Niro
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pięć osób z zarzutami po śmierci 19-letniego wnuka Roberta De Niro

Tragiczne statystyki przedawkowania fentanylu

Rozporządzanie prezydenta USA stwierdza, że nielegalny fentanyl jest "bliższy broni chemicznej niż narkotykowi", a śmiertelna dawka wynosi dwa miligramy.

Zgodnie z dokumentem Pentagon ma ustalić, czy zagrożenie związane z fentanylem wymaga udostępnienia zasobów wojskowych ministerstwu sprawiedliwości. Resort obrony ma uaktualnić procedury reagowania na incydenty chemiczne, by uwzględnić w nich też zagrożenie fentanylem.

Rozporządzenie poleca także wszczęcie śledztw w sprawie przemytu zakazanego środka oraz nakładania sankcji finansowych na osoby i organizacje, które się tym zajmują.

Baron fentanylowy w rękach policji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Baron fentanylowy w rękach policji

Fentanyl był w ostatnich latach najczęstszym powodem śmierci Amerykanów z przedawkowania. Według rządowych statystyk w 2024 roku z powodu przedawkowania fentanylu zmarło około 48 tysięcy osób, co stanowiło 60 procent tego typu zgonów.

W szczytowym 2022 roku przedawkowanie narkotyków było przyczyną śmierci ponad 105 tysięcy osób.

Atak na przemytników narkotyków

Podczas poniedziałkowego wystąpienia w Gabinecie Owalnym Trump ponownie zapowiedział lądowe ataki wojska na przemytników narkotyków. Wcześniej wielokrotnie składał podobne deklaracje, grożąc uderzeniami nie tylko przeciwko Wenezueli, przez którą przemycana jest głównie kokaina, ale też Kolumbii i Meksykowi, który jest jednym z głównych źródeł nielegalnego fentanylu. Środki chemiczne, tzw. prekursory do jego wytwarzania, pochodziły dotąd głównie z Chin.

Trump potwierdził też w poniedziałek doniesienia, że rozważa zmianę statusu prawnego marihuany. Dekret miałby zmienić jej klasyfikację ze środka obłożonego najpoważniejszymi restrykcjami (kategoria I) - na równi m.in. z heroiną i powyżej dotychczasowego statusu fentanylu - do kategorii III, w której są m.in. kodeina, sterydy anaboliczne, testosteron czy ketamina.

Pojawił się nowy narkotyk. Po zażyciu jest się jak "robak, który został już niemal zabity"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pojawił się nowy narkotyk. Po zażyciu jest się jak "robak, który został już niemal zabity"

- Wiele osób chce, by zmienić tę klasyfikację, co umożliwi ogromną liczbę badań, a nie da się ich bez tego przeprowadzić. Dlatego bardzo się temu przyglądamy - przekazał Trump.

Prace nad tymi zmianami zaczęły się za prezydentury Joego Bidena, jednak proces ten zwykle zajmował lata. Zmiana klasyfikacji marihuany nie zalegalizuje tego środka na poziomie federalnym, choć jest on legalny - do celów medycznych i/lub rekreacyjnych - w większości stanów (w 24 z 50 w celach rekreacyjnych, w 40 - medycznych).

OGLĄDAJ: Król amfetaminy usłyszał wyrok
pc

Król amfetaminy usłyszał wyrok

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tas/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA/BONNIE CASH

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpUSAFentanylNarkotykiMeksyk
Czytaj także:
Generał brygady, doktor Jarosław Kraszewsk
Przywrócenie poboru wojskowego? "Sprawdzilibyśmy, jak zdrowa jest ta grupa"
Polska
37-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa został aresztowany
Sprzeczka skończyła się użyciem noża. 37-latkiem odpowie za usiłowanie zabójstwa
WARSZAWA
Berlin, szczyt
"Mina, która grozi wysadzeniem całego przedsięwzięcia"
Świat
Boliwia
"Historyczna powódź". Ewakuowano tysiące rodzin
METEO
imageTitle
Zamieszki i zdemolowany stadion. Messi głównym winowajcą?
EUROSPORT
Ukraina, zboże, zboże z Ukrainy, kryzys zbożowy, Kijów
Media: kradzione zboże z Ukrainy trafia do Arabii Saudyjskiej
BIZNES
imageTitle
Dziś gala FIFA. Polskie trio z Barcelony z szansą na nagrody
EUROSPORT
shutterstock_318226679_1
W branży wrze. "Tanio i szybko nie znaczy dobrze"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
Torby z narkotykami przechowywał na balkonie
Trzy kilogramy narkotyków na balkonie
WARSZAWA
Siedziba MI6 w Londynie
Szefowa MI6 ostrzega: linia frontu jest wszędzie
Świat
Zatrzymano pięć osób
Próbowali zmusić dewelopera, by przepisał na nich działkę wartą miliony
WARSZAWA
40 min
pc
"Polityka miała dużo wspólnego z tą katastrofą". Co wiemy o zatonięciu Heweliusza
Kultura polityczna
koszyk sklep zakupy inflacja AdobeStock_493101486
Król i królowa podwyżek
BIZNES
Gęsta mgła
Uwaga na gęste mgły. W mocy żółte alarmy
METEO
Premier Donald Tusk
"Jesteśmy coraz bliżej", "postęp jest ewidentny"
Polska
imageTitle
Dopadł go kryzys, rezygnuje z konkursów. "To bardzo boli"
EUROSPORT
25 min
cnb uwaga alarm2
PremieraAlarm to za mało. Jak Polska przygotowuje się na zagrożenia z powietrza
Czarno na białym
Szczyt w Berlinie z udziałem amerykańskich i unijnych dyplomatów
"Poważna awaria" w cieniu szczytu o Ukrainie
Świat
Prezydent USA Donald Trump
"Zhańbiona BBC". Trump pozwał stację, chce 10 miliardów
Świat
Nie żyje 12-latka
Szczyt w sprawie Ukrainy, zabójstwo 12-latki, fikcyjne darowizny na parafię
Polska
Słonecznie, drzewo bez liści
Tam zza chmur wyjrzy słońce
METEO
imageTitle
Problemy z oddychaniem, przebite płuco. Brutalny faul w Anglii
EUROSPORT
imageTitle
Thriller w meczu Manchesteru United. Cztery gole nie dały wygranej
EUROSPORT
Michał Przedlacki
Przedlacki: trzeba patrzeć na to, o czym Rosja nie mówi
Polska
Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
Kurski wzywa "wszystkie ręce", Mueller "błaga". Kaczyński: wydarzenie niefortunne
Polska
Moskwa, Rosja, Władimir Putin
Rośnie presja na Rosję. Tak tanio nie było od pięciu lat
BIZNES
Wim Wenders na czele jury Berlinale 2026
Wim Wenders na czele jury Berlinale
Justyna Kobus
imageTitle
Przegrał mecz i zajął się demolowaniem stolika
EUROSPORT
Ktoś zbudował szałas z samosiewu sosen
Pościnał wierzchołki młodych sosen na szałas
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Prezydent podpisał 15 ustaw
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica