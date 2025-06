Trump przestrzega Iran przed planami pozyskania broni jądrowej Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kluczowe fakty: USA i Iran negocjują porozumienie, które ma ograniczyć irański program nuklearny.

W zamian Teheran chce zniesienia sankcji.

Prezydent USA Donald Trump ocenił, że Iran zaostrza negocjacje.

- Iran zachowuje się inaczej w negocjacjach niż to było przed kilkoma dniami - podkreślił prezydent USA Donald Trump w rozmowie z Fox News. - Dużo bardziej agresywnie. To mnie zaskakuje. To jest rozczarowujące, ale mamy się znowu spotkać jutro, zobaczymy - dodał.

ZOBACZ RÓWNIEŻ – Iran: jesteśmy gotowi do kompromisu z Trumpem

Dzień wcześniej Trump zapowiedział, że kolejna runda amerykańsko-irańskich negocjacji o porozumieniu nuklearnym odbędzie się w czwartek. Z kolei MSZ Iranu przekazał, że rozmowy odbędą się w niedzielę.

Iran. Antyamerykański mural obok dawnej ambasady USA w Teheranie (7.04.2025) Źródło: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Negocjacje w sprawie ograniczenia irańskiego programu nuklearnego

Wysocy rangą przedstawiciele administracji również powiedzieli Fox News, że Iran przeciąga w czasie negocjacje, które nie przynoszą konkretnych rezultatów. Jednocześnie Teheran "kontynuuje swoje działania w zakresie nuklearnym".

USA i Iran od kwietnia przeprowadziły pięć rund rozmów o porozumieniu, które ma ograniczyć irański program nuklearny w zamian za zniesienie części sankcji.

Waszyngton podkreśla, że głównym celem umowy jest uniemożliwienie zbudowania broni atomowej przez Iran. Zachód oskarża Teheran o potajemne rozwijanie zdolności koniecznych do produkcji broni jądrowej. Iran zaprzecza i przekonuje, że jego program nuklearny ma wyłącznie cywilny charakter.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo