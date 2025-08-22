Donald Trump odwiedził policję i Gwardię Narodową w Waszyngtonie Źródło: Reuters

Donald Trump - wbrew wcześniejszej zapowiedzi, którą wygłosił w czwartkowym wywiadzie - nie wyszedł w czwartek z policją i wojskiem na patrol ulicami Waszyngtonu. Spotkał się za to z Gwardią Narodową, pracownikami organów ścigania i agencji federalnych na terenie obiektu policyjnego w południowo-wschodniej części miasta.

President Donald J. Trump thanks the National Guard and law enforcement officers in D.C.



"You people are winners, and I just think it's such an honor to be with you. We're going to Make Washington, D.C. Great Again... "We'll always be with you." 🇺🇸 pic.twitter.com/dzAR2lpueH — The White House (@WhiteHouse) August 22, 2025 Rozwiń

Trump przejął kontrolę nad policją, wysłał Gwardię Narodową

Prezydent USA podziękował im za służbę oraz poczęstował ich burgerami i pizzą. Nie wykluczył, że kolejnym miastem, do którego skierowałby Gwardię Narodową, może być Memphis.

Przekonywał też, że dzięki podjętym przez niego działaniom przestępczość w amerykańskiej stolicy maleje. - Mamy niesamowite wyniki, to jest jak inne miejsce. To jak inne miasto. To stolica. Będzie najlepsza na świecie - mówił.

Według doniesień medialnych po spotkaniu z policjantami i żołnierzami Trump wrócił do Białego Domu.

"We have great hamburgers cooked by the White House, and we have pizza... I'll eat with you and we're going to have a little fun... then we're going to get back to work and we're going to take care of these criminals." - President Donald J. Trump 💪 pic.twitter.com/ZZozT8KOuO — The White House (@WhiteHouse) August 22, 2025 Rozwiń

W pobliżu siedziby policji, gdzie pojawił się Trump, zebrali się protestujący przeciwko jego decyzji o mobilizacji Gwardii.

Protest przy okazji wizyty Trumpa w placówce Źródło: PAP/EPA/ANNA ROSE LAYDEN

CNN podała, powołując się na źródło, że czwartkowa zapowiedź Trumpa o pojawieniu się na patrolu zaskoczyła agentów Secret Service z waszyngtońskiego oddziału, którzy musieliby zabezpieczać jego przemieszczanie się po mieście.

W ubiegłym tygodniu Trump przejął kontrolę nad waszyngtońską policją i skierował na ulice miasta Gwardię Narodową, argumentując to walką z przestępczością. Zarzucił zarządzanemu przez demokratów miastu, że przedstawia nieprawdziwe dane dotyczące przestępczości, by stworzyć iluzję bezpieczeństwa.

Patrol Gwardii Narodowej w Waszyngtonie Źródło: PAP/EPA/SHAWN THEW

Wizyta wiceprezydenta i szefa Pentagonu

Wcześniej, w środę, wiceprezydent J.D. Vance, szef Pentagonu Pet Hegseth i zastępca szefowej personelu Białego Domu Stephen Miller również spotkali się z żołnierzami Gwardii Narodowej przy Union Station w Waszyngtonie i postawili im lunch.

Zebrali się tam także protestujący, którzy wygwizdali przedstawicieli władz i krzyczeli "Wolne DC!" (Dystrykt Kolumbii). Vance i Miller ocenili, że demonstranci to "szaleńcy" i "komuniści" - podała stacja ABC News. Wiceprezydent mówił, że dworzec jest pełen osób bezdomnych, a ludzie odwiedzający Waszyngton nie czują się bezpiecznie.

Patrol Gwardii Narodowej w Waszyngtonie Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA

Burmistrzyni o nakazie współpracy służb

W czwartek burmistrzyni Waszyngtonu Muriel Bowser zapewniła, że liczba przestępstw z użyciem przemocy zaczęła spadać jeszcze przed działaniami podjętymi przez administrację Trumpa. Oświadczyła, że poziom przestępczości w stolicy spada od dwóch lat.

Bowser dodała, że nakaz wydany przez prokurator generalną USA Pam Bondi, dotyczący współpracy policji Dystryktu Kolumbii z funkcjonariuszami federalnymi, "skupia się niemal wyłącznie na egzekwowaniu przepisów imigracyjnych i egzekwowaniu przepisów dotyczących obozowisk bezdomnych", a nie na zwalczaniu przestępczości. - Wnioski możecie więc wyciągnąć sami - dodała.

