Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump nie wyszedł na obiecany patrol

Donald Trump z wizytą u policji i Gwardii Narodowej
Donald Trump odwiedził policję i Gwardię Narodową w Waszyngtonie
Źródło: Reuters
Donald Trump złożył wizytę funkcjonariuszom policji, innych służb i Gwardii Narodowej w Waszyngtonie. Wcześniej zapowiadał, że wyjdzie z nimi na patrol, jednak tak się nie stało. Ponoć zaskoczył agentów, którzy nie byli na to przygotowani - podała CNN.

Donald Trump - wbrew wcześniejszej zapowiedzi, którą wygłosił w czwartkowym wywiadzie - nie wyszedł w czwartek z policją i wojskiem na patrol ulicami Waszyngtonu. Spotkał się za to z Gwardią Narodową, pracownikami organów ścigania i agencji federalnych na terenie obiektu policyjnego w południowo-wschodniej części miasta.

Trump przejął kontrolę nad policją, wysłał Gwardię Narodową

Prezydent USA podziękował im za służbę oraz poczęstował ich burgerami i pizzą. Nie wykluczył, że kolejnym miastem, do którego skierowałby Gwardię Narodową, może być Memphis.

Przekonywał też, że dzięki podjętym przez niego działaniom przestępczość w amerykańskiej stolicy maleje. - Mamy niesamowite wyniki, to jest jak inne miejsce. To jak inne miasto. To stolica. Będzie najlepsza na świecie - mówił.

Według doniesień medialnych po spotkaniu z policjantami i żołnierzami Trump wrócił do Białego Domu.

W pobliżu siedziby policji, gdzie pojawił się Trump, zebrali się protestujący przeciwko jego decyzji o mobilizacji Gwardii.

Protest przy okazji wizyty Trumpa w placówce
Protest przy okazji wizyty Trumpa w placówce
Źródło: PAP/EPA/ANNA ROSE LAYDEN

CNN podała, powołując się na źródło, że czwartkowa zapowiedź Trumpa o pojawieniu się na patrolu zaskoczyła agentów Secret Service z waszyngtońskiego oddziału, którzy musieliby zabezpieczać jego przemieszczanie się po mieście.

W ubiegłym tygodniu Trump przejął kontrolę nad waszyngtońską policją i skierował na ulice miasta Gwardię Narodową, argumentując to walką z przestępczością. Zarzucił zarządzanemu przez demokratów miastu, że przedstawia nieprawdziwe dane dotyczące przestępczości, by stworzyć iluzję bezpieczeństwa.

Patrol Gwardii Narodowej w Waszyngtonie
Patrol Gwardii Narodowej w Waszyngtonie
Źródło: PAP/EPA/SHAWN THEW
Gwardia Narodowa już działa na ulicach Waszyngtonu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Gwardia Narodowa już działa na ulicach Waszyngtonu

Wizyta wiceprezydenta i szefa Pentagonu

Wcześniej, w środę, wiceprezydent J.D. Vance, szef Pentagonu Pet Hegseth i zastępca szefowej personelu Białego Domu Stephen Miller również spotkali się z żołnierzami Gwardii Narodowej przy Union Station w Waszyngtonie i postawili im lunch.

Zebrali się tam także protestujący, którzy wygwizdali przedstawicieli władz i krzyczeli "Wolne DC!" (Dystrykt Kolumbii). Vance i Miller ocenili, że demonstranci to "szaleńcy" i "komuniści" - podała stacja ABC News. Wiceprezydent mówił, że dworzec jest pełen osób bezdomnych, a ludzie odwiedzający Waszyngton nie czują się bezpiecznie.

Patrol Gwardii Narodowej w Waszyngtonie
Patrol Gwardii Narodowej w Waszyngtonie
Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA

Burmistrzyni o nakazie współpracy służb

W czwartek burmistrzyni Waszyngtonu Muriel Bowser zapewniła, że liczba przestępstw z użyciem przemocy zaczęła spadać jeszcze przed działaniami podjętymi przez administrację Trumpa. Oświadczyła, że poziom przestępczości w stolicy spada od dwóch lat.

Bowser dodała, że nakaz wydany przez prokurator generalną USA Pam Bondi, dotyczący współpracy policji Dystryktu Kolumbii z funkcjonariuszami federalnymi, "skupia się niemal wyłącznie na egzekwowaniu przepisów imigracyjnych i egzekwowaniu przepisów dotyczących obozowisk bezdomnych", a nie na zwalczaniu przestępczości. - Wnioski możecie więc wyciągnąć sami - dodała.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty, akr/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: x.com/WhiteHouse

Udostępnij:
TAGI:
USAWaszyngtonDonald Trump
Czytaj także:
Pożar remizy strażackiej, jeden z druhów ranny
Pożar remizy strażackiej, dwóch druhów rannych
Trójmiasto
shutterstock_2477343311
Cena masła wciąż rośnie. Powodem trzy kluczowe czynniki
BIZNES
Służby w miejscowości Osiny
"To raczej nie był dron wabik"
Polska
imageTitle
"Będziemy potrzebować cudu, żeby awansować"
EUROSPORT
Stanisław Soyka w 2008 roku
"Wielka strata dla polskiej kultury". Prezydent żegna autora "Tolerancji"
Polska
Rosyjscy żołnierze w obwodzie kurskim
Dziesięć osób poddanych "przerażającym torturom". To "niewielka próbka"
Świat
imageTitle
Rusza nowy sezon Bundesligi. Bayern faworytem do obrony tytułu
EUROSPORT
We wrześniu rozpocznie się seria spotkań z mieszkańcami w sprawie OAW
Planują drogowy "ring" wokół Warszawy. Seria spotkań z mieszkańcami
WARSZAWA
Złotówki Pieniądze PLN
Jawność wydatków publicznych. "Dziwię się, że rząd nie wyciąga tego na sztandary"
Natalia Szostak
Koszenie trawy
Ekspertka: najlepiej kosić trawę jak najrzadziej. Ale nie w miastach
METEO
Rosyjscy żołnierze podczas wysyłania konwoju dla armii rosyjskiej i mieszkańców obwodów kurskiego, donieckiego i ługańskiego
Rosja zmieniła generałów w Ukrainie
Świat
Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu
Miał zapłacić pół miliarda dolarów. Sąd zadecydował w sprawie Trumpa
BIZNES
imageTitle
Niespodzianka z udziałem Polki w US Open
EUROSPORT
lotto shutterstock_2243440457
Nikt nie skreślił poprawnie sześciu liczb. Kumulacja rośnie
BIZNES
Żołnierz Korei Północnej (zdjęcie ilustracyjne)
Odznaczenia i pochwały od Kim Dzong Una. Za pomoc Rosji
Świat
imageTitle
Sfinalizowano największy transfer w piłce nożnej kobiet
EUROSPORT
Skutki rosyjskiego ataku rakietowego
Dziesiątki ataków na oddziały położnicze. Każda placówka trafiona co najmniej cztery razy
Świat
Przygotujmy się na ulewy
Silny deszcz z burzami. Ostrzeżenia IMGW
METEO
Pentagon siedziba
Dowódcy opracowali opcje militarne w sprawie Ukrainy
Świat
Trzęsienie ziemi w Cieśninie Drake'a
Trzęsienie ziemi w Cieśninie Drake'a
Świat
pc
Jeszcze kilka godzin wcześniej zaśpiewali z Soyką. "Brak słów"
Kultura i styl
Stanisław Soyka
Stanisław Soyka nie żyje, Zełenski o celowym ataku, echa weta Nawrockiego
WARTO WIEDZIEĆ
Deszcz, parasol, lato, opady
W piątek w części kraju może popadać
METEO
Stanisław Soyka
"Poświęciłem życie muzyce". Archiwalny wywiad z Soyką
Kultura i styl
Stanisław Soyka
"Jak on śpiewał, to wtedy milkły rozmowy"
Kultura i styl
Zdjęcie Stanisława Soyki wyświetlane podczas koncertu "Orkiestra Mistrzom" w Operze Leśnej w Sopocie
Hołd dla Stanisława Soyki. Wyjątkowe wykonanie
Kultura i styl
GettyImages-2230512658
Nerwy w końcówce, ale Legia opuszcza Szkocję z tarczą
EUROSPORT
imageTitle
Niedosyt w Częstochowie. Awans rozstrzygnie się w Bułgarii
EUROSPORT
Stanisław Soyka
Stanisław Soyka nie żyje
Kultura i styl
638914078380009749sss
Lech rozbity. Bolesna lekcja futbolu od Belgów
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica