Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

FBI przeszukało dom byłego doradcy Trumpa. Wcześniej skrytykował prezydenta USA

GettyImages-1193819669
John Bolton był doradcą Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego
Źródło: Reuters Archive
Agenci amerykańskiego Federalnego Biura Śledczego weszli w piątek do domu byłego doradcy prezydenta USA Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona. W ostatnim czasie były współpracownik otwarcie krytykował działania Trumpa w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Prezydent USA skomentował piątkowe przeszukanie.

Policja hrabstwa Montgomery w stanie Maryland zamknęła w piątek wcześnie rano ulicę w miejscowości Bethesda na przedmieściach Waszyngtonu, gdzie znajduje się dom byłego doradcy Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa Johna Boltona. Nieoznakowany czarny SUV zaparkował przed jego rezydencją - podał portal Bulwark.

Agenci FBI, przy wsparciu policji weszli do mieszkania Boltona przed godziną 7 czasu lokalnego. CNN podał, że przeszukanie odbyło się na mocy decyzji szefa FBI Kasha Patela. 

John Bolton
John Bolton
Źródło: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images

Szef FBI: nikt nie stoi ponad prawem

Amerykański serwis Axios zwrócił uwagę na tajemniczy wpis szefa FBI: "Nikt nie stoi ponad prawem" i dodał: "Agenci FBI wykonują misję".

Sprzyjający Trumpowi tabloid "New York Post", który według portalu Bulwark został poinformowany przez przedstawicieli administracji o przeszukaniu i był na miejscu, gdy pojawiali się tam agenci FBI, napisał, że wcześnie rano Bolton opublikował w serwisie X wpis krytykujący politykę Trumpa wobec Ukrainy.

Trump wiedział o przeszukaniu?

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek, że ma ograniczoną wiedzę na temat przeszukania domu Boltona. Dodał, że Departament Sprawiedliwości prawdopodobnie poinformuje go w piątek o przeszukaniu.

- Nie jestem fanem Johna Boltona (...). To prawdziwy swego rodzaju nędznik - powiedział Trump reporterom.

Bolton: Trump chce Pokojowej Nagrody Nobla

Były doradca prezydenta USA napisał w piątek, że "Rosja nie zmieniła celu: wciągnąć Ukrainę do nowego Imperium Rosyjskiego. Moskwa zażądała od Ukrainy oddania terytoriów, które już posiada, oraz reszty Doniecka, którego nie udało jej się zdobyć. Zełenski nigdy tego nie zrobi".

W jego ocenie "spotkania będą kontynuowane, ponieważ Trump chce Pokojowej Nagrody Nobla", ale nie sądzi, żeby te "rozmowy przyniosły jakiekolwiek postępy".

W innym wpisie Bolton stwierdził też, że "art. 5. w NATO ma znaczenie ze względu na stojącą za nim siłę USA". Jak twierdzi, "Trump wygłosił niejasne komentarze na temat amerykańskiej siły powietrznej, ale to mogłoby oznaczać co najmniej kilkanaście różnych scenariuszy. Dobrze byłoby mieć jasność".

W jednym z wywiadów dla Fox News Trump powiedział, że wojska amerykańskie nie będą stacjonować w Ukrainie. Dodał przy tym, że USA mogą zaangażować się w gwarancje bezpieczeństwa w inny sposób, np. udzielając wsparcia w przestrzeni powietrznej dla europejskich sił. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
J.D. Vance o Ukrainie i stanowisku Trumpa. "Prezydent tego oczekuje"

J.D. Vance o Ukrainie i stanowisku Trumpa. "Prezydent tego oczekuje"

"Będą pracować od świtu do zmierzchu". Opracują gwarancje dla Ukrainy

"Będą pracować od świtu do zmierzchu". Opracują gwarancje dla Ukrainy

Bolton nie pierwszy raz wypowiada się w sprawie wojny w Ukrainie i toczących się rozmów pokojowych. Jednoznacznie ocenił także spotkanie Trumpa z Putinem na Alasce. - Rosyjski przywódca już osiągnął sukces, ponieważ udało mu się porzucić status międzynarodowego pariasa - stwierdził w rozmowie z telewizją NewsNation. 

Trudne relacje Trumpa z Boltonem

Bolton był trzecim doradcą Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego, po burzliwych kadencjach Mike'a Flynna i H.R. McMastera; pełnił tę funkcję od kwietnia 2018 roku do września 2019, kiedy złożył rezygnację. Przed objęciem tego urzędu był także ambasadorem USA przy ONZ.

Jedną z pierwszych decyzji Trumpa po powrocie do Białego Domu było odebranie Boltonowi 20 stycznia dostępu do informacji niejawnych, a także pozbawienie go rządowej ochrony - mimo że według oceny służb jest on nadal narażony na niebezpieczeństwo, ponieważ był celem irańskiego spisku.

W kwietniu, podsumowując pierwsze 100 dni drugiej kadencji Trumpa, amerykańskie media liberalne oceniły, że prezydent skoncentrował się na zemstach na swych oponentach, krytykach, dziennikarzach czy byłych pracownikach.

Krytykował Trumpa, ten nazwał go "głupim" i pozbawił ochrony Secret Service
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Krytykował Trumpa, ten nazwał go "głupim" i pozbawił ochrony Secret Service

Publikacja pamiętnika

Podczas pierwszej kadencji Trumpa administracja wytoczyła przeciw Boltonowi dwie sprawy, ponieważ prezydent oskarżył go o ujawnienie informacji poufnych w opublikowanych wspomnieniach - przypomina CNN. 

Jak przypomina Bulwark, zgodnie z wymogami administracji Bolton przedłożył Narodowej Radzie Bezpieczeństwa manuskrypt swej książki do wglądu przed publikacją; dwukrotna analiza tekstu opóźniła publikację wspomnień. Według autora Ellen Knight, wysokiej rangi urzędniczka rady odpowiedzialna za przegląd tekstów mogących zawierać poufne czy niejawne informacje, wyraziła zgodę na opublikowanie jego książki - wyjaśnia portal.

Pamiętniki te były już wydrukowane, a media otrzymały swe egzemplarze, gdy administracja Trumpa zaczęła zabiegać o zablokowanie publikacji; następnie wszczęto dwa postępowania - cywilne i karne - przeciw Boltonowi. W 2021 roku resort sprawiedliwości oddalił te sprawy.

Bolton na Bisiu
Cala rozmowa z Johnem Boltonem na TVN24 BiS
Źródło: TVN24 BiS

Autorka/Autor: os/tok

Źródło: PAP, tvn24.pl, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpUSAPartia RepublikańskaJohn BoltonFBI
Czytaj także:
Donald Trump
Spotkanie Putin-Zełenski. Trump ujawnia, czy chce na nim być
Świat
Błaszczak
Tusk skomentował akt oskarżenia wobec Błaszczaka. "Zapomniałem o pańskim istnieniu"
Polska
Radosław Sikorski w Chobielinie-Dworze
Ostra wymiana szefów dyplomacji po ukraińskim ataku
Świat
Atak nożownika na policjanta w Nysie
Podbiegł do policjanta i zaatakował go nożem
Opole
lody shutterstock_1043451913
Co czwarta skontrolowana lodziarnia musiała wstrzymać sprzedaż
BIZNES
Prognozowane opady w kolejnych dniach
W górach może spaść śnieg
METEO
Do zabójstwa doszło w Chorzowie
Atak nożownika w Chorzowie, ofiara nie żyje
Katowice
imageTitle
Na zdjęcie z wypadku nie miał odwagi spojrzeć. Walczy, by normalnie chodzić
EUROSPORT
Gołębie z "Grubej Kaśki" czeka przeprowadzka
Gołębie z "Grubej Kaśki" czeka przeprowadzka
WARSZAWA
shutterstock_2309324853
"Prawdopodobnie największy eksperyment tej skali na świecie"
BIZNES
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Uszkodzony gazociąg. Ewakuowali kilkadziesiąt osób
Wrocław
kijow
Sekretarz generalny NATO w Kijowie. Rozległ się alarm
Świat
Burza
W weekend zrobi się chłodno i burzowo
METEO
Uciekał przed policją, wskoczył do Odry. Uratowany w ostatniej chwili
Podczas ucieczki skoczył do Odry, wyciągnęli go w ostatniej chwili
Wrocław
Mariusz Błaszczak
Generał Koziej o Błaszczaku. "Coś niesłychanego"
Polska
imageTitle
Polki już po testach płci przed mistrzostwami świata
EUROSPORT
Policja szuka sprawcy, który włamał się do skrzynek w kościele
Z kościoła zniknęły pieniądze. Szukają tego mężczyzny
WARSZAWA
Radosław Sikorski
Sikorski: niech to będzie przestroga dla wszystkich
Polska
shutterstock_2581104277
Rząd likwiduje najstarszy podatek w tym kraju
BIZNES
Kolarski tour w sercu Warszawy
Kolarska elita w sercu stolicy
W niedzielę
Strefa Gazy
ONZ po raz pierwszy ogłosiła, że w Strefie Gazy panuje głód
Świat
Uran na zdjęciu wykonanym przez sondę Voyager 2
Odkrycie w pobliżu Urana. NASA informuje
METEO
Poszukiwany Alan Bartczak
Porwanie 26-latka. Dwie osoby w areszcie, list gończy za trzecią
Poznań
GettyImages-2229395632
Kupowali zestawy, wyrzucali jedzenie. Sieć przeprasza za akcję promocyjną
BIZNES
Mark Rutte
Szef NATO o wybuchu drona w Polsce
Świat
Fajerwerki doprowadziły do pożaru
Fajerwerki i pożar w lesie
Opole
Poczekalnia w szpitalu w Petersburgu
Zmiany w kardiologii. Nie każdy z chorym sercem dostanie skierowanie do specjalisty?
Zuzanna Kuffel
Kotka spędziła kilka dni w Chorwacji
Ukryła się w zderzaku auta. Tak Blue pojechała z Olkusza nad Adriatyk
Kraków
Stacja paliwowa na zaanektowanym Krymie
Na Kurylach brakuje benzyny. Wprowadzono limity
Świat
imageTitle
Burza po kuriozalnym losowaniu. To nagranie trzeba zobaczyć
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica