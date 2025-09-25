Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Powinni zostać aresztowani". Trump chce śledztwa, pisze o "potrójnym sabotażu"

Donald Trump i Melania Trump na niedziałających schodach ruchomych
Niedziałające ruchome schody w czasie wejścia Donalda Trumpa
Prezydent USA Donald Trump wezwał do przeprowadzenia śledztwa w związku, z tym, co określił mianem "potrójnego sabotażu" podczas swojej wtorkowej wizyty na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Zdaniem przywódcy seria usterek technicznych była celowym działaniem w celu osłabienia jego pozycji.

"Wczoraj w gmachu Organizacji Narodów Zjednoczonych doszło do haniebnych zdarzeń - nie jednego, ale trzech bardzo złowrogich incydentów" - napisał Donald Trump we wpisie na swojej platformie Truth Social.

Prezydent USA we wtorek wspomniał podczas wystąpienia na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że napotkał uszkodzone schody ruchome i zepsuty prompter. Trump rozwinął ten temat we wpisie opublikowanym. Dodał, że dodatkowo pojawił się problem "całkowicie wyłączonego dźwięku".

"Nic dziwnego, że Organizacja Narodów Zjednoczonych nie była w stanie wykonywać zadań, do których została powołana" - napisał, krytykując napotkane problemy techniczne.

"Najpierw schody ruchome prowadzące na główną salę gwałtownie się zatrzymały" - napisał dalej. "To niesamowite, że Melania i ja nie upadliśmy twarzami na ostre krawędzie tych stalowych schodów. Dobrze, że mocno trzymaliśmy się poręczy, bo inaczej skończyłoby się to katastrofą" - ocenił.

Jako dowód na wspomniany "sabotaż", Trump wskazał na artykuł opublikowany przez londyński dziennik "The Times", według którego jeszcze przed rozpoczęciem jego przemówienia pracownicy ONZ mieli między sobą żartować, że mogą zablokować ruchome schody.

Donald Trump i Melania Trump na niedziałających schodach ruchomych
Donald Trump i Melania Trump na niedziałających schodach ruchomych
Źródło: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

Prezydent USA nazwał zdarzenie "absolutnym sabotażem" i ocenił, że "ludzie, którzy to zrobili, powinni zostać aresztowani".

Wyjaśnienia rzecznika ONZ, Trump domaga się śledztwa

Rzecznik ONZ stwierdził we wtorek, że schody mają wbudowany mechanizm bezpieczeństwa - mógł zostać uruchomiony, gdy prezydent Donald Trump i pierwsza dama Melania Trump próbowali z nich skorzystać. Stephane Dujarric wyjaśnił, że mechanizm mógł zostać uruchomiony przez operatora kamery z amerykańskiej delegacji. Według portalu The Daily Beast, teleprompter był natomiast obsługiwany przez ekipę prezydenta.

Prezydent w dalszej części wpisu opowiedział o tym, jak prompter był "całkowicie wyłączony". Administracja Trumpa i ONZ spierają się o to, kto ponosi odpowiedzialność za ten błąd techniczny. Jeden z urzędników ONZ stwierdził, że to Biały Dom powinien obsługiwać prompter prezydenta, a inny, że to aparat należący do ONZ - przekazała stacja CNN.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump w ONZ
Jak nie schody, to prompter. Problemy techniczne Donalda Trumpa
epa12400060
"Najbardziej nacjonalistyczna strona" Trumpa
Donald Trump i Melania Trump na niedziałających schodach ruchomych
Zepsute schody ruchome i prompter. ONZ odpowiada Trumpowi

Chociaż prompter w końcu zaczął działać, Trump napisał, że po jego wystąpieniu powiedziano mu, że "dźwięk w audytorium, gdzie wygłaszał przemówienie, był całkowicie wyłączony i światowi przywódcy, jeśli nie korzystali ze słuchawek tłumaczy, nic nie słyszeli".

Trump zapowiedział, że wyśle list do kierownictwa ONZ, wzywając do przeprowadzenia śledztwa i zabezpieczenia nagrań z kamer monitoringu z ruchomych schodów. Zaznaczył, że w sprawę włączone jest Secret Service. "To nie był przypadek, to był potrójny sabotaż w ONZ" - ocenił prezydent USA.

OGLĄDAJ: Trump w ONZ: Zakończyłem 7 wojen, zasługuję na pokojowego Nobla
pc

Trump w ONZ: Zakończyłem 7 wojen, zasługuję na pokojowego Nobla

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty//akw

Źródło: CNN, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

Udostępnij:
TAGI:
USAOrganizacja Narodów ZjednoczonychDonald Trump
Czytaj także:
Sprzątanie po powodzi w miejscowości Lądek-Zdrój
Człowiek budzi się z krzykiem, nawet jeśli jest już bezpieczny
Iga Dzieciuchowicz
Otwarto przejście graniczne z Białorusią
Częściowo przywrócony ruch na przejściach granicznych z Białorusią
Polska
Duńskie służby
Drony nad kolejnym lotniskiem, awantura w rządzie, nieplanowane lądowanie
TO WARTO WIEDZIEĆ
Pogoda na 5 dni
Niewiele chmur, ale też i stopni na termometrach
METEO
Duńska policja
Drony nad kolejnym duńskim lotniskiem
Świat
imageTitle
Duża przewaga Legii, duże rozczarowanie. Urbański błysnął i zgasł
EUROSPORT
imageTitle
Piękny gol Szymańskiego w Lidze Europy
EUROSPORT
imageTitle
Kowalski może pluć sobie w brodę
EUROSPORT
Karol Nawrocki i Swiatłana Cichanouska
Nieplanowane spotkanie Nawrockiego w Nowym Jorku
Polska
imageTitle
Emocje w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych
EUROSPORT
Urządzenie do powielania podpisów zamiast portretu Joe Bidena w Białym Domu
Trump pokazał "Aleję Sław" w Białym Domu. Zaskakujący wizerunek Bidena
Świat
Zerwana część dachu szpitala w Oklahomie
Burza zniszczyła część dachu szpitala. Ewakuacja pacjentów
METEO
samolot, wnętrze
Nieplanowane lądowanie samolotu z Warszawy. Przez "agresywnego pasażera"
WARSZAWA
imageTitle
Osiem goli, cztery nieuznane. Widowisko w hicie ekstraklasy
EUROSPORT
Paweł Kowal
Siłowa zmiana granic? "Polska się na to nigdy nie zgodzi"
Polska
shutterstock_1086036014
Pół litra wody za darmo. Nowa propozycja w Sejmie
BIZNES
imageTitle
Spektakularne trafienie Lewandowskiego. Kolega aż złapał się za głowę
EUROSPORT
Dallas. Służby na miejscu strzelaniny (24.09.2025)
Strzelanina w ośrodku ICE. FBI o motywach sprawcy
Świat
Deutsche Bahn
Deutsche Bahn ma złą passę. Jest plan rządu
Justyna Zuber
Jolanta Sobierańska-Grenda
Kontynuacja in vitro i miliard złotych dla szpitali. Ministra Zdrowia przedstawiła priorytety
Anna Bielecka
Strażacy w miejscowości Altadena w Kalifornii, 13 stycznia 2024 r.
Jej dom przetrwał pożogę, ale wykryto w nim cyjanek i ołów
METEO
shutterstock_2509644929
Nowy prezes polskiego giganta. Jest decyzja
BIZNES
imageTitle
Ekstraklasa górą. Bez sensacji w Pucharze Polski
EUROSPORT
Sikorski i Nawrocki
"Jednolity przekaz" za granicą. Rzecznik rządu o zdjęciu z ONZ
Polska
Spotkanie Marco Rubio-Siergiej Ławrow
Rubio rozmawiał z Ławrowem "za zamkniętymi drzwiami"
Świat
Prezydent RP Karol Nawrocki
Co zrobi prezydent? "Ustawę poparli jego koledzy z PiS"
BIZNES
imageTitle
"Wrócił". Djoković zagra o piąty tytuł w Szanghaju
EUROSPORT
Waldemar Żurek
Pięć listów ministra sprawiedliwości. "Wzywam do zaprzestania"
Polska
91-letni rolnik po wypadku trafił do szpitala
91-latek chciał naprawić ciągnik, ten ruszył i po nim przejechał
WARSZAWA
Akcja "Trzeźwość Lokalnie" na mazowieckich drogach
65 pijanych kierowców, dwóch po narkotykach. I to w dwa dni
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica