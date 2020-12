Trump chce wycofać żołnierzy z Somalii. Somalijski polityk: niefortunna decyzja podjęta nie w porę

Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, zdecydował w piątek o wycofaniu z Somalii większości stacjonujących tam amerykańskich żołnierzy. Poinformowało o tym ministerstwo obrony USA. Redukcja amerykańskiego kontyngentu ma nastąpić do końca tego roku. Somalijski senator Ayub Ismail Yusuf skrytykował decyzję amerykańskiego przywódcy, określając ją jako "niefortunną".

"Niektóre nasze siły mogą zostać przeniesione poza Afrykę Wschodnią. Jednak reszta sił zostanie przeniesiona z Somalii do krajów sąsiednich, aby umożliwić operacje transgraniczne Stanów Zjednoczonych i sił partnerskich, np. utrzymywać presję na organizacje ekstremistyczne" - brzmi oświadczenie Pentagonu.

"Stany Zjednoczone nie wycofują się z Afryki"

Obecnie około 700 żołnierzy amerykańskich sił specjalnych szkoli i doradza armii somalijskiej w działaniach przeciwko dżihadystom z organizacji Szebab, powiązanym z Al-Kaidą. Waszyngton chce jednak zostawić w tym kraju tylu Amerykanów, aby "zachować zdolność do prowadzenia ukierunkowanych operacji antyterrorystycznych w Somalii".

Agencje przypominają, że jest to kolejny krok kończącego swoją prezydenturę Trumpa w realizacji jego doktryny "o zakończeniu niekończących się wojen Ameryki". W listopadzie resort obrony USA zapowiadał, że w styczniu do kraju powróci ok. 2 tys. spośród 4,5 tys. żołnierzy wciąż stacjonujących w Afganistanie. Dodatkowo Trump nakazał też wycofanie 500 żołnierzy z Iraku. Tym samym po 15 stycznia kontyngenty amerykańskie w Afganistanie i Iraku mają liczyć po 2,5 tys. żołnierzy.