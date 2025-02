"Ten strategiczny obiekt nie może znajdować się pod kontrolą Chin". Rubio wyśle sygnał

Pytany podczas briefingu online o to, o co Rubio zwróci się do władz Panamy, dyplomata stwierdził, że sekretarz stanu poruszy wszystkie problemy związane z Kanałem w ocenie Ameryki i zwróci uwagę na to, jak ważny dla USA jest to obiekt.

Rubio: "Panamczycy nie są wielkimi fanami" postulatu Trumpa

- W rzeczywistości, gdyby Chiny chciały zablokować ruch w Kanale Panamskim, mogłyby to zrobić. To fakt. I moim zdaniem jest to naruszenie umowy traktatowej, i to właśnie porusza prezydent Trump, a my zajmiemy się tym tematem - powiedział Rubio. Dodał, że "oczywiście Panamczycy nie są wielkimi fanami" postulatu Trumpa, by Ameryka ponownie objęła kontrolę nad kanałem.